Xperia Z3 ve Z3 Compact için Android Lollipop güncellemesi Avrupa'da başladı

Sony, Xperia Z serisine Lollipop güncellemesi vereceğini daha önce duyurmuştu, bir süredir de güncellemenin son aşamalarına geldiğine ilişkin söylentiler dolaşıyordu. Kısa bir süre önce ise Xperia Z3 ve Z3 Compact kullanıcıları için Android 5.0 Lollipop güncellemesi Avrupa'da yayınlanmaya başlandı.

Yeni materyal tasarım anlayışına ayak uyduran arayüzü beraberinde getiren güncellemenin bir kaç hafta içinde tüm ülkelerde ulaşılabilir olacağı söyleniyor. İskandinav ve Baltık ülkelerinden bu Z3 veya Z3 Compact edinen kullanıcılar ise kısa bir süre içinde güncellemeye sahip olabilirler.

Güncelleme ile akıllı telefonlar 5.0.2 sürüme kavuşuyor. Diğer Xperia Z serisi için ise henüz güncelleme başlamamış durumda, ancak çok uzun bir zaman geçmeden diğer modellerinde güncellemeyi alacağı düşünülüyor