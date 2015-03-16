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Xperia Z3 ve Z3 Compact için Android Lollipop güncellemesi Avrupa'da başladı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
4,7b
1
29
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Xperia Z3 ve Z3 Compact için Android Lollipop güncellemesi Avrupa'da başladı
Sony, Xperia Z serisine Lollipop güncellemesi vereceğini daha önce duyurmuştu, bir süredir de güncellemenin son aşamalarına geldiğine ilişkin söylentiler dolaşıyordu. Kısa bir süre önce ise Xperia Z3 ve Z3 Compact kullanıcıları için Android 5.0 Lollipop güncellemesi Avrupa'da yayınlanmaya başlandı.
Yeni materyal tasarım anlayışına ayak uyduran arayüzü beraberinde getiren güncellemenin bir kaç hafta içinde tüm ülkelerde ulaşılabilir olacağı söyleniyor. İskandinav ve Baltık ülkelerinden bu Z3 veya Z3 Compact edinen kullanıcılar ise kısa bir süre içinde güncellemeye sahip olabilirler.
Güncelleme ile akıllı telefonlar 5.0.2 sürüme kavuşuyor. Diğer Xperia Z serisi için ise henüz güncelleme başlamamış durumda, ancak çok uzun bir zaman geçmeden diğer modellerinde güncellemeyi alacağı düşünülüyor 

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DH Misafiri 4 yıl
Türkiye için çıkmış mı? Nerden indirebiliriz güncellemeyi?
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DH Misafiri 4 yıl
Direk 5.0.2 gönderecek neyin kafasını yaşıyorsunuz ;) 5.1 geldi diyen arkadsş
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DH Misafiri 4 yıl
bir android kullanıcısı olarak gerçekten bu güncellemelerin nasıl bu kadar geç çıktığını anlamıyorum s5 e diğer ülkelere göre aylar sonra lollipop geldi kullanıyoruzda ram kullanımı falan artmış oyunla uygulamayı aynı anda açınca oyunu kapatıyor maalesef android hiç bir zaman bir ios olamayacak belki wp olur ama wp telefonlarınında özellikleri fiyatlarına göre çok iyi değil hala 830 da bile snapdragon 400 var eğer yakın zamanda lollipop tüm cihazlarda stabil olmazsa android telefon satışları düşüşe geçebilir.kitkat candır.
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passenger2203 4 yıl
Türkiye'de ne zaman verilecek
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sabata21 4 yıl
Almanyadan z3 geldi. pasaporta kaydetmedim daha ama bugün android yeni sürüm güncellemesi geldi. telefonu avea hatla kullanıyorum. bu gelen almanya güncellemesi mi yoksa türkiye mi? yükleme yapayım mı yoksa pasaporta işlemeyi mi bekleyeyim.
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Genuine Leather 4 yıl
Artık gelsin yahu amma bekledik.
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thunderbolt 4 yıl
Bu karta uygulama taşıma işlemi nasıl çalışıyor acaba? Uygulamanın sadece kendisi mi yoksa data dosyalarıda dahil mi? Örn: Zenfone larda uygulama yüklenirken direk SD kart seçilebiliyor.Bundada olacakmı?
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bosyaf 4 yıl
Birşey sormak istiyorum malum Türkiye deyiz güncelleme gelmedi..ben norvec romunu flashtolla biraZdan kurucam sorum şu
..norvec romunu kurduk diyelim 5.0.2..bi zaman sonra 5.0.3 Yada 5.1.0 herneyse ota dan verilmeye başlandı..benim cihaz Türkiye imeli sonucta.ben norvece gelen güncellemeyi ota dan alabilcekmiyim..yada bende norvec romu varken 5.0.2 Türkiye ye 5.1.0 ota dan verilmiş olsa onu alabilirmiyim aydınlatırsanız sevinirim
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bosyaf 4 yıl bosyaf
bosyaf
Birşey sormak istiyorum malum Türkiye deyiz güncelleme gelmedi..ben norvec romunu flashtolla biraZdan kurucam sorum şu
..norvec romunu kurduk diyelim 5.0.2..bi zaman sonra 5.0.3 Yada 5.1.0 herneyse ota dan verilmeye başlandı..benim cihaz Türkiye imeli sonucta.ben norvece gelen güncellemeyi ota dan alabilcekmiyim..yada bende norvec romu varken 5.0.2 Türkiye ye 5.1.0 ota dan verilmiş olsa onu alabilirmiyim aydınlatırsanız sevinirim

Bi cevap verin lütfen
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psenkal 4 yıl bosyaf
bosyaf
Birşey sormak istiyorum malum Türkiye deyiz güncelleme gelmedi..ben norvec romunu flashtolla biraZdan kurucam sorum şu
..norvec romunu kurduk diyelim 5.0.2..bi zaman sonra 5.0.3 Yada 5.1.0 herneyse ota dan verilmeye başlandı..benim cihaz Türkiye imeli sonucta.ben norvece gelen güncellemeyi ota dan alabilcekmiyim..yada bende norvec romu varken 5.0.2 Türkiye ye 5.1.0 ota dan verilmiş olsa onu alabilirmiyim aydınlatırsanız sevinirim

Alırsın sıkıntı yok.
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oguzhantemiz 4 yıl
Lollipop güncellemesi ile birlikte kameranın birçok özelliğinde downgrade yapılacakmış.
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Xloud 4 yıl
Z2 içinde başladı... xperiablog.net/...
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Gio44 4 yıl
bende z3 compact var uygulamaları micro sd karta taşıyamıyorum taşıyabilen varmı bu güncelleme ile taşıyabilirmiyiz yada
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Teknode 4 yıl Gio44
Gio44

bende z3 compact var uygulamaları micro sd karta taşıyamıyorum taşıyabilen varmı bu güncelleme ile taşıyabilirmiyiz yada

Taşıyabileceksin 5.0.2 ile birlikte merak etme.
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salvatore18 4 yıl Gio44
Evet taşına bilecek en sevindirici olaylardan biride bu zaten :D
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