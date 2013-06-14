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Xperia ZU modelinin ekran hassasiyeti internete sızdırıldı

5 yıl
1,1b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Xperia ZU modelinin ekran hassasiyeti internete sızdırıldı

Sony'nin 25 Haziran'da Almanya/Çin, 4 Temmuz'da ise Paris'te düzenleyeceği etkinliklerle tanıtması beklenen 6.44 inçlik Full HD ekrana sahip yeni Phablet modeli Xperia ZU/Togari'ye ait yeni görseller gelmeye devam ediyor. Görsellerde modelin dokunmatik panel konusunda ne kadar fazla hassasiyete sahip olduğu gösterilmeye çalışılıyor.

Gelen bilgilere göre Xperia Z Ultra yeni bir dokunmatik sensör barındırıyor ve herhangi bir kurşun kalem, tükenmez kalem veya stylus ile yönetime imkan tanıyor. Görsellerde ekranın üzerine bir kağıt kapatıldığında dahi kurşun kalem ile yapılan çizimleri eksiksiz olarak algılıyor. 

Bunun yanında modelde bir stylus aksesuarı olmayacak. Her türlü nesne ile dokunmayı desteklediği için Sony ekstra bir ekran kalemine ihtiyaç duymazken, Evernote ve Sketch uygulamalarının özelleştirilmiş versiyonları modelde yer alacak. 

Genelde bu boyuttaki modellerde çizim ve not alma gibi işlevlere daha çok önem verildiği için Sony kullanıcı açısından kolaylık sağlayacak önemli yenilikleri Xperia Z Ultra modelinde sunacak.

Xperia Z Ultra modelinde Snapdragon 800 4 çekirdekli işlemci, Adreno 330 grafik birimi, 16GB depolama kapasitesi, 2GB RAM, 8MP çözünürlükte arka kamera, 3000mAh batarya, IP55/IP58  su ve toza dayanıklılık gibi özelliklerin yer alacağı tahmin ediliyor.

 
Xperia ZU modelinin ekran hassasiyeti internete sızdırıldı


http://www.xperiablog.net/2013/06/13/images-show-the-xperia-z-ultra-in-action-with-a-pencil/ Yorum Yaz
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St Batuhan 5 yıl en beğenilen
navti
Teknoloji cok hizli gelisiyor bu nedenle en ust duzey cihazi almamak gerekli xperia z cikali cok olmamistiki zr cikti simdide zu bunlar amiral gemisini golgeleyen modellerdir...

Farklı segmentlerdeki en üst seviyeyi gösteriyor. Kaldı ki Z ile başlaması isimlerinin de bunun göstergesi. 4,55 - 5 - 6,44 inç boyutları adına 3 model ve üst düzey donanımlı. Yani ortada Z'yi gölgeleyen bir şey yok tamamen kullanıcının ekran boyutu konusundaki isteğine bakar. Yine 4,55-4,6 inç kategorisine üretilen sp modeli var o da zr'nin bir altı diyebiliriz haliyle.
navtiTeknoloji cok hizli gelisiyor bu nedenle en ust duzey cihazi almamak gerekli xperia z cikali cok olmamistiki zr cikti simdide zu bunlar a...
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madhane 5 yıl
ya ne kadar bos beles ınsanlarsınız telefon bıyerınıze SOKULMAZ arkadaslar cebinizde ya da cantanızda TASINIR!
boyutu fazla geliyosa kendine göre olanı alırsın SEN OLAN AKLINLA NERDESIN , SONY DI SAMSUNGTU BU URUNU TASARLAYAN SATAN ADAMLAR NERDE BI BAK GOR ONDAN SONRA ANLARSIN BU CIHAZ TUTARMI TUTMAZMI BOS ISLE CEOLARI SİZİ :D
1 Yanıt Yanıtla
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OverClocK1ng 5 yıl madhane
madhane
ya ne kadar bos beles ınsanlarsınız telefon bıyerınıze SOKULMAZ arkadaslar cebinizde ya da cantanızda TASINIR!
boyutu fazla geliyosa kendine göre olanı alırsın SEN OLAN AKLINLA NERDESIN , SONY DI SAMSUNGTU BU URUNU TASARLAYAN SATAN ADAMLAR NERDE BI BAK GOR ONDAN SONRA ANLARSIN BU CIHAZ TUTARMI TUTMAZMI BOS ISLE CEOLARI SİZİ :D

Ooo. Dolu dolu, taşıma experti, işi başından aşkın Ceo da gelmiş.

Eeee anlatsana, nasıl taşıyalım, nerde taşımalıyız, SONY DI ve SAMSUNGTU ne demek, gerçekten SAMSUNGTU mu yoksa SAMSUNGMADI mı?
Bunları bilmek istiyoruz. Dolu dolu bir Ceo olarak anlat bize şampuan, pardon şampiyon...
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Zenci Forvet 5 yıl
Bunlara akıllı telefon yerine cep tableti demek daha mantıklı. Kalemi eksik tek.
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OverClocK1ng 5 yıl
Orijinalden alıntı: 2622110012
6,4 inch telefona 3000 mah batarya koymuş sony tam komedi ya note 3 4000 mah koyacak daha ufak cihaza.

Bende tam aynısını yazacaktım. Eşşek kadar geniş yüzeye sahip kocaman cihaz. O kadar büyük alana 4000 bile sığardı.
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aziz77 5 yıl
Kalem verilmemesi kötü,birde kalemmi taşıyacak millet..
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2622110012 5 yıl
6,4 inch telefona 3000 mah batarya koymuş sony tam komedi ya note 3 4000 mah koyacak daha ufak cihaza.
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DH Misafiri 5 yıl
bence ekranda 4.5 inç yeterli bunun 3 sebebi var (bana göre)
1)ekran büyüdükçe taşınabilirlilik azalıyo ve telefon ağırlaşıyor.
2)ekran büyüdükçe telefon daha çok kasıyo bunu s2 ve note2 arasında denedim note 2 daha çok kasıyor.
3)ekran bu telefonda (xperia zu) ekran başına düşen piksel yoğunluğu yani ppi
ekran büyüdüğü için düşücektir ve resim,yazı keskinliği azalcaktır.
...
onun dışında tel mükemmel benim bile ağzım sulandı
...
kanıt bu tel 212 gr piksel yoğunluğu da mantıklı olarak düşecek
...
bide sony bunun yanına özel pantolon veriyomu?....
teşekkürler...
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Odunbey 5 yıl
Şimdi samsung 3 gb ram lı çıkarır buna çöp muamelesi yaparlar.
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.:asci:. 5 yıl
St Batuhan
Orijinalden alıntı: navti Teknoloji cok hizli gelisiyor bu nedenle en ust duzey cihazi almamak gerekli xperia z cikali cok olmamistiki zr cikti simdide zu bunlar amiral gemisini golgeleyen modellerdir...
Farklı segmentlerdeki en üst seviyeyi gösteriyor. Kaldı ki Z ile başlaması isimlerinin de bunun göstergesi. 4,55 - 5 - 6,44 inç boyutları adına 3 model ve üst düzey donanımlı. Yani ortada Zyi gölgeleyen bir şey yok tamamen kullanıcının ekran boyutu konusundaki isteğine bakar. Yine 4,55-4,6 inç kategorisine üretilen sp modeli var o da zrnin bir altı diyebiliriz haliyle.

var.sadece z'nin alacağı satış rakamını alternatifler bölmüş oluyo.10milyon satılacaksa örneğin 3ü diğer modele 7si z'ye kalıyo.dahası model karmasasında kalan farklı markalara da yönelebiliyo.bu tamamen sony'nin hatasıydı:yeni amiral gemisini(z) snapdragon4'le sürmek gibi bir gaflete düştüğü için onun üstünü kapama adına yapılan bişey
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hacı1992 5 yıl
İyide benim 5800 ın da ekranının üstüne kağıt koyup herhangi bir kalemle çizince de algılıyor
üstte de ilk defa elmacı bir arkadaşa artı oy verdim.6.4 inç ne lan hakkat ipad mini den biraz küçük.
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General. 5 yıl
Harika bir cihaz olacak
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talerk 5 yıl
İnşallah pil yazıldığı kadar değildir bu telefona en az 4000 mah pil gerekli
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