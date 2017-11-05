Google’a telefon karşılaştırma özelliği eklendi

Bir başka özellik iste telefon karşılaştırma aracı. Bu özellik sayesinde doğrudan Google üzerinden telefonların teknik özelliklerini karşılaştırmak mümkün olacak. Telefon karşılaştırma sayfasında telefonun teknik özellikleri, kullanıcı puanı, güncel fiyatı yer alacak.
Ülkemiz ziyaretçileri için telefon karşılaştırma özelliği henüz kullanımda değil. Türkçe içerikler hazırlandığı zaman kullanılabilir olacak. Yine de kullanılabilir olup olmadığını denemek için iki telefon arasına vs yazarak arama yapabilirsiniz. Örneğin Pixel 2 vs Pixel 2 XL yazarak karşılaştırma özelliğinin etkin olup olmadığını görebilirsiniz. Amerika ve Birleşik Krallık'tan Google'a erişen kullanıcılar bu özelliği kullanabilir.
Google son günlerde bir takım yenilikler ile sonuç sayfasını renklendirmeye çalışıyor. Arama sonuç sayfasının görünümü ve işlevi için yoğun uğraş söz konusu. Bakalım bir sonraki yenilik ne olacak.
http://www.androidpolice.com/2017/11/04/google-search-can-now-compare-two-different-devices/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle