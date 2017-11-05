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Yaani 1 haftada 1 milyon indirildi

Turkcell'in geçtiğimiz hafta tanıtımını yaptığı Yaani arama motoru ilk haftada bir milyon rakamına ulaşarak yerli uygulamalar arasında ilk haftada en fazla indirilen uygulama oldu.
1 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Yusuf Akbaş
Yazar
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Yaani 1 haftada 1 milyon indirildi
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Turkcell’in arama motoru Yaani, ilk haftada bir milyon indirilme rakamına ulaştı. Böylece Yaani, ilk hafta itibari ile Türkiye’den çıkan uygulamalar arasında en fazla indirme sayısına ulaşan uygulama oldu. Yaani, ilk üç günde uygulama marketlerinin en çok indirilen uygulamalar listesinde birinci sıraya yerleşmişti.

Yaani, Turkcell tarafından geliştirilen ve Türkçe diline özel algoritmalar içeren bir arama motorudur. Şimdilik sadece Android ve iOS uygulamaları üzerinden kullanılabilen Yaani, yakın zamanda web site üzerinden arama özelliğine kavuşacak.

Yaani, Turkcell’in diğer servisleri ile uyumlu çalışıyor. Örneğin bir şarkı araması yapıldığı zaman şarkının Fizy sayfası çıkıyor. Yakında eklenecek özellikler ile Yaani, alışveriş sitelerindeki ürünlerin fiyat bilgisini gösterecek ve fiyat karşılaştırması yapabilecek.

Yaani’yi Google Play ve App Store uygulama marketlerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Yaani’yi indiren Turkcell aboneleri indirdikleri için 1 GB internet, kullandıkları her ay için ekstra 1 GB internet kazanıyor.


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OyunDelisi 1 yıl en beğenilen
Turkcelllilere 1GB internet hediyesi var herkes o yüzden indiriyor çok da şey yapmayın yani.
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CaSsErDoDo 1 yıl
Hediye için indirdim. Hediyeyi alır almaz sildim.
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12 Angry Men 1 yıl
1 Gb internet için insanların düştüğü duruma bak. Türkiyedeki internetin ne kadar pahalı oldugunun kanıtı.
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System32Deleted 1 yıl
Türk Uygulamasıda Adam Akılı Yapın Türklerden Tam Destek .
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recebim59 1 yıl
Kurduktan sonra mobil verideyken arama yapınca hediye geliyor.
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ankebut34_57 1 yıl

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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bldoy 1 yıl
Çöp
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huhuq 1 yıl
bu forumdaki bir konuya girince sayfayı ne kadar yenilersen o kadar görüntülenmesi artıyor. bunlarda indirilme oranı için aynı tarz durum kullanıp kendileri sürekli indir komutu vermişlerdir
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asdasdqwertyveyaalxyvance 1 yıl
10 gb net versin genede indirmem boş beleş bi uygulama bip te olduğu gibi bunda da kimse kullanmayacak
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Barni Moloztaş 1 yıl
İnternet vermedi sildim
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Aslanor1940 1 yıl
1 GB internet gelmeyen arkadaşlar Wi-Fi ile indirdiyseniz gelmiyor, silip veri bağ. ile indirin hediye hattınıza tanımlanır. 17 MB bir şey zaten, saygılarımla..
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DH Misafiri 1 yıl
Yerli olması veya olmaması beni ilgilendirmez.Bu servisi bir Türk şirket mi sunuyor o zaman ben bunu destek amaçlı kullanırım.
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Nymphetaminê 1 yıl
Arkadaşlar uygulamayı indirdim ama hediye 1 gb gelmedi nedenini bilen var mı? Aramada yaptım, kendi netimlede indirmiştim. Yardımcı olacak varsa sevinirim.
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