Xperia Z3 Compact olduğu iddia edilen cihaz görselleri internete sızdırıldı









Sony'nin kompakt serisine devam etmesi beklenen Xperia Z2 Compact henüz resmiyet kazanmadı ancak şimdiden Xperia Z3 Compact olduğu iddia edilen bir cihazın görselleri internette dolaşmaya başladı.





Daha önce Xperia Z3 ve Xperia Z3 Compact modellerinin yanyana çekilmiş bir görseli paylaşılmıştı. Bu kez Xperia Z3 Copmact solo olarak kameralara poz verdi. Ancak resimlerdeki cihazlarda ön kamera konumu farklı olduğu için bunlardan birisinin Xperia Z3 Compact olmama ihtimali var. Bununla birlikte cihazlardan biri prototip aşamasında da olabilir.





Kafalardaki soru işaretleri tam olarak giderilemese de en azından Sony'nin bir kompakt cihaz hazırladığı biliniyor. Zira arka kamerası 20.7MP çözünürlüğünde. Bu Xperia Z2 Compact da olabilir Xperia Z3 Compact da olabilir.





Kaynaklar Xperia Z3 Compact modelinde 4.6 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 801 yongaseti, 3GB RAM, 20.7MP çözünürlükte Exmor RS arka kamera ve stereo hoparlör yer aldığını iddia ediyor. Beklenen lansman tarihi ise Eylül ayındaki IFA 2014 fuarı.

http://www.xperiablog.net/2014/07/30/new-sony-xperia-leaks-believed-to-be-the-xperia-z3-compact/