Yahoo, eski Google yöneticisi Marissa Mayer'i CEO olarak atadı





Yahoo, Marissa Mayer'i şirketin yeni başkanı ve CEO'su olarak atadığını resmen duyurdu. Google'da üst düzey yöneticilik yapan Mayer'in bugün telefonla istifasını verip yeni görevine geçtiği ve yarın iş başı yapacığı bildirildi.

Google'a Haziran 1999'da katılan Marissa Mayer, şirketin yirminci çalışanı ve ilk kadın mühendisiydi. Stanford Üniversitesi'nde Bilgisayar Bilimi okuyan Amerikan yönetici, uzmanlığını yapay zeka üzerine yaptı. Google'ın bazı yapay zeka ve arayüz tasarımı patentlerinin mucidi olduğu bilinen Mayer, arama motoru, Gmail, Google News, iGoogle ve birçok arama motoru özelliğinin geliştirilmesinde görev almıştı. Geçen yıl Larry Page'in CEO'luğa yükselmesiyle arama bölümünden ayrılarak Google Maps, Google Earth, Street View, Latitude ve Zagat gibi coğrafik projelerden sorumlu başkan yardımcısı olarak görevlendirilmişti.

Marissa'yı yeni kurtarıcısı olarak gören Yahoo, aylık 700 milyon kullanıcının ziyaret ettiği servislerini eski bir Google yöneticisine emanet edecek. Dünyanın en çok ziyaret edilen internet sitesi, mobil sektörün yarısına sahip işletim sistemi ve daha birçok ürüne sahip Google'daki üst düzey yöneticilik görevinden ayrılıp Yahoo'dan gelen CEO'luk teklifini kabul etmesinin gayet mantıklı ve kolay bir karar olduğunu ifade eden Mayer'in CEO seçilmesi gerek Yahoo gerekse teknoloji dünyasında büyük yankı buldu. Çoğunluk, Yahoo'nun artık emin ellerde olduğunu düşünürken internet devinin geleceği halen belirsizliğini koruyor.

Google'da işe başladığı dönemde, "insanlar Yahoo ve internet arasındaki farkı anlayamıyorlar." açıklamasında bulunan Marissa Mayer, şimdi büyük hayranlık duyduğu firmanın başında. Yöneticilerinden birini rakibine kaptıran Google'ın CEO'su Larry Page ve yönetim kurulu başkanı Eric Schmidt yaptıkları açıklamalarda, uzun süredir birlikte çalıştıkları Mayer'i, yenilikçiliğini, fikirlerini özleyeceklerini ve bir teknoloji şirketinin daha CEO'luk görevine bir kadını atamasının heyecan verici olduğunu belirtti.

Mayer'in beklenmedik istifası üzerine Google'da boşalan koltuğa şimdilik yeni bir isim atanmayacak. Yeni Yahoo CEO'sunun eski görevi konum ve coğrafik ürünler bölümünün diğer yöneticileri tarafından üstlenecek.

http://investor.yahoo.net/releasedetail.cfm?ReleaseID=692230