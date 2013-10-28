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Xperia Z2 ile ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor

5 yıl
2,4b
1
76
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Xperia Z2 ile ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor

Sony'nin kamera odaklı Xperia Z1 modelini lanse etmesinin hemen ardından Xperia Z2 adında yeni bir modelin iddiaları gündeme gelmeye başlamıştı. Ekran çözünürlüğüne odaklanacağı belirtilen cihaz ile ilgili yeni bilgiler geldi. 

İddialara göre Xperia Z2, ekran çözünürlüğü ile pazarda yeni bir rekora imza atacak. Xperia Z1 modeli 5 inçlik bir ekran boyutu ile gelirken, Xperia Z2 modeli boyutu 5.4 inçe çıkaracak. Çözünürlük ise 2560x1440 piksel ile 543ppi piksel yoğunluğuna ulaşacak ve bir rekora imza atacak. 

Xperia Z2 modelinin ekranı ise Sony'nin da dahil olduğu Japan Display ortaklık şirketi tarafından geliştiriliyor. LG Display tarafından geliştirilen 5.5 inçlik aynı çözünürlüğe sahip ekranlar ise 538ppi piksel yoğunluğu sunmaktaydı. 

5.4 inçlik bu ekran sadece 1.12mm kalınlığında ve enerji tüketimi konusunda da oldukça cimri. Yeni panelin Xperia Z2 modeline önemli avantajlar sağlayacağı düşünülüyor. Ekran haricinde Xperia Z2 selefinin tüm özelliklerini devralacak. Xperia Z2 modelinin en erken gelecek yıl ilk yarısında tanıtılması bekleniyor. 

http://www.phonesreview.co.uk/2013/10/27/sony-xperia-z2-screen-specs-rumour/ Yorum Yaz
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Titanyum Adayı 5 yıl en beğenilen
Cihaza düzgün performans göstersin diye r9 290x hatta cf bağladın mı tadından yenmez. 1000 ppi altı benim gözümü çok yoruyor umarım 8k ekranlar bir an önce 5 inc ve altına gelir.

Müthiş yenilik böyle devam sony (!).
Cihaza düzgün performans göstersin diye r9 290x hatta cf bağladın mı tadından yenmez. 1000 ppi altı benim gözümü çok yoruyor umarım 8k ekranlar bir an önce 5 i...
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AponSHeLL 5 yıl
Hep aynı terane z1 için yok xreality yok tribilmemneus yok kardeşim o kadar bekledim gene bi cacık çıkmadı
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Guest-F8946C419 5 yıl
Çerçeveleri inceltsinler yeter.
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emekli öğretmen 1 5 yıl ekrem71
tft-lcd ekran oldukdan sonra pixelin ne önemi var.acil bu ekrandan vaz geçmeli
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LİVERPOOLYWNA 5 yıl
Çerçeveyi degistirmeyecekse boşuna ugrasmasin
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DH Misafiri 5 yıl
Yoizhik
jdinin 5.4 lik paneli Z2de kullanılırmı bilmem ama sadece ekran boyutu/çözünürlük olarak düşünmeyin olayı, akıllı telefonlarda pili sömüren genelde ekran oluyor, JDInın 23-25 Ekim tarihleri arasındaki FPD International 2013 tanıtımını yaptığı Whitemagic teknolojisine ait aşağıdaki videoda güç tüketimine örnek verilmiş kullanılan conventional en dandik ekranmıdır bilemeyiz, belki amoled-retina vs. farklı güçler tüketiyordur ancak gösterilene göre %40 kadar az güç tüketimi var, buda çok önemli bir husus bence. Ancak dediğim gibi Sony bu teknolojiyi ne zaman hangi telefonunda kullanır bilemeyiz.

Sony zaten white magic i kullandı xperia s ve p de
z2 de sharp ın igzo ekranı kullanılacak iphone 6 da da kullanılması düşünülen bi ekran
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bigbooss 5 yıl
z güzeldi ama z1 tam bir tasarım faciası olmuş. iyi bir tasarım varken herşeyi berbat etmeyi nasıl beceriyorlar anlamak mümkün değil. umarım bunda düzeltilerler.
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DH Misafiri 5 yıl
o ekranıda çerçeveye koyup satçaklardır o kadar mühendisin var hiçmi tasarımcın yok neymiş su geçirmezlik için öle olması gerekiyomuşş o zaman diger modeller nasıl yaptı örnegin lgnin su geçirmezi var hiçde çerçevede diyil sony sansını zorluyosun tasarım konusunda herkes z1 beklerken tamamem hayal kırıklıgı yarattın z2dede aynı kasa şeklini kullanırsan bida bakmazlar yüzüne 5 inçlik telefonu 5.8lik note kadar büyük yapan bi zihniyeti var
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DH Misafiri 5 yıl
Sony bence z2 de sanal tuş olayını kaldırsa iyi olur. Alt kısımdaki boşluğa tuşları koyarsa daha iyi olur. Hem ekran büyür hemde telefonun ebatı küçülür. Saygılar.
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Yoizhik 5 yıl
jdi'nin 5.4" lik paneli Z2'de kullanılırmı bilmem ama sadece ekran boyutu/çözünürlük olarak düşünmeyin olayı, akıllı telefonlarda pili sömüren genelde ekran oluyor, JDI'nın 23-25 Ekim tarihleri arasındaki FPD International 2013 tanıtımını yaptığı Whitemagic teknolojisine ait aşağıdaki videoda güç tüketimine örnek verilmiş



kullanılan "conventional" en dandik ekranmıdır bilemeyiz, belki amoled-retina vs. farklı güçler tüketiyordur ancak gösterilene göre %40 kadar az güç tüketimi var, buda çok önemli bir husus bence. Ancak dediğim gibi Sony bu teknolojiyi ne zaman hangi telefonunda kullanır bilemeyiz.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
nedir bu ekran hastalığı
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OverClocK1ng 5 yıl
Buraktas.
Cihaza düzgün performans göstersin diye r9 290x hatta cf bağladın mı tadından yenmez. 1000 ppi altı benim gözümü çok yoruyor umarım 8k ekranlar bir an önce 5 inc ve altına gelir. Müthiş yenilik böyle devam sony (!).


Sarcasm buna denir. Smart is the new sexy.
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FlyingUnderpants 5 yıl
Gillette bile 5 bıçakta durdu, telefon firmaları ekran ebat/çözünürlüklerinde durmayacak anlaşılan.
5" ve fullHD'den yüksek telefon almam.
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28tatar 5 yıl
Bu sony neden böyle gaz.. Yenilik yoksunluğu yaşanan şu günlerde, 1 yılda bir telefon çıkması bile artık fazla gelirken 6 ayda bir telefon çıkartıyorlar. ilginç.
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LilTunechi 5 yıl
Kaç oldu bu sony htcye kızardık bunlar onu geçtiler
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