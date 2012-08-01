Yandex, 2012 ikinci çeyreğine ait mali raporunu yayınladı





Rusya, Bağımsız Devletler Topluluğu ve Türkiye'de hizmet veren dünyanın en büyük beşinci arama motoru Yandex, 2012 yılı ikinci çeyreğine ait mali raporunu yayınladı. Kısa sürede birçok sektöre giriş yapan Rus teknoloji şirketi, hızla yükselişini sürdürüyor.

Haziran ile son bulan yılın ikinci çeyreğinde 207.2 milyon dolar gelir ve 68.4 milyon dolar kar elde eden firma, geçen yılın aynı dönemine oranla gelirlerini %50, karını ise; %76 arttırmayı başarmış. Aralık 2011 verilerine göre; Rusya'da %60.9 pay ile en çok kullanılan arama motoru haline gelen Yandex'in ülkemizde gerek arama, gerek harita hizmetleri gerekse bulut bilişim husunda hızla yaygınlaştığını söyleyebiliriz.

Yandex'in kendi sitelerindeki metin reklamlarından elde ettiği gelir %43, reklam ağından sağlanan gelir ise; %93 artış göstermiş. Metin tabanlı reklamlar, toplam gelirin %89'unu oluştururken, çevrimiçi ödeme komisyonları %43 artış ile ancak %2 paya ulaşabilmiş.

İstikrarlı bir şekilde büyümeye, gelir ve karını arttırmaya devam eden Yandex, dünya genelinde Google ve diğer arama motorlarına rakip olmasa da Rusya'daki hakimiyetini genişletiyor. Ayrıca Türkiye'deki yatırımlarını kararlılıkla sürdürüyor. Yılın sonraki çeyreklerinde benzer mali raporların gelmesi bekleniyor.

http://techcrunch.com/2012/07/31/yandex-q2-earnings-revenues-207-2m-up-50-net-income-68-4m-up-76-search-share-upwards-too/