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Yahoo, eski Google yöneticisi Marissa Mayer'i CEO olarak atadı

6 yıl
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Web Siteleri
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Yahoo, Marissa Mayer'i şirketin yeni başkanı ve CEO'su olarak atadığını resmen duyurdu. Google'da üst düzey yöneticilik yapan Mayer'in bugün telefonla istifasını verip yeni görevine geçtiği ve yarın iş başı yapacığı bildirildi.
Google'a Haziran 1999'da katılan Marissa Mayer, şirketin yirminci çalışanı ve ilk kadın mühendisiydi. Stanford Üniversitesi'nde Bilgisayar Bilimi okuyan Amerikan yönetici, uzmanlığını yapay zeka üzerine yaptı. Google'ın bazı yapay zeka ve arayüz tasarımı patentlerinin mucidi olduğu bilinen Mayer, arama motoru, Gmail, Google News, iGoogle ve birçok arama motoru özelliğinin geliştirilmesinde görev almıştı. Geçen yıl Larry Page'in CEO'luğa yükselmesiyle arama bölümünden ayrılarak Google Maps, Google Earth, Street View, Latitude ve Zagat gibi coğrafik projelerden sorumlu başkan yardımcısı olarak görevlendirilmişti. 
Marissa'yı yeni kurtarıcısı olarak gören Yahoo, aylık 700 milyon kullanıcının ziyaret ettiği servislerini eski bir Google yöneticisine emanet edecek. Dünyanın en çok ziyaret edilen internet sitesi, mobil sektörün yarısına sahip işletim sistemi ve daha birçok ürüne sahip Google'daki üst düzey yöneticilik görevinden ayrılıp Yahoo'dan gelen CEO'luk teklifini kabul etmesinin gayet mantıklı ve kolay bir karar olduğunu ifade eden Mayer'in CEO seçilmesi gerek Yahoo gerekse teknoloji dünyasında büyük yankı buldu. Çoğunluk, Yahoo'nun artık emin ellerde olduğunu düşünürken internet devinin geleceği halen belirsizliğini koruyor.
Google'da işe başladığı dönemde, "insanlar Yahoo ve internet arasındaki farkı anlayamıyorlar." açıklamasında bulunan Marissa Mayer, şimdi büyük hayranlık duyduğu firmanın başında. Yöneticilerinden birini rakibine kaptıran Google'ın CEO'su Larry Page ve yönetim kurulu başkanı Eric Schmidt yaptıkları açıklamalarda, uzun süredir birlikte çalıştıkları Mayer'i, yenilikçiliğini, fikirlerini özleyeceklerini ve bir teknoloji şirketinin daha CEO'luk görevine bir kadını atamasının heyecan verici olduğunu belirtti. 
Mayer'in beklenmedik istifası üzerine Google'da boşalan koltuğa şimdilik yeni bir isim atanmayacak. Yeni Yahoo CEO'sunun eski görevi konum ve coğrafik ürünler bölümünün diğer yöneticileri tarafından üstlenecek. 

http://investor.yahoo.net/releasedetail.cfm?ReleaseID=692230 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Flcnr 6 yıl en beğenilen
Abla bekar mı?
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FFadeleSS 6 yıl
ihanet budur :D:D
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jovanovic 6 yıl
Foto koymaniz hata olmus, cogu kisi artik teknoloji disindaki bir sektorde olmasini istiyor...
1 Yanıt Yanıtla +4
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janparey 6 yıl
Bu hatun bilgisayar mühendisiyse ben 3 yıldır ne okuyorum
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Karakaos 6 yıl
Yahoo CEO'luğuna geçtikten birkaç saat sonra bir erkek çocuğa hamile olduğunu açıklamış. Vikipedia öyle diyor :D
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Guest-F8946C419 6 yıl
Bu yorumlardan sonra yarın istifasını verir artık.
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DH Misafiri 6 yıl
Fotoğraf 1975 senesinde çekilmiş galiba!
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CWaRRioR 6 yıl
En çok oy alan yoruma bakarak, milletimizin olaylara bakış açısını görebiliyoruz.
Abazan mode : on
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mkt 6 yıl
yönetmenin yatağından geçmmiş :D
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RuffdcDittmer 6 yıl
bu kadar olumsuz önyargılı bakmamak lazım .
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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interwap 6 yıl
Stanford öğrencisi ablamız iki Stanford öğrencisinin kurduğu bir şirketten, yine iki Stanford öğrencisinin kurduğu bir şirkete geçmiş.
Biz sadece hizmetlerini kullanıp arada böyle haberlerini okuyalım.
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hitokiri_johndoesai 6 yıl
Fotoya bakıp da ağzı sulanan arkadaşlara kötü bir haberim var: Kendisi 37 yaşında ve evliymiş.
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kakarikikiri 6 yıl
fiatı batmaktan kurtaran iyi bir ceo ydu, 80lerin sonunda crysler'ı batmaktan kurtaran yine iyi bir ceo ydu, kia nın yeni tasarımcısı markanın şeklini değiştirmekte. bu kadar olumsuz önyargılı bakmamak lazım
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