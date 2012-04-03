Yahoo, iş gücünü yüzde 25 azaltabilir

1995 yılında Stanford Üniversitesi öğrencileri tarafından bir karavanın arkasında yayın hayatına başlayan Yahoo arama motoru 2000'li yılların başlarında aylık 220 milyon ziyaretçi gibi önemli rakamlara sahipken, zaman içinde Google'ın hamlelerine cevap veremeyince popülaritesini kaybetti. Ardı ardına tepe yöneticisi değişikliği yaşayan Yahoo'nun kısa süre sonra iş gücünü yüzde 25 azaltabileceği konuşuluyor.





Eski bir Yahoo yöneticisi Michael Smith tarafından verilen demece göre firma iki hafta içerisinde çalışan sayısında yüzde 20-25 kesintiye gidecek. Bu kesinti firma performansında eksilmeye sebep olmazken maliyet anlamında düşüşe sebep olacak.





İş geliştirme anlamında Yahoo'nun üretken olamaması gerilemeyi de beraberinde getirdi. Smith, en büyüğü 5 milyar dolar civarında olan yaklaşık 60 şirketi satın alma sürecinde Yahoo'nun çok kötü bir iş çıkardığını belirtiyor. Bunların bazıları şirkete olumlu katkı yaparken, şirket bünyesindeki geliştiricilerin yaptığı işlere bakılmaksızın bünyeye uymayacak satın alımlar yapıldı.





Microsoft'un son iki yıldır Yahoo'dan transfer ettiği kalifiye yöneticilerin ayrılışı da şirket tablolarına olumsuz yansıdı.





Facebook ile aralarında yaşanan patent kavgası ise geçmişte yapılan bir ortaklığa dayanıyor. Yahoo'ya ait tek bir kullanıcı girişi ile Facebook üzerinde kolayca paylaşım yapılabiliyordu ve Facebook bir süre sonra Yahoo'ya önemli bir trafik kazandıran bu mekanikleri kendi tarafına uyarlamaya başladı. Bir süre sonra Yahoo'nun bazı müdahalelerine Facebook izin vermeyince kavga patlak verdi. Yahoo eski ortaklığı yeniden kurmak için Facebook'a patentlerle baskı yapıyor.





Bununla birlikte Yahoo aylık 700 milyon ziyaret sayısına sahip olduğunu ve halen çok güçlü bir firma olduğunu ısrarla vurguluyor. Ancak arama motoru pazarında eski yerini kazanabilmesi çok zor.