Yamaha, PDX-B11 ismini verdiği yeni Bluetooth hoparlör modelini tanıttı









Ses teknolojileri ve donanımları açısından dünyanın en ünlü ve başarılı firmalarından olan Yamaha, yeni geliştirdiği PDX-B11 Bluetooth hoparlörünü kullanıcılar karşısına çıkarttı.

Yamaha tarafından duyurulan PDX-B11, oldukça farklı bir tasarım yapısına sahip Bluetooth hoparlör modeli. Bluetooth 2.1 destekli akıllı cep telefonları, tablet bilgisayarlar ya da bilgisayar modelleri ile uyumlu olarak çalışabilen cihaz, 1 adet 4" subwoofer ve 3,8" tweeter ile güçlü ve dinamik ses kalitesini, gövdesi üzerinde gelen taşıma aparatı ile 10 metre mesafe içerisinde istenilen her türlü ortama rahatça taşıyabiliyor.

SBC ve AAC ses formatlarını destekleyen ve son kullanılan cihazlara otomatik olarak tekrar bağlanabilen PDX-B11, 8.25x9 3/8x9.5" boyutlara ve 1,5kg ağırlık değerine sahip. Bluetooth bağlantısı olmayan cihazlar ile 3.5mm stereo giriş üzerinden de kullanılabilen hoparlör, kablolu elektrik ya da 6 adet AA pil ile kablosuz olarak kullanılabiliyor.

Oldukça sağlam ve şık bir gövde yapısını kullanıcılara sunan Yamaha PDX-B11 Bluetooth hoparlör modeli, firmanın resmi sitesi üzerinden 180$ fiyat etiketi ile satın alınabiliyor.

http://usa.yamaha.com/products/audio-visual/desktop-audio/pdx-b11_w/

http://usa.yamaha.com/products/audio-visual/desktop-audio/pdx-b11_w/