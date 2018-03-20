[Yalanlama geldi] Suriyelilerin telefon görüşmeleri ücretsiz olacak iddiası

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İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre, söz konusu ihalenin ülkemize sığınan Suriye vatandaşlarının tümü için geçerli olmadığı açıklandı.



Ücretsiz kart ihalesinin Geri Gönderme Merkezlerinde sınır dışı edilmek üzere tutulan ve kendi maddi imkanları ile iletişim sağlayamayan sınırlı sayıdaki Suriye vatandaşının, ülke makamları ile görüşmesini sağlamak ve sınır dışı işlemlerini hızlandırmak için yapıldığı belirtildi.



Sözcü gazetesinin haberine göre İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, ülkemizde yaşayan Suriyeli göçmenlerin kullanımına sunulmak üzere ücretsiz telefon kartı ihalesi açtı. Bundan böyle ülkemizde sığınmacı olarak yaşayan Suriyeliler, yurt dışı ve yurt içi telefon görüşmelerini ücretsiz yapacak.

Ücretsiz telefon kartları Mayıs ayında dağıtılacak

İlk etapta 60 bin ücretsiz kart için ihaleye çıkan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, bu kartları ülkemizdeki Suriyelilere dağıtacak. Bu telefon kartları ile Suriyeliler ankesörlü telefon, sabit telefon veya cep telefonlarından 28 Avrupa Birliği ülkesinin yanında 13 ülkeyi daha ücretsiz arayabilecekler. 7 Mart tarihinde Ankara'da yapılan ihalenin resmiyet kazanmasının ardından ücretsiz telefon kartlarının Mayıs ayında dağıtılmaya başlanacağı belirtiliyor.

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Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün ihaleyi alan şirket araclığıyla 15 şehire göndereceği bu kartları kullanan Suriyeliler, 130 dakika yurt içi, 1.073 dakika ise yurt dışı ücretsiz konuşma hakkına sahip olacaklar. İçişleri Bakanlığı'nın yeni ihaleleri ne zaman yapacağı ile ilgili ise henüz bir bilgi yok. Ülkemizde kamplar ve şehir merkezleri de dahil olmak üzere 3 milyondan fazla Suriyeli yaşıyor.