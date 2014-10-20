Xperia Z3 ve Z3 Compact modelleri ülkemizde satışa sunuluyor





Sony'nin geçen ayki IFA 2014 tüketici elektroniği fuarında resmiyet kazandırdığı amiral gemi Xperia Z3 ve Z3 Compact modelleri tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de satış sunulmaya başladı.





Modellerin resmi olarak sevkiyata çıkışı 22 Ekim itibariyle başlayacak. Pek çok Sony yetkili satıcısında ve perakende kanallarında satışa başlayacan Xperia Z3 modelinin fiyatı 2299TL olarak belirlenmiş. Xperia Z3 Compact modeli ise 1799TL-1899TL şeklinde değişen fiyat aralığına sahip.





Modellerin donanımına değinecek olursak Xperia Z3 modelinde 5.2 inçlik Full HD ekran, 2.5GHz saat hızında çalışan Snapdragon 801 yongaseti, 3100mAh gücünde batarya, 3GB RAM, 16GB artırılabilir hafıza, S-Force Front Surround stereo hoparlörler, IP65/68 suya dayanıklılık sertifikası, 20.7MP çözünürlüğünde iyileştirilmiş arka sensör, 4K video kaydı şeklinde özellikler yer alıyor.





Xperia Z3 Compact modelinde ise abisinden farklı olarak 4.6 inçlik 720p ekran, 2600mAh gücünde batarya, 2GB RAM bulunuyor. Diğer özellikler ise aynı. Diğer amiral gemi modelleri ile fiyat anlamında kapışacak olan Xperia Z3'ün yanında Xperia Z3 Compact modelinin fiyatı sayesinde rakiplerinden kendisini biraz daha önce çıkaracağını söyleyebiliriz.