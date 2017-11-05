Yaani 1 haftada 1 milyon indirildi

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Turkcell’in arama motoru Yaani, ilk haftada bir milyon indirilme rakamına ulaştı. Böylece Yaani, ilk hafta itibari ile Türkiye’den çıkan uygulamalar arasında en fazla indirme sayısına ulaşan uygulama oldu. Yaani, ilk üç günde uygulama marketlerinin en çok indirilen uygulamalar listesinde birinci sıraya yerleşmişti.

Yaani, Turkcell tarafından geliştirilen ve Türkçe diline özel algoritmalar içeren bir arama motorudur. Şimdilik sadece Android ve iOS uygulamaları üzerinden kullanılabilen Yaani, yakın zamanda web site üzerinden arama özelliğine kavuşacak.

Yaani, Turkcell’in diğer servisleri ile uyumlu çalışıyor. Örneğin bir şarkı araması yapıldığı zaman şarkının Fizy sayfası çıkıyor. Yakında eklenecek özellikler ile Yaani, alışveriş sitelerindeki ürünlerin fiyat bilgisini gösterecek ve fiyat karşılaştırması yapabilecek.

Yaani’yi Google Play ve App Store uygulama marketlerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Yaani’yi indiren Turkcell aboneleri indirdikleri için 1 GB internet, kullandıkları her ay için ekstra 1 GB internet kazanıyor.