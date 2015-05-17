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Xperia Z3 Android 5.1.1 sürümü ile görüntülendi

4 yıl
5,4b
1
8
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Xperia Z3 Android 5.1.1 sürümü ile görüntülendi

Geçtiğimiz günlerde Sony'nin Xperia Z ve Z1 modelleri için de Android 5.1 güncellemesi hazırladığını, hatta bazı sızıntılarda bu güncellemenin 10 Ağustos'da başlayacağını gösteriyordu. 

Başka bir sızıntı ise Xperia Z3 tarafından geldi. Yayınlanan bir videoda Xperia Z3'ün Android 5.1.1 sürümü ile çalıştığı görülüyor. Videoda bildirim çubuğu üzerindeki bazı değişiklikler göze çarparken Wifi ve Bluetooth gibi kablosuz teknolojileri aramak için yeni kısayollar getirilmiş. Bu sayede ayarlar sekmesine girmeden bağlantı kurmak mümkün oluyor. Bunun dışında yeni güncellemenin bazı geliştirmeler ve hata gidermeler içerdiği de belirtiliyor.

Henüz bir çok cihazın Android 5.1 sürümünü almadığı düşünülürse Sony bu kez güncelleme konusunda elini çabuk tutacak gibi görünüyor.

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bosyaf 4 yıl
Bıktım güncellemeden valla nerde geldi bu 5.0 Android rootluoz recovery yüklüyoruz yine güncelleme geliyor yeter be
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umut_baris 4 yıl
Güncelleme alamayan sincaplar nerede?
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travers 4 yıl bosyaf
bosyaf
Bıktım güncellemeden valla nerde geldi bu 5.0 Android rootluoz recovery yüklüyoruz yine güncelleme geliyor yeter be

Sende telefonu güncelleme. Arkadaş mantığa bak yav.
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infinite 4 yıl bosyaf
bosyaf

Bıktım güncellemeden valla nerde geldi bu 5.0 Android rootluoz recovery yüklüyoruz yine güncelleme geliyor yeter be

kafa güzel kadayıf kıvamında...hafif limon sıkıcan
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mu5tafa 4 yıl
5.0.2 den ne farkı varki?
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Rodexqer 4 yıl
Windows10 tarzında bildirimlerden mesajlara cevap verme seçeneğide gelebilir mi?
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caneycaney 4 yıl
neredesin g3
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Keljx 4 yıl
Avea şu cihazı 8 adet faturadan 6 adet faturaya düşürse gelecek ay ne güzel almıştım...
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