YTÜ BEMdays söyleşileri başlıyor

Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Teknolojileri Kulübü tarafından 2-3-4 Nisan 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan BEMdays (Business-Engineering-Management Days) ile iş dünyası, sadece firma bazında değil akademisyen ve girişimcilerin perspektifinden de incelenecek.

“Gelecek” konusunun çeşitli yönlerden ele alınacağı etkinlikte, iş ve bilim dünyasının gelecek planlarını, sektörün beklentilerini, ihtiyaçlarını ve yeni nesil değerleri konuşacağız. Ayrıca etkinlik girişimcilik, kripto paralar ve yeni iletişim araçları (Youtube) gibi güncel konuları da farklı bakış açılarıyla inceleyerek katılımcıları aydınlatmayı ve ilham vermeyi amaçlıyor.

“Ford-Otosan” platin sponsorluğunda gerçekleşecek olan etkinlikte Bosch, FEV, Microsoft, Festo, Siemens, IBM, TYT gibi öne çıkan firmalar ve önemli isimler söyleşi yapacak.

Söyleşiler:

İnsansız Sanayi: Endüstri 4.0 Bosch , General Electric, Festo

Endüstri 4.0 Bosch , General Electric, Festo Spark Up: Girişimcilik Batu Uğrasız, Hakkı Alkan, Erdem İnanç

Girişimcilik Batu Uğrasız, Hakkı Alkan, Erdem İnanç Contact Connect Collect: İletişim Funda Şen WediaCorp

İletişim Funda Şen WediaCorp Kripto Para Dünyası: Hakan Baş, Bilal Yağcı

Hakan Baş, Bilal Yağcı Geleceğin araçları: Ford-Otosan, Fev, E-şarj

Ford-Otosan, Fev, E-şarj Yerli Otomobil Serüveni: Sapmaz Car, Gen Otomobil, Alp Tekin Ergenç

Sapmaz Car, Gen Otomobil, Alp Tekin Ergenç Malzemenin Geleceği: Nanoteknoloji Bedri Onur Küçükyıldırım

Nanoteknoloji Bedri Onur Küçükyıldırım Robotik ve Mekatronik Sistemler

Sosyal Konuklar: Sinan Koç, Burcu Burkut Erenkul, Jan Nahum

Sinan Koç, Burcu Burkut Erenkul, Jan Nahum IoT & Yapay Zeka: Microsoft, IBM

Microsoft, IBM Yenilenebilir Enerji: TYT, Siemens, General Electric

YTÜ Bemdays, 2-4 Nisan tarihleri arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü Oditoryum Salonunda düzenlenecek. Katılımın ücretsiz olduğu etkinliğin biletlerini buradan alabilirsiniz.