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Xperia Z2a resmi olarak lanse edildi

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Xperia Z2a resmi olarak lanse edildi

Sony'nin amiral gemi modeli Xperia Z2'yi lanse etmesinin ardından geçen yıl olduğu gibi Compact isimlendirmesi ile mini bir modelinin ne zaman tanıtılacağı merakla beklenmeye başlanmıştı. Sony nihayet resmi lansmanı yaptı.

Geçen yıl Xperia Z1 Compact ilk etapta Xperia Z1f olarak isimlendirilmişti. Yeni modelin de Xperia Z2a olarak isimlendirildiğini görüyoruz. Ancak benzer bir model ZL2 olarak Japonya'da lanse edildiği için bu modelin uluslararası versiyon olduğu düşünülüyor. 

Xperia Z2a donanım itibariyle Xperia Z2'nin bazı özellikleri kırpılmış hali olarak karşımıza çıkıyor. 5 inçlik IPS LCD ekranda Full HD çözünürlük sunan model, 2.3GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli Snapdragon 801 MSM8974AB yongasetinden gücünü alıyor. 

RAM yine 3GB olarak tutulurken, 16GB dahili kapasite hafıza kartlarıyla 128GB daha artırılabiliyor. 1/2.3'' boyutundaki 20.7MP çözünürlükteki sensör 30 kare/saniye 4K video çekimi yapabiliyor. 

1 metreye kadar suya ve toza dayanıklı olan cihazda 5. nesil WiFi, Bluetooth 4.0, 3000mAh gücünde batarya, VGA ön kamera, Android 4.4.2 işletim sistemi şeklinde diğer özellikleri mevcut. Modeli abisinden ayıran diğer bir özellik ise kasanın polikarbonat alaşımdan imal edilmiş olması.

Sony Xperia Z2a ilk olarak gelecek ay Tayvan'da satışa sunulacak. Ancak fiyatı ve global olarak ne zaman dağıtıma çıkacağı konusunda herhangi bir bilgi yok. 

http://www.ubergizmo.com/2014/06/sony-xperia-z2a-specs-revealed-launching-in-taiwan-next-month/ Yorum Yaz
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mehmedaltair 4 yıl en beğenilen
Htc One E8=Xperia Z2a

Baktılar samsung plastik mlastik götürüyor bunlar da bir de plastik versiyonu yapmaya başladılar hadi hayırlısı
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3ngerek 4 yıl
Z2a;
Z1 Compact'ın yenisi değil, Z2 modelinin plastik gövdeli ucuz versiyonu !
Ve global model değil. Kısıtlı pazarlarda satışa sunulacak.


Z2 compact henüz duyurulmadı !

--------------

Edit: Ek olarak Z1 compact modelinin de Plastik gövdeli versiyonu Japon pazarına A2 olarak lanse edildi;
xperiablog.net/...

Z2a;Z1 Compact'ın yenisi değil, Z2 modelinin plastik gövdeli ucuz versiyonu !Ve global model değil. Kısıtlı pazarlarda satışa sunulacak.
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2 Yanıt Yanıtla +20
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burakesan 4 yıl
Kılıfı üzerine geçirdin mi hepsi plastik oluyor... Mesela; HTC M8'e 2500TL verip de kılıfsız kullanmaya cesaret edebilecek var mı aranızda? Üzerinde milimetrik çizik olsa her elime aldığımda aklıma takılır, gözüme çarpar yahu.
Kılıfı üzerine geçirdin mi hepsi plastik oluyor... Mesela; HTC M8'e 2500TL verip de kılıfsız kullanmaya cesaret edebilecek var mı aranızda? Üzerinde milimetrik ...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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SerdarS. 4 yıl
Ya arkadaş bu nasıl iştir, on numara cihaz ama 5 inç nedir ya mini cihazda olacak işmi bu. 4.0 4.3 4.7 olması lazım, illa yüzümüzü komple kaplayan telefon kullanmak zorundamıyız. Güçlü tel olsun diyoruz cebimize rahatça sığsın istiyoruz habire ekran büyüyor.
Telefonun hakkı 4 inçtir telefon bu ya sonuçta, çok büyük bişey isteyen tablet alır gezer, kasayı ufaltın ekranı yine büyük tutun eyvallahda, ceket giymiyoruz çantamızda yok nasıl taşıyalım, ya şeytan diyor al bir iphone bırak android filan.
Sony çok kalite çok sağlam yıllardırda sony den başka telefon kullanmadım, ama mini diye 5 inç telefon stratejik bi hata boşuna bekledim böyleyse gerçekten
1 Yanıt Yanıtla
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Illustrious. 4 yıl SerdarS.
SerdarS.

Ya arkadaş bu nasıl iştir, on numara cihaz ama 5 inç nedir ya mini cihazda olacak işmi bu. 4.0 4.3 4.7 olması lazım, illa yüzümüzü komple kaplayan telefon kullanmak zorundamıyız. Güçlü tel olsun diyoruz cebimize rahatça sığsın istiyoruz habire ekran büyüyor.

Telefonun hakkı 4 inçtir telefon bu ya sonuçta, çok büyük bişey isteyen tablet alır gezer, kasayı ufaltın ekranı yine büyük tutun eyvallahda, ceket giymiyoruz çantamızda yok nasıl taşıyalım, ya şeytan diyor al bir iphone bırak android filan.

Sony çok kalite çok sağlam yıllardırda sony den başka telefon kullanmadım, ama mini diye 5 inç telefon stratejik bi hata boşuna bekledim böyleyse gerçekten

Hocam bu cihaz ufak segment cihazı değil. Öyle tanıtan da olmadı zaten. Sadece DH'nin yanlış yorumlamalarından bir tanesi.

Bu cihaz Z2'nin sadece plastik hali. Bu kadar. Ülkemize gelir mi gelmez mi onu bile bilmiyoruz.

Hem ufak hem güçlü donanım, hem de android istiyorsan Z1 Compact var şuan. Ve Sony bu Compact serisinin devamını getirecek.
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Teknode 4 yıl
Suyu çıktı. İyice soğuttu kendini Sony.
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alainn 4 yıl
Z yanına bari x koyunda anlıyalım devamı çıkacak.........
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atp96 4 yıl
Bırakında telefonu çıkarmayıda xperia z2 için fix güncellemeleri çıkarın
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Illustrious. 4 yıl
Zamanında Xperia A2'ye de Z2 Compact dediniz ısrarla, yine biz Z2 Compact değil bu dememize rağmen.

Şimdide Xperia Z2'nin plastik ve Asya pazarına hakim 5 inçlik Xperia Z2a modeline Z2 Compact diyorsunuz.. İlginç açıkçası..

"Özellikleri kırpılmış hali olarak karşımıza çıkıyor" denilmiş; Kasa ve 200 mahlık batarya dışında bir fark göremiyorum ben?

Bana göre Z1 Compact gibi bir cihaz varken 801li bir Z2 Compact'ı beklemek hayalcilik. Z3'le beraber, Z3 Compact ve bunların yanında büyük boyutlu bir cihazın tanıtılması muhtemel.
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emre4335 4 yıl
Fanboyluk yapmiyorm ama HTC One E8 yani bu Z2a nin HTC versiyonu Cinde ilk 15 dkda 50.000 adet satarak rekor kirmis.Bence piyasanin boyle telefonlara ihtiyaci var ozellikle bizim ulkede 2000 den assagi telefon yok.G2 haric :D
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tenturdiot 4 yıl
Bu telefonun z2 compact olduğuna dair tel bir işaret bulamazken, haber sanki z2 compactın lansmanı veya yerel versiyonunun tanıtımıymış gibi yazılmış. Editörleri haberlere tamamen kişisel yorumlarını katmamalarını öneririm. Yorumlar da habere göre yapılmış, kimse ne okuduğunun farkında değil. Biraz mantık yürütün ve bu telefonun sadece z2nin farklı bi versiyonu olduğunu, z2 compactla uzaktan yakından alakası olamayacağını algılayın.
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okan_cehapelioglu 4 yıl
hindistan cin brezilya gibi ülkeler için üretildi muhtemelen fiyat iyi olursa bizim ülkemizdede iş görür
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ICromwelleI 4 yıl
Neticeyi fiyatı belirliyecek açıkcası ben Z2a nın agresif bir satış politikası izleyeceğini düşünüyorum hadi hayırlısı diyelim. Eger olmazsa iş yapmaz bakalım türkiyeye gelicekmi oda var.
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orhanyıldız 4 yıl
Fiyatını çok merak ediyorum
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Umutcan 4 yıl
Bu compact modeli değil kanımca, iphone 5c gibi alternatif plastik model olacak.
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TearsForFears 4 yıl
Beyler Compact ile alakası yok kim neresinden uydurmuşssa bilemem ama bu telefon Z2'nin ekran ve batarya olarak biraz küçüğü en büyük fark malzeme kalitesinde ve sürüleceği pazarda.
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Guest-9D2914531 4 yıl
Sony nin de tüm modelleri ayni samsungun da ama sony polikarbonat namidiger plastigi nadiren kullaniyor.bu arada pek de kirpilmis bir model degil, bildigin z2 nin azcik daha küçüğü
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V4LKyR 4 yıl
Bana pek de kırpılmış gelmedi... İşlemci Z2 ile aynı, ekran çözünürlüğü aynı, RAM aynı, kamera yetenekleri aynı, vs. Nasıl kırpılmış bu? Ha derseniz Z2'nin ekranı 5.2" idi, bunun ki 5" o zaman eyw der yoluma devam ederim.
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