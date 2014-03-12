"Xperia Z2 piyasaya geç çıkabilir"

Haber Editörü
Sony'nin MWC 2014 etkinliğinde tanıttığı yeni amiral gemisi Xperia Z2'nin önemli özelliklerini deneyimlemek isteyen tüketiciler merakla piyasaya çıkış tarihini beklerken cihaz ile ilgili şok bir iddia ortaya atıldı.
Genelde doğru tahminler yapan Esato sitesinde paylaşılan bilgilere göre tedarik sürecinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle Xperia Z2 modelinin piyasaya çıkışının gecikeceği iddia ediliyor. Normalde Mart ayında piyasada olası beklenen model sadece kısıtlı bir pazarda satışa sunulacak.
Tedarik sürecinin normale dönmesi ise Nisan sonu Mayıs başı gibi olacak ve bu tarihlerde global olarak cihaz raflara çıkacak. Ancak hem kısıtlı pazarların neresi olacağı hem de global satışın kesin bir tarihi konusunda net bilgiler yok.
Eğer iddialar doğruysa Xperia Z2 modeli Galaxy S5 ve yeni HTC One modelinden sonra piyasaya çıkmak zorunda kalacak. Bu da rekabetin iyice kızıştığı bir dönemde Sony'nin bir adım geriden başlamasına sebebiyet verecek. Sony tarafından ise resmi bir açıklama gelmedi.
Xperia Z2 modelinde hatırlanacağı üzere 5.2 inçlik Full HD ekran, Live Color LED teknolojisi ile daha canlı ve parlak görüntüler, Snapdragon 801 yongaseti, 20.7MP çözünürlükte arka kamera, 4K video kaydı, 3GB RAM, 16GB artırılabilir hafıza, 3200mAh gücünde batarya şeklinde özellikler yer almaktaydı.
http://www.phonearena.com/news/The-Sony-Xperia-Z2-might-be-faced-with-worldwide-delays-could-be-pushed-back-to-late-Aprilearly-May_id53812 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
İddia edildi, olabilir, gelebilir, eğer, doğruysa...
Geçiniz efem..
20 gündür Sony Xperia Z2'nin özelliklerine doğru düzgün değinmediniz bile, önemsemediniz. S5 leğenine bile özel inceleme haberi yapıldı ancak Z2'ye "Xperia Z1'in bonusu" diyip geçiştirdiniz.. Baktınız olmayacak, özellikleri say say bitmiyor micro sdsi bile olmayan, oyun performansı Z1'den dahi daha düşük, kasa kalitesi Samsungla yarışan telefonu öne sürdünüz; "LG G2 var, ne gerek var Z2'ye" demeye getirdiniz..
Ses konusunda HTC One'dan daha üstün dendi, değinilmedi.. İstenilen kalemle dokunmatiği yönetiliyor dendi, değinilmedi.. Bunları ben demiyorum, bunları burada öğrendim, sağolsun benim gibi düşünenler hep sizi uyardı..
Sony ne yapsa gereksiz oldu..
Her zaman bu tip konularda editörlerimizi anlayışla karşıladım ama yakışmıyor DH, yakışmıyor..
Mobilite izliyorum S5 30 dk sürdü Sony'nin ise 5 dk sürmedi anlatılması anlattıkları da havadan sudan , para mı alıyorsunuz Samsung'dan anlamıyorum ki.
Bu kadar dolu pakete adam ''Z1 Plus'' muamelesi yaptı , S5'e yapması lazımdı o muameleyi aynı tasarımla , aynı malzeme kalitesiyle , değişmeyen belleğiyle , sırf öve öve bitirilemeyen ince çerçevesinin yerini kalın çerçeveye bırakmasıyla.
Türkiye'ye gelmeyecek olan telefonları bile Z2'den fazla incelediniz , kapak kılıf haberleri bile Z2 haberlerinden daha fazla.
Parti işlerine de girmenizle hepten bitirdiniz siteyi.
1-) parti tutar gibi marka yandasligi hapilmaya baslandi ayiptir
2-) özgun haber adina neredeyse hicbirsey yok haberlerin %90 i copy translate paste mantigiyla
yabanci kaynaklardan (pocketnow gsmarena) yapistiriiliyor
3-) iyi ki (!) biri akilli telefonu cikartmis diyorum haberlerin %80 i smartphone uzerine donanim haber degil de phonehaber fln koysalar siteyi daha cok tutulacak
nerde o eski dh diyorum gittikce siteden de soguyorum. Bir ben degil!