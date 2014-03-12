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"Xperia Z2 piyasaya geç çıkabilir"

5 yıl
9b
1
68
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony'nin MWC 2014 etkinliğinde tanıttığı yeni amiral gemisi Xperia Z2'nin önemli özelliklerini deneyimlemek isteyen tüketiciler merakla piyasaya çıkış tarihini beklerken cihaz ile ilgili şok bir iddia ortaya atıldı.

Genelde doğru tahminler yapan Esato sitesinde paylaşılan bilgilere göre tedarik sürecinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle Xperia Z2 modelinin piyasaya çıkışının gecikeceği iddia ediliyor. Normalde Mart ayında piyasada olası beklenen model sadece kısıtlı bir pazarda satışa sunulacak.

Tedarik sürecinin normale dönmesi ise Nisan sonu Mayıs başı gibi olacak ve bu tarihlerde global olarak cihaz raflara çıkacak. Ancak hem kısıtlı pazarların neresi olacağı hem de global satışın kesin bir tarihi konusunda net bilgiler yok.

Eğer iddialar doğruysa Xperia Z2 modeli Galaxy S5 ve yeni HTC One modelinden sonra piyasaya çıkmak zorunda kalacak. Bu da rekabetin iyice kızıştığı bir dönemde Sony'nin bir adım geriden başlamasına sebebiyet verecek. Sony tarafından ise resmi bir açıklama gelmedi.

Xperia Z2 modelinde hatırlanacağı üzere 5.2 inçlik Full HD ekran, Live Color LED teknolojisi ile daha canlı ve parlak görüntüler, Snapdragon 801 yongaseti, 20.7MP çözünürlükte arka kamera, 4K video kaydı, 3GB RAM, 16GB artırılabilir hafıza, 3200mAh gücünde batarya şeklinde özellikler yer almaktaydı.

http://www.phonearena.com/news/The-Sony-Xperia-Z2-might-be-faced-with-worldwide-delays-could-be-pushed-back-to-late-Aprilearly-May_id53812 Yorum Yaz
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Illustrious. 5 yıl en beğenilen
Teşekkürler, uzun süre sonra Xperia Z2 haberi yapma gereksinimi duydunuz DH editörleri.

İddia edildi, olabilir, gelebilir, eğer, doğruysa...

Geçiniz efem..

20 gündür Sony Xperia Z2'nin özelliklerine doğru düzgün değinmediniz bile, önemsemediniz. S5 leğenine bile özel inceleme haberi yapıldı ancak Z2'ye "Xperia Z1'in bonusu" diyip geçiştirdiniz.. Baktınız olmayacak, özellikleri say say bitmiyor micro sdsi bile olmayan, oyun performansı Z1'den dahi daha düşük, kasa kalitesi Samsungla yarışan telefonu öne sürdünüz; "LG G2 var, ne gerek var Z2'ye" demeye getirdiniz..

Ses konusunda HTC One'dan daha üstün dendi, değinilmedi.. İstenilen kalemle dokunmatiği yönetiliyor dendi, değinilmedi.. Bunları ben demiyorum, bunları burada öğrendim, sağolsun benim gibi düşünenler hep sizi uyardı..

Sony ne yapsa gereksiz oldu..

Her zaman bu tip konularda editörlerimizi anlayışla karşıladım ama yakışmıyor DH, yakışmıyor..
Teşekkürler, uzun süre sonra Xperia Z2 haberi yapma gereksinimi duydunuz DH editörleri.İddia edildi, olabilir, gelebilir, eğer, doğruysa...
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5 Yanıt Yanıtla +133
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Marquis-de-Sade. 5 yıl Illustrious.
Illustrious arkadaşa hak veriyorum , 3-4 videodur aynısını yapıyorlar ( Mobilite , 2'si 1 ) koskocaman başlık atmışlar Z2 mi S5 mi G Pro mu yeni One mı diye sonuca bakıyorum adam G2 kazandı G2 alın diyor. Arkadaş tamam bütçe dostusun , düşüncenden dolayı teşekkür ediyorum ama herkes yeni telefonlar arasında senin önerini bekliyor.

Mobilite izliyorum S5 30 dk sürdü Sony'nin ise 5 dk sürmedi anlatılması anlattıkları da havadan sudan , para mı alıyorsunuz Samsung'dan anlamıyorum ki.

Bu kadar dolu pakete adam ''Z1 Plus'' muamelesi yaptı , S5'e yapması lazımdı o muameleyi aynı tasarımla , aynı malzeme kalitesiyle , değişmeyen belleğiyle , sırf öve öve bitirilemeyen ince çerçevesinin yerini kalın çerçeveye bırakmasıyla.

Türkiye'ye gelmeyecek olan telefonları bile Z2'den fazla incelediniz , kapak kılıf haberleri bile Z2 haberlerinden daha fazla.

Parti işlerine de girmenizle hepten bitirdiniz siteyi.
Illustrious arkadaşa hak veriyorum , 3-4 videodur aynısını yapıyorlar ( Mobilite , 2'si 1 ) koskocaman başlık atmışlar Z2 mi S5 mi G Pro mu yeni One mı diye so...
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Chn0142 5 yıl
yillardir takip ettigim site olan DH ye gittikce kiziyorum bir tek ben degil cogu kisi neden mi
1-) parti tutar gibi marka yandasligi hapilmaya baslandi ayiptir
2-) özgun haber adina neredeyse hicbirsey yok haberlerin %90 i copy translate paste mantigiyla
yabanci kaynaklardan (pocketnow gsmarena) yapistiriiliyor
3-) iyi ki (!) biri akilli telefonu cikartmis diyorum haberlerin %80 i smartphone uzerine donanim haber degil de phonehaber fln koysalar siteyi daha cok tutulacak
nerde o eski dh diyorum gittikce siteden de soguyorum. Bir ben degil!
yillardir takip ettigim site olan DH ye gittikce kiziyorum bir tek ben degil cogu kisi neden mi1-) parti tutar gibi marka yandasligi hapilmaya baslandi ayip...
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ebrer 4 yıl
o güzelim ekrandaki sanal tuşların kaldırılmadığı sürece sony lg hepsi boş
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Triluminos 5 yıl
Zamanında Sony ye yapılan haksızlıkları ve Samsungu gayırdıklarını yazdığımda Mesut Çevik beni hakaret ettiğimi gerekçe göstererek banlatmıştı, görüyorum ki bilinçli okurların sayısı artıyor, biz hiçbir markanın haksız yere kötülenmesi ya da şişirilmesi taraftarı değiliz, Sony yapınca "olmasa da olurdu" aynı şeyi samsung yapınca bu bir devrim diye olaya yaklaşmak çok saygısızca, asıl hakaret okurların ve takipçilerin gözlerinin içine baka baka eyyam yapmaktır
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Scavenger Of Human Sorrow 5 yıl
Aynen öyle telefon incelemesini teknoseyir den ve Dh kullanıcı yorumlarından takip ediyorum Dh editörlerine kalsa her bir boşluğa reklam koyup kim çok para veriyorsa onu önerir. Gmd kral oldu başımıza hadi verdikleri sözü tutsalar neyse.. Sd kartı olmayan bir telefonu z2 ye karşı öneriyorlar arkadaş 1500 lira para vereceğim 6 gb alana oyun mu yükleyeceğim 4k Video mu çekeceğim müzik mi atacağım ben w995 telefonumu 8gb müzik arşivi yetmiyor diye sattım sd kart desteği desteği ve radyo olmamasını hiç kabullenemem. Kimse root ile radyo aktif edilir demesin! Z2 tüm özellikleriyle kusursuz ve müthiş bir telefon.. Premium kasa ve özel sony tasarımı, çift hoparlör, hatalarını düzelterek led ekrana geçmeleri yüksek pil ve sony nin stamina Mod özelliği, Timescape arayüzü, Sony nin optimizasyon konusundaki uzmanlığı, WALKMAN gibi özel yazılımlarıyla en iyi donanımıyla karşımızda.. Su geçirmezliği saymadım bile 2 telefonum bu yüzden gitmişti..

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Mugetsuga 5 yıl
Önümüzdeki ay gelicekmiş Z2.
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RowRc 5 yıl
yahu fiyati zirt birt oynuyor cihazin. zaten dolar euro dansoz gibi bizim memlekette. Gelisi mayis ayinin ortasinda olacak fiyatta 22oo ve 25oo arasi.
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Tom Hagen 5 yıl
dh'de ve editörlerde ki sony düşmanlığı der geçerim.
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mcankb 5 yıl
Z2 de kablosuz şarj edilebilme yeteneği, parmak izi tarayıcısı ve 128 GB'a kadar yükseltilebilen saklama alanı var diyorlar doğrumu
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Sinqlethinq 5 yıl mcankb
mcankb

Z2 de kablosuz şarj edilebilme yeteneği, parmak izi tarayıcısı ve 128 GB'a kadar yükseltilebilen saklama alanı var diyorlar doğrumu

Parmak izi dışındakiler doğru.
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aziz77 5 yıl
dh olay sony olunca,duymaz görmez hep geri plana atar...
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okan_cehapelioglu 5 yıl
htc one ve sgs5 den sonra çıkması büyük handikap olur
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DH Misafiri 5 yıl
z2 nin kulaklığını çok merak ediyorum bayağı uğtaşmışlar ama siz değinmediniz hiç
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DH Misafiri 5 yıl
G2 ile arasında öyle bir iki fark yok kusura bakmayın...Çift hoparlör,s-master ses çipi- 4 mikrofonlu gürültü engelleme sistemi,3 mikrofonlu kulaklık,4K video,20mp kamera,slowmotion,S801 işlemci(sadece frekans artışı değil cpudada frekans artışı var ayrıca bellek yoluna erişim 5kat daha hızlı),daha ince kasa,cam ve alüminyum kasa,su ve toz geçirmez,3gb ram,daha büyük bayarya,hızlı şarj,mhl 3.0 desteği,her kalemle kullanabilme,daha büyük kamera sensörü,hafıza kartı yuvası,fm radyo vs vs...
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