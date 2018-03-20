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[Yalanlama geldi] Suriyelilerin telefon görüşmeleri ücretsiz olacak iddiası

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, ülkemizdeki sığınmacı Suriyelilerin yurt dışı ve yurt içi telefon görüşmelerini ücretsiz yapabilmeleri için harekete geçti.
1 yıl
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177
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Güncelleme:
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre, söz konusu ihalenin ülkemize sığınan Suriye vatandaşlarının tümü için geçerli olmadığı açıklandı.

Ücretsiz kart ihalesinin Geri Gönderme Merkezlerinde sınır dışı edilmek üzere tutulan ve kendi maddi imkanları ile iletişim sağlayamayan sınırlı sayıdaki Suriye vatandaşının, ülke makamları ile görüşmesini sağlamak ve sınır dışı işlemlerini hızlandırmak için yapıldığı belirtildi.
Sözcü gazetesinin haberine göre İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, ülkemizde yaşayan Suriyeli göçmenlerin kullanımına sunulmak üzere ücretsiz telefon kartı ihalesi açtı. Bundan böyle ülkemizde sığınmacı olarak yaşayan Suriyeliler, yurt dışı ve yurt içi telefon görüşmelerini ücretsiz yapacak.

Ücretsiz telefon kartları Mayıs ayında dağıtılacak

İlk etapta 60 bin ücretsiz kart için ihaleye çıkan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, bu kartları ülkemizdeki Suriyelilere dağıtacak. Bu telefon kartları ile Suriyeliler ankesörlü telefon, sabit telefon veya cep telefonlarından 28 Avrupa Birliği ülkesinin yanında 13 ülkeyi daha ücretsiz arayabilecekler. 7 Mart tarihinde Ankara'da yapılan ihalenin resmiyet kazanmasının ardından ücretsiz telefon kartlarının Mayıs ayında dağıtılmaya başlanacağı belirtiliyor.
Ayrıca Bkz. "IBM, tuz tanesi ebatlarında dünyanın en küçük bilgisayarını üretti"
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün ihaleyi alan şirket araclığıyla 15 şehire göndereceği bu kartları kullanan Suriyeliler, 130 dakika yurt içi, 1.073 dakika ise yurt dışı ücretsiz konuşma hakkına sahip olacaklar. İçişleri Bakanlığı'nın yeni ihaleleri ne zaman yapacağı ile ilgili ise henüz bir bilgi yok. Ülkemizde kamplar ve şehir merkezleri de dahil olmak üzere 3 milyondan fazla Suriyeli yaşıyor.

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Das Boot 1 yıl en beğenilen
Haram olsun. Başka söyleyecek söz bulamıyorum.
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HAŞMETLİi 1 yıl
Kendi ülkemizde mülteci gibi olduk zehir zıkkım olsun
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Chuz 1 yıl
Sen konuş suriyeli ben öderim
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OPTİMİST 1 yıl
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1ses1 1 yıl
Seçimler yaklaşıyor yapın böyle devam edin.
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Kartal Göz 1 yıl
Yalanlama değil, sıvama olmuş bu.
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MustafaC53 1 yıl
Suriyeliler ile ilgili böyle onlarca haber yapıldı. %95i yalandı. İnsanları kutuplaştırmaya çalışıyolardı. İstemezükçüler çok yobazsınız azıcık okuyun.
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|SEÇKiN| 1 yıl
SÖZCÜ denen fitne makinesi, işin gücün milleti gaza getirmek, ortalığı velveleye vermek. Ne de olsa sahibi olacak velet FETÖ denen şerefsizin tedrisatında yetişmiştir, vazifesini iyi yapıyor doğrusu.
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cosica 1 yıl
uzun vadede daha çok sıkıntı yaşanacak.
her taraf yabancı tabela doldu. bu bizi de etkileyecek.
ana dili farklı olan bir nesil geliyor. bunların talepleri beklentileri olacak mutlaka.
bir planımız olduğunu sanmıyorum. hep kısa vadeli düşünüyoruz. gelecek nesillerin sırtına kambur....
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Baymakli_Dondurma 1 yıl
yalanınızı sevsinler. Yahu sen kendi vatandaşın çöp toplarken bu kişiler aç fakir diyip ne zaman telefon hattı verdinde gidip elin suriyelisine veriyorsun. Birde sınırdışı işlemleri demiş. Zaten burdan bile belli oluyor yalan söyledikleri. Şimdiye kadar hangi suriyeliyi sınır dışı ettiniz ? Hangi suriyeli hangi devletin makamları ile iletişime geçmek için o hattı alacak. Bu kadarda insanları enayi yerine koymayında siz 2019 seçimlerinde alacağınız 25-30 luk oya şimdiden ağlamaya başlayın. Düne kadar ben bile sizi desteklerken artık hiçbir halükarda size oy moy yok.
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firat_kilic 1 yıl
Her taraf zarar: nasıl yaşıyoruz? serum ile... serum nedir? borç fişi çekerlerse kriz... bankalar neden yabancı? borç vermek için... tepedekiler ne yapıyor köprüleri euro ile kendi savaştırdığı ülkeyi kurdurduğu insanlarına geçiş ücreti belirliyor. döngüye bak.. bazıları durumu iyi zannediyor serumun farkında değil... bu bazıları ne zaman anlayacak ise o zaman ülkemiz kurtulacak... makyaj / traşa kanmam kananlar en son uyananlar olacak... o zaman görecekler en azından gerçek isim soy-isimleri ile nick alsınlar... yarın bir gün sağlamasını yapalım. Haklımıymış-haksızmıymış buda kaptanın seyir defterine olsun tamam mı? Gerçek adınla gel.
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x2yk 1 yıl
Eeee SÖZCÜ bizi yine kandırdı mı 10 kişiye verilecek olan şeyi tümüne verilecekmiş gibi deyip bizi mi kandırdı.. Ah bu algı yok mu adamı ipe getirir ipeeeee.. Desenize boşa o kadar yorum atmışız..
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cemsinan 1 yıl x2yk
İyi de sen 10 kişi deyince 60 bin olan kart sayısı 10’a düşmüyor.
Esed üç aya gider politikası yüzünden bildiğin fakirleştik. Ülke tarihinin en kötü iki kararından biridir.
Diğeri de fetöye devlet kurumlarını teslim edip palazlamaktır muhtemelen.
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firat_kilic 1 yıl
Çanakkalede şehit olanların torunu çanakkaleye yapılacak olan köprüden 15euroya mı geçecek? BiZ-denen kavramın(public- re-public=Cumhuriyet) ten Ben denen (private-privatization=özelleştirme!) kavrama dönüşümüne dikkat !!!! Şuan dönüşümün içindesin. Aç !!! Gözlerini !!!! (hemde euro ile devlet Tlye bile güvenmiyor yada x hesabı maaşa gelince Tl ile*** Tl adam dolandırma aracı olmuş***)
Suriyeli alırken 4milyon kimseye referandum yok. Soran yok ! Biz kimiz burada? Ülke ortağıyız. Yani vatandaş. Bize sormadan 4milyon ortak ekledin. Aynı zamanda bize sormadan her yeri özelleştiriyorsun. Yani milleti devlete olan ortaklık bağını koparıp özele devredip köle ediyorsun. İşte ona cumhuriyeti yıkmak denmiyor mu?
Bir kurtuluş savaşı daha gerekmiyor mu? Çıkartın kafaları camiden artık. Hacklendiğiniz nokta orası. Kafa bios-rom modu olunca hiç kendini sorgulamıyor. ctrl-c/hex-edit/read-rom/fix securiity area !!!!
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