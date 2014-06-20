Xperia Z2a resmi olarak lanse edildi





Sony'nin amiral gemi modeli Xperia Z2'yi lanse etmesinin ardından geçen yıl olduğu gibi Compact isimlendirmesi ile mini bir modelinin ne zaman tanıtılacağı merakla beklenmeye başlanmıştı. Sony nihayet resmi lansmanı yaptı.





Geçen yıl Xperia Z1 Compact ilk etapta Xperia Z1f olarak isimlendirilmişti. Yeni modelin de Xperia Z2a olarak isimlendirildiğini görüyoruz. Ancak benzer bir model ZL2 olarak Japonya'da lanse edildiği için bu modelin uluslararası versiyon olduğu düşünülüyor.





Xperia Z2a donanım itibariyle Xperia Z2'nin bazı özellikleri kırpılmış hali olarak karşımıza çıkıyor. 5 inçlik IPS LCD ekranda Full HD çözünürlük sunan model, 2.3GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli Snapdragon 801 MSM8974AB yongasetinden gücünü alıyor.





RAM yine 3GB olarak tutulurken, 16GB dahili kapasite hafıza kartlarıyla 128GB daha artırılabiliyor. 1/2.3'' boyutundaki 20.7MP çözünürlükteki sensör 30 kare/saniye 4K video çekimi yapabiliyor.





1 metreye kadar suya ve toza dayanıklı olan cihazda 5. nesil WiFi, Bluetooth 4.0, 3000mAh gücünde batarya, VGA ön kamera, Android 4.4.2 işletim sistemi şeklinde diğer özellikleri mevcut. Modeli abisinden ayıran diğer bir özellik ise kasanın polikarbonat alaşımdan imal edilmiş olması.





Sony Xperia Z2a ilk olarak gelecek ay Tayvan'da satışa sunulacak. Ancak fiyatı ve global olarak ne zaman dağıtıma çıkacağı konusunda herhangi bir bilgi yok.

http://www.ubergizmo.com/2014/06/sony-xperia-z2a-specs-revealed-launching-in-taiwan-next-month/