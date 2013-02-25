Yandex, Android platformu için hazırladığı uygulama mağazası Yandex.Store'u hizmete sundu

Yandex, geçen yıl Ekim ayında duyurduğu Yandex.Store adlı uygulama mağazasını bugün resmen hizmete sundu. Rusya'da oldukça popüler olan internet şirketi, arama motoru ile özellikle Türkiye ve çevresindeki bazı ülkelerde sürdürdüğü agresif politikaları sayesinde küresel arama motoru pazarında Microsoft'u dahi geride bırakmayı başarmıştı. Bununla birlikte SPB Software firmasını satın alarak Android platformu için yazılım geliştirme faaliyetleri sürdürmeye başlayan Yandex'in kendi markasını taşıyan, çok sayıda farklı hizmeti mobil kullanıcılara ulaştıran uygulamaları bulunuyor. Birkaç ay önce yayınladığı basın açıklamasıyla dijital içerik mağazacılığı sektörüne de giriş yapacağını duyuran Rus teknoloji devi, artık resmen Android ekosisteminin en büyük uygulama alanlarından birini elinde bulunduruyor.

700,000'den fazla uygulamayı bünyesinde barındıran Google'ın Play Store mağazası, satışa çıkan tüm Android işletim sistemli çözümlerde yer almayabiliyor. Sınırlı bölgelerde hizmet veren çok sayıda üreticinin çözümleri Google tarafından sertifikalanmadığı için Play Store'a erişim hakkı elde edemiyor. Bu tür durumlarda firma ve operatörler, diğer uygulama mağazalarıyla yazılım desteğini sağlamaya çalışıyor. Son dönemde yürütülen çalışmalar sayesinde Google sertifikalı üreticilerin sayısı artmış olsa da, birçok ülkede mağazaya içerik yüklemek ya da ücretli içerikleri satın almak gibi hizmetlerden faydalanmak mümkün değil. Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri, Rusya ve uzak doğudaki tüketici ve geliştiricilerin yaşadığı bu sıkıntılara son vermeyi amaçlayan Yandex, 50,000'den fazla içeriği kapsayan uygulama havuzuyla şimdiden bazı operatör ve üreticilerle anlaşmaya vararak çalışmalarına başladı.

Rusya'nın en büyük operatörlerinden MegaFon, Yandex.Store platformunu kullanarak geliştirdiği GetUpps! mağazasını aboneleriyle buluşturmaya hazırlanıyor. Öte yandan Yandex, Oppo, PocketBook, 3Q, Explay, Qumo, teXet ve Wexler ile masaya oturarak üreticilerin Rusya'da piyasaya sürecekleri mobil cihazlarda Yandex.Store'u önyüklü olarak ihtiva etmeleri karşılığında yazılım satışından sağlayacağı geliri paylaşmaya karar vermiş. Halihazırda Türkçe, Rusça, İngilizce, Fransızca, Ukraynaca, Almanca, İtalyanca ve İspanyolca dillerini destekleyen Yandex.Store'a uygulama kabulü ise; meçhur antivirüs yazılımının geliştiricisi Kaspersky'nin kontrolüyle gerçekleşiyor. Böylece kötü amaçlı uygulamaların mağazaya sızması engellenecek ve güvenilir bir dijital içerik platformu oluşturulmuş olacak.

Tamamen ücretsiz edinilebilen Yandex.Store'a yüklenen ücretli uygulamaların satış gelirlerinin %70'i geliştiriciye ödeniyor. Mobil cihaz kullanıcıları için farklı ödeme sistemlerini destekleyen mağazanın içerik sayısını hızla katlaması beklenirken, Play Store'un geliştiricilere ve ücretli alımlara açık olmadığı bölgelerde büyük ilgi görmesine kesin gözüyle bakılıyor. store.yandex.com adresinden indirebileceğiniz mağaza, Mobil Dünya Kongresi 2013 kapsamında fuar katılımcılarının beğenisine sunulacak.

http://company.yandex.com/press_center/press_releases/2013/2013-02-25.xml