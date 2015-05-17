Xperia Z3 Android 5.1.1 sürümü ile görüntülendi

Geçtiğimiz günlerde Sony'nin Xperia Z ve Z1 modelleri için de Android 5.1 güncellemesi hazırladığını, hatta bazı sızıntılarda bu güncellemenin 10 Ağustos'da başlayacağını gösteriyordu.

Henüz bir çok cihazın Android 5.1 sürümünü almadığı düşünülürse Sony bu kez güncelleme konusunda elini çabuk tutacak gibi görünüyor.

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Başka bir sızıntı ise Xperia Z3 tarafından geldi. Yayınlanan bir videoda Xperia Z3'ün Android 5.1.1 sürümü ile çalıştığı görülüyor. Videoda bildirim çubuğu üzerindeki bazı değişiklikler göze çarparken Wifi ve Bluetooth gibi kablosuz teknolojileri aramak için yeni kısayollar getirilmiş. Bu sayede ayarlar sekmesine girmeden bağlantı kurmak mümkün oluyor. Bunun dışında yeni güncellemenin bazı geliştirmeler ve hata gidermeler içerdiği de belirtiliyor.