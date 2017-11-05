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Google’a telefon karşılaştırma özelliği eklendi

Google'ın arama sonuç sayfası yenilendi. Mobil sayfasındaki keski hatlı tasarım anlayışı yerini yuvarlatılmış köşeli tasarım anlayışına bıraktı. Google'a bir de telefon karşılaştırma özelliği eklendi.
1 yıl
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6
Web Siteleri
Yusuf Akbaş
Yazar
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Google’a telefon karşılaştırma özelliği eklendi
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Google, arama sayfasında iki önemli değişiklik yapıldı. Bundan böyle mobil arama sayfasında, daha parlak renkler ve yuvarlatılmış butonlar kullanılıyor. Sadece butonlar değil, arama kartları, haber sonuçları gibi neredeyse tüm nesneler yuvarlık hatlara sahip. Yaklaşık 2 gün önce kademeli olarak etkinleştirilen bu özellik, şuan tüm Google ziyaretçileri için aktif durumda.

Bir başka özellik iste telefon karşılaştırma aracı. Bu özellik sayesinde doğrudan Google üzerinden telefonların teknik özelliklerini karşılaştırmak mümkün olacak. Telefon karşılaştırma sayfasında telefonun teknik özellikleri, kullanıcı puanı, güncel fiyatı yer alacak.

Ülkemiz ziyaretçileri için telefon karşılaştırma özelliği henüz kullanımda değil. Türkçe içerikler hazırlandığı zaman kullanılabilir olacak. Yine de kullanılabilir olup olmadığını denemek için iki telefon arasına vs yazarak arama yapabilirsiniz. Örneğin Pixel 2 vs Pixel 2 XL yazarak karşılaştırma özelliğinin etkin olup olmadığını görebilirsiniz. Amerika ve Birleşik Krallık'tan Google'a erişen kullanıcılar bu özelliği kullanabilir.

Google son günlerde bir takım yenilikler ile sonuç sayfasını renklendirmeye çalışıyor. Arama sonuç sayfasının görünümü ve işlevi için yoğun uğraş söz konusu. Bakalım bir sonraki yenilik ne olacak.



http://www.androidpolice.com/2017/11/04/google-search-can-now-compare-two-different-devices/ Yorum Yaz
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BaranGunduz 1 yıl en beğenilen
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astralll 1 yıl
bu konuda epey.com yeterli.
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kadirirdem 1 yıl
acil sonuç için iyi ama normal detaylı için gereksiz.
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BaranGunduz 1 yıl en beğenilen
gsmarena rulezz
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Barni Moloztaş 1 yıl
Hangisi daha çöp
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keremec 1 yıl
Bu ne ya, symbian kullaniyo gibi.
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zaomss 1 yıl
GOOGLE: PIXEL EN İYİSİ TAMAM MI!!!!!
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