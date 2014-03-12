"Xperia Z2 piyasaya geç çıkabilir"









Sony'nin MWC 2014 etkinliğinde tanıttığı yeni amiral gemisi Xperia Z2'nin önemli özelliklerini deneyimlemek isteyen tüketiciler merakla piyasaya çıkış tarihini beklerken cihaz ile ilgili şok bir iddia ortaya atıldı.





Genelde doğru tahminler yapan Esato sitesinde paylaşılan bilgilere göre tedarik sürecinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle Xperia Z2 modelinin piyasaya çıkışının gecikeceği iddia ediliyor. Normalde Mart ayında piyasada olası beklenen model sadece kısıtlı bir pazarda satışa sunulacak.





Tedarik sürecinin normale dönmesi ise Nisan sonu Mayıs başı gibi olacak ve bu tarihlerde global olarak cihaz raflara çıkacak. Ancak hem kısıtlı pazarların neresi olacağı hem de global satışın kesin bir tarihi konusunda net bilgiler yok.





Eğer iddialar doğruysa Xperia Z2 modeli Galaxy S5 ve yeni HTC One modelinden sonra piyasaya çıkmak zorunda kalacak. Bu da rekabetin iyice kızıştığı bir dönemde Sony'nin bir adım geriden başlamasına sebebiyet verecek. Sony tarafından ise resmi bir açıklama gelmedi.





Xperia Z2 modelinde hatırlanacağı üzere 5.2 inçlik Full HD ekran, Live Color LED teknolojisi ile daha canlı ve parlak görüntüler, Snapdragon 801 yongaseti, 20.7MP çözünürlükte arka kamera, 4K video kaydı, 3GB RAM, 16GB artırılabilir hafıza, 3200mAh gücünde batarya şeklinde özellikler yer almaktaydı.

http://www.phonearena.com/news/The-Sony-Xperia-Z2-might-be-faced-with-worldwide-delays-could-be-pushed-back-to-late-Aprilearly-May_id53812