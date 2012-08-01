Yandex, 2012 ikinci çeyreğine ait mali raporunu yayınladı

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Rusya, Bağımsız Devletler Topluluğu ve Türkiye'de hizmet veren dünyanın en büyük beşinci arama motoru Yandex, 2012 yılı ikinci çeyreğine ait mali raporunu yayınladı. Kısa sürede birçok sektöre giriş yapan Rus teknoloji şirketi, hızla yükselişini sürdürüyor.
Haziran ile son bulan yılın ikinci çeyreğinde 207.2 milyon dolar gelir ve 68.4 milyon dolar kar elde eden firma, geçen yılın aynı dönemine oranla gelirlerini %50, karını ise; %76 arttırmayı başarmış. Aralık 2011 verilerine göre; Rusya'da %60.9 pay ile en çok kullanılan arama motoru haline gelen Yandex'in ülkemizde gerek arama, gerek harita hizmetleri gerekse bulut bilişim husunda hızla yaygınlaştığını söyleyebiliriz.
Yandex'in kendi sitelerindeki metin reklamlarından elde ettiği gelir %43, reklam ağından sağlanan gelir ise; %93 artış göstermiş. Metin tabanlı reklamlar, toplam gelirin %89'unu oluştururken, çevrimiçi ödeme komisyonları %43 artış ile ancak %2 paya ulaşabilmiş.
İstikrarlı bir şekilde büyümeye, gelir ve karını arttırmaya devam eden Yandex, dünya genelinde Google ve diğer arama motorlarına rakip olmasa da Rusya'daki hakimiyetini genişletiyor. Ayrıca Türkiye'deki yatırımlarını kararlılıkla sürdürüyor. Yılın sonraki çeyreklerinde benzer mali raporların gelmesi bekleniyor.
http://techcrunch.com/2012/07/31/yandex-q2-earnings-revenues-207-2m-up-50-net-income-68-4m-up-76-search-share-upwards-too/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Hatta vergi vermeye hazır.
hocam olay aslında google ın sürekli arşivlemesi. bakıyorum dh de açılan bir konu bir dakika sonra google da arayınca çıkıyor. ha tabi kodlarının da bu işte büyük bir etkisi var ama sistem deli gibi arşivliyor her şeyi. adamlar sürekli sunucu kapasitelerini de arttırıyorlar bir yandan.
Bu arada arama motoru olarak bakmamak lazım bence çünkü google bu konuda şu an an itibariyle kıyas kabul etmez. Google ın işi ne = arama motoru . nereden ve kaç sene hizmet sonucu buralara geldi. Doğru dürüst rakibi bile yoktu ki hatırlayan varmı bilmem arabul vardı , yahoo araması zaten iyi değildi. bugün internette arama demek google demek google'a sordunmu google'a baktınmı.
Ama arkadaşlar haklı google bunca senedir Türkiyede ve bize yandex kadar hiç yatırım yapmışmı bırakın yatırımı ülkemizdeki kazancından vergi vermeme olayı ile alakalı efsaneleri de bilenler vardır mutlaka. :)
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