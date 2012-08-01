Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yandex, 2012 ikinci çeyreğine ait mali raporunu yayınladı

6 yıl
3,4b
1
25
Operatörler - Kurumsal Haberler
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Rusya, Bağımsız Devletler Topluluğu ve Türkiye'de hizmet veren dünyanın en büyük beşinci arama motoru Yandex, 2012 yılı ikinci çeyreğine ait mali raporunu yayınladı. Kısa sürede birçok sektöre giriş yapan Rus teknoloji şirketi, hızla yükselişini sürdürüyor.
Haziran ile son bulan yılın ikinci çeyreğinde 207.2 milyon dolar gelir ve 68.4 milyon dolar kar elde eden firma, geçen yılın aynı dönemine oranla gelirlerini %50, karını ise; %76 arttırmayı başarmış. Aralık 2011 verilerine göre; Rusya'da %60.9 pay ile en çok kullanılan arama motoru haline gelen Yandex'in ülkemizde gerek arama, gerek harita hizmetleri gerekse bulut bilişim husunda hızla yaygınlaştığını söyleyebiliriz.
Yandex'in kendi sitelerindeki metin reklamlarından elde ettiği gelir %43, reklam ağından sağlanan gelir ise; %93 artış göstermiş. Metin tabanlı reklamlar, toplam gelirin %89'unu oluştururken, çevrimiçi ödeme komisyonları %43 artış ile ancak %2 paya ulaşabilmiş.
İstikrarlı bir şekilde büyümeye, gelir ve karını arttırmaya devam eden Yandex, dünya genelinde Google ve diğer arama motorlarına rakip olmasa da Rusya'daki hakimiyetini genişletiyor. Ayrıca Türkiye'deki yatırımlarını kararlılıkla sürdürüyor. Yılın sonraki çeyreklerinde benzer mali raporların gelmesi bekleniyor. 

http://techcrunch.com/2012/07/31/yandex-q2-earnings-revenues-207-2m-up-50-net-income-68-4m-up-76-search-share-upwards-too/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
NYseagull 6 yıl en beğenilen
Google kaç yıldır Türkiye'de hizmet veriyor Yandex'in bir yılda Türkiye için yaptıklarını yapmadı.
Yanıtla +49
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 6 yıl
Bi baktım yandex toolbar yuklenmiş pc me ayar oldum hemen sildim.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Chromé 6 yıl
Yandex, Türkiye'ye çok hızlı bir giriş yaptı ve Google'ın şimdiye kadar yapamadıklarını yaptı. Bana göre en favori uygulaması ise panorama. Google, Türkiye için "Yapacağız, yapmaya başlayacağız" derken, Yandex şimdiden 3 şehrin panorama hizmetini tamamladı sayılır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
interwap 6 yıl
NYseagull
Google kaç yıldır Türkiyede hizmet veriyor Yandexin bir yılda Türkiye için yaptıklarını yapmadı.

Hatta vergi vermeye hazır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umut_baris 6 yıl
teramit
SystemAppsmalesef google kadar iyi değil.Hatta yanına bilem yaklaşamıyor.beğenen kullansın.
EVET GOOGLE IN becerdiğine yaklaşsa zaten ciddi rakip olur google ın elindeki en değerli şey şuanki arama motoru kodları, çok başarılı microsoft apple yada yahoo yıllardır bunu yapamadı metin aramada hakkatten aradığını bulduruyor, ben her arama motorunda paralel arama yaparım google genelde aradığını buldurur ama diğerleri çoğu zaman elma armuta götürür seni.mesele amerika avrupa gibi ünlü bir arama yapınca her arama motoru cevabı buluyor ama detay birşey aratırsan yan mahhalledeki oto yıkamayı aratsan çoğu arama motoru seni dağa taşa bayıra otomobil fabrika sitesine falan gönderiyor.detayda hakimiyet ise kodların ne kadar başarılı olduğunu gösterir birde google insanlara alakalı reklam gösteriyor.oto yıkama aratırsan otomobil silecek reklamı çıkartıyor ötekiler elma armut reklamında kalıyor.nasıl apple ın telefonları çook iyi ise google ın da araması çook iyi.:)

hocam olay aslında google ın sürekli arşivlemesi. bakıyorum dh de açılan bir konu bir dakika sonra google da arayınca çıkıyor. ha tabi kodlarının da bu işte büyük bir etkisi var ama sistem deli gibi arşivliyor her şeyi. adamlar sürekli sunucu kapasitelerini de arttırıyorlar bir yandan.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FightFor1 6 yıl
4 aydır kullanıyorum, google'a bir an bile ihtiyaç duymadım, arama motoru reklamsız ve istediğim sonuçları veriyor, mail hizmeti gmail'e 5 basar, haritalar hizmeti google mapsten çok daha iyi. Kısacası ülkemize vergi veren ve google'dan hiç eksiği olmayan yandexi kullanmaya devam edeceğim, tavsiye ederim.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
deadmanku 6 yıl
yandex yakın zamanda televizyonlara verdiği reklamların meyvelerini toplayacaktır.Google'ı site arama araçı olarak kullanan bir çok insan var.yandex bu payı kapacaktır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
deadmanku 6 yıl
yandex'in televizyonlara verdiği reklamlar meyvelerini toplamaya başladığının kanatindeyim.google site arama araçı olarak kullanan büyük bir çoğunluk var.yandex bu payı yakın zamanda kapacaktır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
E_Aydin35 6 yıl
Başlangıcı iyi yapmış bir arama motoru.. Sunduğu hizmetler güzel.. Ancak farklı ve kendine öz bir farklılık yapsa bu sektörde büyümesine hız ve hız katar..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gokhanozenist 6 yıl
Arkadaşlar adamlar ciddi yatırım yaptılar harita ve trafik sistemleri için sürekli bizim caddelerimizde ara sokaklarımızda arabalarını dolaştırdılar. Gerçekten harita ve trafik hizmeti çok sağlam.Mail hizmetide çok güzel ben diğer maillerden daha çok yandex maili kullanıyorum . İphone ve android uygulaması da var senkronizasyonu da gayet iyi. Mailin içinde artık disk hizmeti de var ayrıyetten bir daha free disk programları kullanmanıza gerek yok yani. en azından deneyin kullanın mutlaka tavsiye ederim.
Bu arada arama motoru olarak bakmamak lazım bence çünkü google bu konuda şu an an itibariyle kıyas kabul etmez. Google ın işi ne = arama motoru . nereden ve kaç sene hizmet sonucu buralara geldi. Doğru dürüst rakibi bile yoktu ki hatırlayan varmı bilmem arabul vardı , yahoo araması zaten iyi değildi. bugün internette arama demek google demek google'a sordunmu google'a baktınmı.
Ama arkadaşlar haklı google bunca senedir Türkiyede ve bize yandex kadar hiç yatırım yapmışmı bırakın yatırımı ülkemizdeki kazancından vergi vermeme olayı ile alakalı efsaneleri de bilenler vardır mutlaka. :)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
irish 6 yıl
Telefonda google harita sürekli hata veriyor. Yandex' te tık yok.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
snomask 6 yıl
umarım google'ın karşısında durabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
YGA 6 yıl
Bir Google olamaz burası açık.Rekabet edebilir mi bilemem,Türkiye şartlarında hizmetleri gerçekten başarılı ve zekice.En basiti,üniversite seçim projesi bile iyi tuttu diyebiliriz.Türkiye'de ki performansını diğer ülkelerde de gösteriyor mu bilemediğimiz için yorum yapamayacağım.Ama dediğim gibi Google'ın altyapısı gerçekten çok başarılı.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +304 V4LKyR +298 Redeemertr +286 madmahmutd +189 KoşanBalık +179 Informed +154 MacGyver. +142 serdar_k +132 csh +119 Txrboz +115
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3405 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Operatörler - Kurumsal Haberler, rusya ve
2 etiket daha yandex Türkiye Gündemi
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Huawei Mediapad video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim