Yandex Google'a dava açıyor





Rusya'nın en popüler arama motoru olarak bilinen ve ülkemizde de pek çok önemli hizmet yürüten Yandex, adil rekabete aykırı hareket ettiği gerekçesiyle Google'a dava açıyor.

Bilindiği gibi Android işletim sistemi hemen her ülkede lider işletim sistemi. Ancak sistemde Google'ın arama motorunun ve uygulamalarının ön yüklü olarak gelmesi yerel arama motorlarını sıkıntıya sokuyor. Yerel üreticilerin seçme hakkı olmadığı için mağduriyet artıyor.

Yandex bu mantıktan hareket ederek Android işletim sisteminin açık kaynak olduğu bilgisinin bir illüzyondan ibaret olduğunu belirtiyor ve bunun adil rekabete aykırı olduğunu ileri sürüyor. Zira ülkenin en büyük akıllı telefon üreticileri Prestigio, Fly ve Explay, Yandex'in uzun dönem ortağı olmasına karşın cihazlarında Yandex arama motorlarına yer veremiyor. Bu da Yandex'i mağdur ediyor.

Yandex Android cihazlarda Google Play yazılımının mutlaka yüklü olması gerektiğini düşünüyor. Ancak arama motoru ve diğer uygulamalar gereksiz ve mutlaka ön yüklü olması da gerekmiyor.

Yandex'in şikayeti yeni bir tartışmanın da fitilini ateşleyecek gibi duruyor zira pek çok yerel arama motorunun aynı hakları istemesi olası. Bununla birlikte Google'ın bahse konu üreticilere modifiye edilmiş Android işletim sistemi kullanmalarını ve böylece kendi uygulamalarından kurtulmalarını tavsiye edebilir.

http://techcrunch.com/2015/02/18/yandex-google-russia-antitrust/