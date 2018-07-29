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Yakında iPad ve MacBook'lar iPhone'unuzu kablosuz olarak şarj edebilecek

Apple'ın kablosuz şarj konusunda kullanıcılarını oldukça sevindirecek bir patent başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı. Gelecekteki iPad ve MacBook'lar iPhone'ları kablosuz olarak şarj edebilecek.
9 ay
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Apple, cihazlarını kablosuz olarak şarj etmek için oldukça havalı bir fikir bulmuş gibi görünüyor. Şüphesiz ki tüm iPhone kullanıcıları telefonlarının şarjının hiç bitmemesini ve cihazlarını sürekli olarak kullanabilmeyi ister.
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Cupertino'lu şirketin "elektronik cihazlar arasında endüktif şarj" konulu yeni patenti bizi bu gerçeğe bir adım daha yaklaştırmış durumda. Patent, bir cihazdan diğerine güç aktarmak için mevcut kablosuz şarj teknolojisinden yararlanan bir çözümü anlatıyor.
Detaylara baktığımızda tablet ve akıllı telefon gibi iki cihazın birbirlerinin pillerini şarj etmesini sağlayan bir yöntemden bahsedildiğini görüyoruz. Böylelikle pili bitmek üzere olan bir iPhone, şarjı dolu olan bir iPad'e temas ederek kablosuz olarak şarj edilebilecek. Apple müşterileri için son derece kullanışlı olacak bu teknoloji ayrıca bir şarj cihazı ve kablo taşıma ihtiyacını da ortadan kaldırabilir.

MacBook'lar aynı anda birkaç cihazı şarj edebilecek

Patent başvurusunda yer alan görseller iPhone'un şarj edilmesi için bir iPad'in ekranının ortasına yerleştirilebileceğini gösteriyor. Diğer resimlerde ise MacBook'un trackpad'ine ve onun her iki tarafına yerleştirilmiş bobinlerle aynı anda birden fazla küçük mobil cihazın şarj edilmesine olanak sağlayacağını görüyoruz. Sorun şu ki, Apple'ın bunun gibi çok sayıda patenti var ve hiçbirinin gerçeğe dönüşeceğine dair bir garanti yok.

http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO2&Sect2=HITOFF&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsearch-adv.html&r=9&p=1&f=G&l=50&d=PG01&S1=(Apple.AANM.+AND+20180726.PD.)&OS=Aanm/Apple+and+pd/7/26/2018&RS=(AANM/Apple+AND+PD/20180726) Yorum Yaz
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nikony 9 ay
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hazarRS 9 ay
yakın alan şarjı tarzı bir şey olsaydı çok daha iyi olurdu. Bu haliyle İki cihaz da boşta kalacak ise kullanılması açısından faydalı olur.
ipadden şarj ederken hem ipadi hem telefonu kullanamamış olacağız. Macbook biraz daha mantıklı ama onda da şarj yeri garip. Yine telefonu şarj ederken ne trackpadi ne de klavyeyi kullanabilir kullanıcı.
Bu düşünceleri zaten appledakiler ilk anda düşünmüştür elbette. O yüzden sadece patentte kalan bir fikir olacaktır bence.
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intel7mix 9 ay
Hadi macbook tamamda ipad ile şarj tuhaf olmuş.
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kımyasal 9 ay
Apple'ın sistemi alabildiğince paten el altında bulunsun (zati para mok) olurda piyasa koşullari (Çinliler) bizi zorlarsa yenilik yapmaya, bunları kullaniriz masraf yaparız.Kafa aynen bu.
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clb12 9 ay kımyasal
kımyasal
Apple'ın sistemi alabildiğince paten el altında bulunsun (zati para mok) olurda piyasa koşullari (Çinliler) bizi zorlarsa yenilik yapmaya, bunları kullaniriz masraf yaparız.Kafa aynen bu.

Off bütün oyunu bozdun yaa :(
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