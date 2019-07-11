Yandex Haritalar toplamda 1 milyon kilometreye ulaştı

Google Haritaların henüz sokak görünümünü hayata geçirmediği dönemde ülkemize önemli yatırımlar yapan ve sokak görünümünü ilk kez faaliyete sokan Yandex Haritalar yatırımlarına devam ediyor. Hizmet ülkemizde önemli bir aşamayı geride bıraktı.

Yatırımlar büyüyor

Firmadan yapılan açıklamaya göre Yandex Haritalar hizmeti ülkemizde 1 milyon kilometrenin üzerinde yol uzunluğuna ulaştı. Önceki dönemlerde yerel ortaklardan destek alırken, Şubat 2018 itibariyle Türkiye'de kendi haritasını kullanmaya başlayan Yandex, bu alana yaptığı büyük yatırımla Türkiye’nin en gelişmiş harita veri tabanını oluşturdu.

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Yandex yeni altyapısı sayesinde, her hafta haritalarını birden fazla kez güncellerken, sürekli değişen, kapanan ya da açılan yollar en güncel haliyle kullanıcılara ulaşıyor. Yandex Haritalar’da 14 milyonun üzerinde kapı numarası ve 3 milyon kurum bilgisi bulunuyor. 360 bine yakın yaya yolunun toplam uzunluğu ise 21 bin kilometreyi geçiyor.

Yandex, haritalarını gönüllü kullanıcılarının yardımıyla geliştiriyor. Birinci yaşını kutlayan Yandex Map Editor servisini kullanan 6 bine yakın gönüllü kullanıcı harita üzerinde yaklaşık 230 bin düzenleme yaptı. Gönüllü kartograflar gibi çalışan kullanıcıların katkısıyla bomboş mahalleler dolduruldu, yollar yapıldı, kurumlar doğru adreslere yerleştirildi.

Yandex, harita altyapısına ihtiyaç duyan kurumların web, mobil veya intranet servisleri için “Yandex Haritalar API Teknolojileri” hizmetini geçtiğimiz aylarda kullanıma açmıştı. Yandex Haritalar’ı web sitelerine veya mobil uygulamalarına entegre eden kurumlar bu entegrasyon sayesinde kendi platformları üzerinden haritada arama, rota oluşturma, trafik yol durumu bilgisi paylaşma gibi ayrıcalıklı hizmetleri sunabiliyor.