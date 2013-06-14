Xperia ZU modelinin ekran hassasiyeti internete sızdırıldı









Sony'nin 25 Haziran'da Almanya/Çin, 4 Temmuz'da ise Paris'te düzenleyeceği etkinliklerle tanıtması beklenen 6.44 inçlik Full HD ekrana sahip yeni Phablet modeli Xperia ZU/Togari'ye ait yeni görseller gelmeye devam ediyor. Görsellerde modelin dokunmatik panel konusunda ne kadar fazla hassasiyete sahip olduğu gösterilmeye çalışılıyor.





Gelen bilgilere göre Xperia Z Ultra yeni bir dokunmatik sensör barındırıyor ve herhangi bir kurşun kalem, tükenmez kalem veya stylus ile yönetime imkan tanıyor. Görsellerde ekranın üzerine bir kağıt kapatıldığında dahi kurşun kalem ile yapılan çizimleri eksiksiz olarak algılıyor.





Bunun yanında modelde bir stylus aksesuarı olmayacak. Her türlü nesne ile dokunmayı desteklediği için Sony ekstra bir ekran kalemine ihtiyaç duymazken, Evernote ve Sketch uygulamalarının özelleştirilmiş versiyonları modelde yer alacak.





Genelde bu boyuttaki modellerde çizim ve not alma gibi işlevlere daha çok önem verildiği için Sony kullanıcı açısından kolaylık sağlayacak önemli yenilikleri Xperia Z Ultra modelinde sunacak.





Xperia Z Ultra modelinde Snapdragon 800 4 çekirdekli işlemci, Adreno 330 grafik birimi, 16GB depolama kapasitesi, 2GB RAM, 8MP çözünürlükte arka kamera, 3000mAh batarya, IP55/IP58 su ve toza dayanıklılık gibi özelliklerin yer alacağı tahmin ediliyor.





http://www.xperiablog.net/2013/06/13/images-show-the-xperia-z-ultra-in-action-with-a-pencil/