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Müzik / Ses Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yamaha, PDX-B11 ismini verdiği yeni Bluetooth hoparlör modelini tanıttı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Müzik / Ses Sistemleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Yamaha, PDX-B11 ismini verdiği yeni Bluetooth hoparlör modelini tanıttı


Ses teknolojileri ve donanımları açısından dünyanın en ünlü ve başarılı firmalarından olan Yamaha, yeni geliştirdiği PDX-B11 Bluetooth hoparlörünü kullanıcılar karşısına çıkarttı.
Yamaha tarafından duyurulan PDX-B11, oldukça farklı bir tasarım yapısına sahip Bluetooth hoparlör modeli. Bluetooth 2.1 destekli akıllı cep telefonları, tablet bilgisayarlar ya da bilgisayar modelleri ile uyumlu olarak çalışabilen cihaz, 1 adet 4" subwoofer ve 3,8" tweeter ile güçlü ve dinamik ses kalitesini, gövdesi üzerinde gelen taşıma aparatı ile 10 metre mesafe içerisinde istenilen her türlü ortama rahatça taşıyabiliyor.
 
Yamaha, PDX-B11 ismini verdiği yeni Bluetooth hoparlör modelini tanıttı
SBC ve AAC ses formatlarını destekleyen ve son kullanılan cihazlara otomatik olarak tekrar bağlanabilen PDX-B11, 8.25x9 3/8x9.5" boyutlara ve 1,5kg ağırlık değerine sahip. Bluetooth bağlantısı olmayan cihazlar ile 3.5mm stereo giriş üzerinden de kullanılabilen hoparlör, kablolu elektrik ya da 6 adet AA pil ile kablosuz olarak kullanılabiliyor.
Oldukça sağlam ve şık bir gövde yapısını kullanıcılara sunan Yamaha PDX-B11 Bluetooth hoparlör modeli, firmanın resmi sitesi üzerinden 180$ fiyat etiketi ile satın alınabiliyor.  
http://usa.yamaha.com/products/audio-visual/desktop-audio/pdx-b11_w/ 
Yamaha, PDX-B11 ismini verdiği yeni Bluetooth hoparlör modelini tanıttı

http://usa.yamaha.com/products/audio-visual/desktop-audio/pdx-b11_w/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
devrimdoga 6 yıl
Bir de ne kadar süre çalışabildiğini yazsaydınız
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umut_baris 6 yıl
El feneri gibi olmuş.
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MxFxOx 6 yıl
güzel tasarım ama nerde kullanabilirsin bu aleti :?
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