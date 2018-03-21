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YTÜ BEMdays söyleşileri başlıyor

“Gelecek” konusunun çeşitli yönlerden değerlendirileceği BEMdays etkinliği ile iş ve bilim dünyasının önde gelen isimleri söyleşi gerçekleştirecek. YTÜ BEMdays, 2-3-4 Nisan tarihlerinde düzenlenecek.
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Zamazingo
Yusuf Akbaş
Yazar
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Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Teknolojileri Kulübü tarafından 2-3-4 Nisan 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan BEMdays (Business-Engineering-Management Days) ile iş dünyası, sadece firma bazında değil akademisyen ve girişimcilerin perspektifinden de incelenecek.

“Gelecek” konusunun çeşitli yönlerden ele alınacağı etkinlikte, iş ve bilim dünyasının gelecek planlarını, sektörün beklentilerini, ihtiyaçlarını ve yeni nesil değerleri konuşacağız. Ayrıca etkinlik girişimcilik, kripto paralar ve yeni iletişim araçları (Youtube) gibi güncel konuları da farklı bakış açılarıyla inceleyerek katılımcıları aydınlatmayı ve ilham vermeyi amaçlıyor.

“Ford-Otosan” platin sponsorluğunda gerçekleşecek olan etkinlikte Bosch, FEV, Microsoft, Festo, Siemens, IBM, TYT gibi öne çıkan firmalar ve önemli isimler söyleşi yapacak.

Söyleşiler:

  • İnsansız Sanayi: Endüstri 4.0 Bosch , General Electric, Festo
  • Spark Up: Girişimcilik   Batu Uğrasız, Hakkı Alkan, Erdem İnanç
  • Contact Connect Collect: İletişim Funda Şen WediaCorp
  • Kripto Para Dünyası: Hakan Baş, Bilal Yağcı
  • Geleceğin araçları: Ford-Otosan, Fev, E-şarj
  • Yerli Otomobil Serüveni: Sapmaz Car, Gen Otomobil, Alp Tekin Ergenç
  • Malzemenin Geleceği: Nanoteknoloji Bedri Onur Küçükyıldırım
  • Robotik ve Mekatronik Sistemler
  • Sosyal Konuklar: Sinan Koç, Burcu Burkut Erenkul, Jan Nahum
  • IoT & Yapay Zeka: Microsoft, IBM
  • Yenilenebilir Enerji: TYT, Siemens, General Electric

YTÜ Bemdays, 2-4 Nisan tarihleri arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü Oditoryum Salonunda düzenlenecek. Katılımın ücretsiz olduğu etkinliğin biletlerini buradan alabilirsiniz. 


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