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Xperia Z3 ve Z3 Compact modelleri ülkemizde satışa sunuluyor

4 yıl
3,2b
1
156
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Xperia Z3 ve Z3 Compact modelleri ülkemizde satışa sunuluyor

Sony'nin geçen ayki IFA 2014 tüketici elektroniği fuarında resmiyet kazandırdığı amiral gemi Xperia Z3 ve Z3 Compact modelleri tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de satış sunulmaya başladı. 

Modellerin resmi olarak sevkiyata çıkışı 22 Ekim itibariyle başlayacak. Pek çok Sony yetkili satıcısında ve perakende kanallarında satışa başlayacan Xperia Z3 modelinin fiyatı 2299TL olarak belirlenmiş. Xperia Z3 Compact modeli ise 1799TL-1899TL şeklinde değişen fiyat aralığına sahip. 

Modellerin donanımına değinecek olursak Xperia Z3 modelinde 5.2 inçlik Full HD ekran, 2.5GHz saat hızında çalışan Snapdragon 801 yongaseti, 3100mAh gücünde batarya, 3GB RAM, 16GB artırılabilir hafıza, S-Force Front Surround stereo hoparlörler, IP65/68 suya dayanıklılık sertifikası, 20.7MP çözünürlüğünde iyileştirilmiş arka sensör, 4K video kaydı şeklinde özellikler yer alıyor. 

Xperia Z3 Compact modelinde ise abisinden farklı olarak 4.6 inçlik 720p ekran, 2600mAh gücünde batarya, 2GB RAM bulunuyor. Diğer özellikler ise aynı. Diğer amiral gemi modelleri ile fiyat anlamında kapışacak olan Xperia Z3'ün yanında Xperia Z3 Compact modelinin fiyatı sayesinde rakiplerinden kendisini biraz daha önce çıkaracağını söyleyebiliriz.  

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DH Misafiri 4 yıl
bu 64 bit muhabbeti nedir
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kmlhyt 4 yıl
Z1c candir
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QapriCe 4 yıl
Z3 alarak teknolojinin dibine dayanmak isterdim ama note 4 64 bitlik işlemcisi ile öne geçiyor sony kalitesi tartışılmaz ama stratejisi tartışılır. Bir yıl içinde iki amiral gemi modeli ve işlemciler arasında fark yok. 6 ay sonra 64 bitlik model cikacak ve Z3 maziye karışacak. Diyebilirdiniz 64 bit standardı oturması zaman alır diye ama rn azından hazırlıklı olup geçmek var bir dünya para verip de telefon değiştirerek geçmek biraz kerizlik oluyor. Söz meclisten dışarı.
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deryagulu 4 yıl
alınır gibi duruyor bu telefon da z1 den sonra
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assasin34 4 yıl
805'li cihazlar gelirken eski işlemciye sahip z3 almak ne kadar doğru tartışılır ama güzel cihaz olmuş.bence htc one serisi ile birlikte piyasadaki en kaliteli cihazlar z serisi cihazlar.
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denixt 4 yıl
shiftdelete editörü tolga cem küçükyılmaz z3 ekranını muhtteşem bulmuş kendi note 3 ün ekranıyla ve iphone 6 plus ın ekranıyla kıyaslıyor arad a gerçekten gözle görülür bir fark var youtube da z3 incelemesinde ppı değerleri artmış olan ekran gerçekten muhteşem görünüyor
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Gece772 4 yıl
Görünüş iphone 6 bir az benziyor
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revision 4 yıl Gece772
Gece772

Görünüş iphone 6 bir az benziyor

iphone 6'yla alakası yok. yani ciddi anlamda benzeyeceği son telefondur.

bence iphone 5s demek istemişsiniz. evet 5s e benziyor.
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inexo 4 yıl
martta 1700 olur nasılsa z4 çıkacak
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DH Misafiri 4 yıl
ram ddr3 mü?
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Drakoid 4 yıl
Htc one M8 kullaniyorum. Ikisi arasinda kalsam kesinlikle Z3C'yi secerdim.
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leren 4 yıl Drakoid
Ben de Htc one m7 kullanıyorum acaba z3c ye geçmeye değer mi?
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