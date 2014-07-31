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Xperia Z3 Compact olduğu iddia edilen cihaz görselleri internete sızdırıldı

4 yıl
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30
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Xperia Z3 Compact olduğu iddia edilen cihaz görselleri internete sızdırıldı
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Sony'nin kompakt serisine devam etmesi beklenen Xperia Z2 Compact henüz resmiyet kazanmadı ancak şimdiden Xperia Z3 Compact olduğu iddia edilen bir cihazın görselleri internette dolaşmaya başladı. 

Daha önce Xperia Z3 ve Xperia Z3 Compact modellerinin yanyana çekilmiş bir görseli paylaşılmıştı. Bu kez Xperia Z3 Copmact solo olarak kameralara poz verdi. Ancak resimlerdeki cihazlarda ön kamera konumu farklı olduğu için bunlardan birisinin Xperia Z3 Compact olmama ihtimali var. Bununla birlikte cihazlardan biri prototip aşamasında da olabilir. 

Kafalardaki soru işaretleri tam olarak giderilemese de en azından Sony'nin bir kompakt cihaz hazırladığı biliniyor. Zira arka kamerası 20.7MP çözünürlüğünde. Bu Xperia Z2 Compact da olabilir Xperia Z3 Compact da olabilir. 

Kaynaklar Xperia Z3 Compact modelinde 4.6 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 801 yongaseti, 3GB RAM, 20.7MP çözünürlükte Exmor RS arka kamera ve stereo hoparlör yer aldığını iddia ediyor. Beklenen lansman tarihi ise Eylül ayındaki IFA 2014 fuarı.  
 
Xperia Z3 Compact olduğu iddia edilen cihaz görselleri internete sızdırıldı


http://www.xperiablog.net/2014/07/30/new-sony-xperia-leaks-believed-to-be-the-xperia-z3-compact/ Yorum Yaz
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Zey4li 4 yıl en beğenilen
Bence Z3 gelmez diye dusunuyorum bilmiyorum ama bu telinde Z2 compact oldugunu dusunuyorum cunku ozellikleri Z2 ile aynj Z3 un ozellikleri bilinmeden bunun nasil Z3 compact oldugunu soyluyorlar anlamiyorum
Bence Z3 gelmez diye dusunuyorum bilmiyorum ama bu telinde Z2 compact oldugunu dusunuyorum cunku ozellikleri Z2 ile aynj Z3 un ozellikleri bilinmeden bunun nas...
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RamazanDogukan 4 yıl
Sony yine yapmış küçük ekran büyük donanım bunu artık diğer firmalar da görmeli
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1 Avatar
DH Misafiri 3 yıl
ARKADASLAR SONY Z SERISINI BIR AR BILE COMPACT YAPYIOR BAK Z COMPACT YOK Z1 VAR Z2 YOK Z3 VAR Z4 YOK Z5 COMPACT VAR...
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aycibin 3 yıl
hortlamanın böylesi
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Zava.Zin.Go 4 yıl
Z2 compact çıkmadan Z3 compact'mı çıkardılar.YOK ARTIK !!
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JessieJ 4 yıl
Adamlar 1 tane amiral gemi çıkarttı (Z1) bu tutunca ufacık bir değişiklik yapıp Z1 Compact Z2, Z2 Compact, Z3 ve Z3 Compact diye kullanıcıya iteliyor. Hepsini yan yana koy aralarında hiç bir uçurum yok ama Lg G ve G3 ile Samsung S3 S5 ile arasında çok fark var. Yani Sony kullanıcıları biraz enayi yerine koyuyor gibi geliyor bana.
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ClearNOS 4 yıl
kim sızdırmış?
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tugsataydin 4 yıl
Bu ne ya bu z3 se hiç çıkmasın !!
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tehcnopat 4 yıl

Amiral olan markaların compact serisi çok tutmadı ama bakalım hayırlısı olsun
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doctor_bey 4 yıl
daha z3 çıkmadı ağır olun bi yav
biz hala samsung galaxy trend plus :(
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The Tenth Doctor 4 yıl
bu arada z2 compact adı altında bir telefon çıkmamış mıydı z1c ile aynı donanım arkası plastikti a2 kod adlıydı sanırım tam hatırlayamadım da ?
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GeneralHamburger 4 yıl
1080p olsun direkt alırım affetmem
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Kakà 4 yıl
adı mini ama 2000 tl den çıkar
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Gece772 4 yıl
Farklı bir görünüş üzerinde çalışılmamış
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gently weeps 4 yıl
xperiablog.net/...

Baska fotoğraflarda var ayrıca plastiğe benziyor kullanılan malzeme
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