Xperia Z2 ile ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor





Sony'nin kamera odaklı Xperia Z1 modelini lanse etmesinin hemen ardından Xperia Z2 adında yeni bir modelin iddiaları gündeme gelmeye başlamıştı. Ekran çözünürlüğüne odaklanacağı belirtilen cihaz ile ilgili yeni bilgiler geldi.





İddialara göre Xperia Z2, ekran çözünürlüğü ile pazarda yeni bir rekora imza atacak. Xperia Z1 modeli 5 inçlik bir ekran boyutu ile gelirken, Xperia Z2 modeli boyutu 5.4 inçe çıkaracak. Çözünürlük ise 2560x1440 piksel ile 543ppi piksel yoğunluğuna ulaşacak ve bir rekora imza atacak.





Xperia Z2 modelinin ekranı ise Sony'nin da dahil olduğu Japan Display ortaklık şirketi tarafından geliştiriliyor. LG Display tarafından geliştirilen 5.5 inçlik aynı çözünürlüğe sahip ekranlar ise 538ppi piksel yoğunluğu sunmaktaydı.





5.4 inçlik bu ekran sadece 1.12mm kalınlığında ve enerji tüketimi konusunda da oldukça cimri. Yeni panelin Xperia Z2 modeline önemli avantajlar sağlayacağı düşünülüyor. Ekran haricinde Xperia Z2 selefinin tüm özelliklerini devralacak. Xperia Z2 modelinin en erken gelecek yıl ilk yarısında tanıtılması bekleniyor.

http://www.phonesreview.co.uk/2013/10/27/sony-xperia-z2-screen-specs-rumour/