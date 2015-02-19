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Yandex Google'a dava açıyor

4 yıl
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53
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Yandex Google'a dava açıyor

Rusya'nın en popüler arama motoru olarak bilinen ve ülkemizde de pek çok önemli hizmet yürüten Yandex, adil rekabete aykırı hareket ettiği gerekçesiyle Google'a dava açıyor.

Bilindiği gibi Android işletim sistemi hemen her ülkede lider işletim sistemi. Ancak sistemde Google'ın arama motorunun ve uygulamalarının ön yüklü olarak gelmesi yerel arama motorlarını sıkıntıya sokuyor. Yerel üreticilerin seçme hakkı olmadığı için mağduriyet artıyor.

Yandex bu mantıktan hareket ederek Android işletim sisteminin açık kaynak olduğu bilgisinin bir illüzyondan ibaret olduğunu belirtiyor ve bunun adil rekabete aykırı olduğunu ileri sürüyor. Zira ülkenin en büyük akıllı telefon üreticileri Prestigio, Fly ve Explay, Yandex'in uzun dönem ortağı olmasına karşın cihazlarında Yandex arama motorlarına yer veremiyor. Bu da Yandex'i mağdur ediyor.

Yandex Android cihazlarda Google Play yazılımının mutlaka yüklü olması gerektiğini düşünüyor. Ancak arama motoru ve diğer uygulamalar gereksiz ve mutlaka ön yüklü olması da gerekmiyor.

Yandex'in şikayeti yeni bir tartışmanın da fitilini ateşleyecek gibi duruyor zira pek çok yerel arama motorunun aynı hakları istemesi olası. Bununla birlikte Google'ın bahse konu üreticilere modifiye edilmiş Android işletim sistemi kullanmalarını ve böylece kendi uygulamalarından kurtulmalarını tavsiye edebilir. 


http://techcrunch.com/2015/02/18/yandex-google-russia-antitrust/ Yorum Yaz
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Sir Wilde 4 yıl
Gitsin yandex de kendi mobil isletim sistemini yapsin, google ile ilgili arama motoru youtube tarayici vs hicbir sey yuklu gelmesin hatta yuklenmesine de izin vermesin. Google sesini bile cikarmaz :D
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31.fatih 4 yıl
Yandex gibi iğrenç bi tarayici görmedim zorla pcye girmeye calisiyor
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ahmetkalecik 4 yıl
Haklı diye düşünüyorum. Ama bu iki ülke her daim karşı karşıya gelecektir.
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contactphone.net 4 yıl
Google her turlu hakli, adam kendi yaptigi bir sey de neden baska arama motoru koysun

Amerikada haksız rekabetten haksız bulunur.
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ferhaaattt 4 yıl
Google her turlu hakli, adam kendi yaptigi bir sey de neden baska arama motoru koysun
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BARIŞ55 4 yıl ferhaaattt
ferhaaattt

Google her turlu hakli, adam kendi yaptigi bir sey de neden baska arama motoru koysun

Microsoft neden geri adım attı?

Amerikan hükumeti bu yönde karar alacak yine göreceksiniz.

Microsoft bile tarayıcı seçim ekranı getirdi Windows'a.
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doctor_bey 4 yıl
Bence burdan sonuç çıkmaz, Yandex başka kapıya
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Oroborus 4 yıl
Microsoft'un başına gelen google'ın da başına gelecek. yalnız ie gibi hantal bi tarayıcı yüklü geldiğinde çok dikkat çekiyordu.
Google arama motoru olarak lider zaten.
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emrebabaniz1 4 yıl
Adam haklı kazanması lazım
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Rainbow VI 4 yıl
Yandexe handikap oynayın.
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darkest earth 4 yıl
Bu telefonda Google Play Store bile yoktu. Kullanıyorum hepsini. :) mükemmeli varken alternatife gerek yok.

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acmtncy 4 yıl
ben de coca cola içmek istiyorum ama üstünde hep marka adı, reklam falan var. le'cola'ya haksız rekabet oluyor. bence cocoa cola da kutularının üstüne adını yazamamalı.
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FoReVers. 4 yıl
yandex harita çok güzel ve kullanışlı adreslere bakarken sürekli orayı kullanıyorum işime yarıyor
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mkykadir 4 yıl
İnşallah kazanırlar şu davayı ya, her yerde Kore'deki gibi olsa keşke, sistemde önyüklü gelip kaldırılamayan ve sistemsel olarak bir etkisi uygulamaları kaldırabilsek. Telefonda iki tan müzik çaları ne yapayım ben, Google Play müziğin yanında standart müzik çalar var. İki tane tarayıcı var... Devredışı bırakınca gözünün önünden gidiyor ama hiç olmasa daha iyi.
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Master_Evil 4 yıl
yandex olmayacak duaya amin demiş bence
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