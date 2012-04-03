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Yahoo, iş gücünü yüzde 25 azaltabilir

7 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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1995 yılında Stanford Üniversitesi öğrencileri tarafından bir karavanın arkasında yayın hayatına başlayan Yahoo arama motoru 2000'li yılların başlarında aylık 220 milyon ziyaretçi gibi önemli rakamlara sahipken, zaman içinde Google'ın hamlelerine cevap veremeyince popülaritesini kaybetti. Ardı ardına tepe yöneticisi değişikliği yaşayan Yahoo'nun kısa süre sonra iş gücünü yüzde 25 azaltabileceği konuşuluyor.

Eski bir Yahoo yöneticisi Michael Smith tarafından verilen demece göre firma iki hafta içerisinde çalışan sayısında yüzde 20-25 kesintiye gidecek. Bu kesinti firma performansında eksilmeye sebep olmazken maliyet anlamında düşüşe sebep olacak.

İş geliştirme anlamında Yahoo'nun üretken olamaması gerilemeyi de beraberinde getirdi. Smith, en büyüğü 5 milyar dolar civarında olan yaklaşık 60 şirketi satın alma sürecinde Yahoo'nun çok kötü bir iş çıkardığını belirtiyor. Bunların bazıları şirkete olumlu katkı yaparken, şirket bünyesindeki geliştiricilerin yaptığı işlere bakılmaksızın bünyeye uymayacak satın alımlar yapıldı.

Microsoft'un son iki yıldır Yahoo'dan transfer ettiği kalifiye yöneticilerin ayrılışı da şirket tablolarına olumsuz yansıdı. 

Facebook ile aralarında yaşanan patent kavgası ise geçmişte yapılan bir ortaklığa dayanıyor. Yahoo'ya ait tek bir kullanıcı girişi ile Facebook üzerinde kolayca paylaşım yapılabiliyordu ve Facebook bir süre sonra Yahoo'ya önemli bir trafik kazandıran bu mekanikleri kendi tarafına uyarlamaya başladı. Bir süre sonra Yahoo'nun bazı müdahalelerine Facebook izin vermeyince kavga patlak verdi. Yahoo eski ortaklığı yeniden kurmak için Facebook'a patentlerle baskı yapıyor.

Bununla birlikte Yahoo aylık 700 milyon ziyaret sayısına sahip olduğunu ve halen çok güçlü bir firma olduğunu ısrarla vurguluyor. Ancak arama motoru pazarında eski yerini kazanabilmesi çok zor.

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Python 7 yıl
Arama motoru olayında zaten google tekel eski ününe dönmeside çok zor,geçmişte pek gelişmemediler,aradan sıyrılanlar hep başarılı oldular.
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nedensiz07 7 yıl
hey gidi yahooo.. ama bence bu düsüsteki en büyük etkinin, eskisi gibi messenger ve yahoo ya olan ilginin kalmayısı.. yani face ve twitter yahoo yu bu hale getirdi tabi google ı da unutmamak gerek
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E_Aydin35 7 yıl
Aslıdna Yahoo ismini ben kendimi bldim bileli arka planda hep bilirim aslında tabi buda kendi şirketin geleceği ile ilgili yapılşmış bir karar..
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söny 7 yıl
Böyle bir firmanın bu hallerini görmek gerçekten çok üzücü bir firmanın yıkılısı bu olsa gerek yeni nesiller artık ismini bile bilmicek gibime geliyor dün çıkan yandex bile daha çok biliniyordur
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mooderator 7 yıl
ya karavan ya da garaj....bu adamlar düzgün bir yerde yapamazlar mı bu işi
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Volkanbaba 7 yıl
Adamlar son 5-6 yıldır sürekli eleman çıkartıyorlar elemanları ne zaman bitecek bakalım
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xxxx1 7 yıl
2000 li yılların başında fırtına gibi esiyordu,çok muazzam para kazandılar o tarihlerde... bugün Google neyse ozamanda Yahoo oydu...ama dil desteği vs. gibi destekler,farklı servisler vermediler,yeni şeyler ile üzerine koymadılar devamı gelmedi ama yine büyük bir kesim iştirak etmekte nereye kadar...
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cagataykoroglu 7 yıl
Devlerde batar..
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berkkarabacak 7 yıl
arabanın bagajında nasıl başlıo çok merak ettim?
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