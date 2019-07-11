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Yandex Haritalar toplamda 1 milyon kilometreye ulaştı

Ülkemizde uzun yıllardır hizmet veren Yandex Haritalar toplamda 1 milyon kilometrenin üzerinde yol uzunluğuna ulaştı. Ayrıca gönüllülerin sayısı da 6 bini geçmiş durumda.
6 sa. (Son Güncelleme: 6 sa.)
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Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Google Haritaların henüz sokak görünümünü hayata geçirmediği dönemde ülkemize önemli yatırımlar yapan ve sokak görünümünü ilk kez faaliyete sokan Yandex Haritalar yatırımlarına devam ediyor. Hizmet ülkemizde önemli bir aşamayı geride bıraktı.

Yatırımlar büyüyor

Firmadan yapılan açıklamaya göre Yandex Haritalar hizmeti ülkemizde 1 milyon kilometrenin üzerinde yol uzunluğuna ulaştı. Önceki dönemlerde yerel ortaklardan destek alırken, Şubat 2018 itibariyle Türkiye'de kendi haritasını kullanmaya başlayan Yandex, bu alana yaptığı büyük yatırımla Türkiye’nin en gelişmiş harita veri tabanını oluşturdu.

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Yandex yeni altyapısı sayesinde, her hafta haritalarını birden fazla kez güncellerken, sürekli değişen, kapanan ya da açılan yollar en güncel haliyle kullanıcılara ulaşıyor. Yandex Haritalar’da 14 milyonun üzerinde kapı numarası ve 3 milyon kurum bilgisi bulunuyor. 360 bine yakın yaya yolunun toplam uzunluğu ise 21 bin kilometreyi geçiyor.

Yandex, haritalarını gönüllü kullanıcılarının yardımıyla geliştiriyor. Birinci yaşını kutlayan Yandex Map Editor servisini kullanan 6 bine yakın gönüllü kullanıcı harita üzerinde yaklaşık 230 bin düzenleme yaptı. Gönüllü kartograflar gibi çalışan kullanıcıların katkısıyla bomboş mahalleler dolduruldu, yollar yapıldı, kurumlar doğru adreslere yerleştirildi.

Yandex, harita altyapısına ihtiyaç duyan kurumların web, mobil veya intranet servisleri için “Yandex Haritalar API Teknolojileri” hizmetini geçtiğimiz aylarda kullanıma açmıştı. Yandex Haritalar’ı web sitelerine veya mobil uygulamalarına entegre eden kurumlar bu entegrasyon sayesinde kendi platformları üzerinden haritada arama, rota oluşturma, trafik yol durumu bilgisi paylaşma gibi ayrıcalıklı hizmetleri sunabiliyor.

 

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Celonfix 4 sa.
Here We Go'dan sonra kullandığım en iyi harita uygulaması.
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WB 5 sa.
Neredeyse ciktigindan beri kullaniyorum, istanbul da trafik bilgisini paylasan ilk ucretsiz uygulama sanirim, o gunlerde cok can kurtarmistir..
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Resurrectionn 5 sa.
Google MAps dan başka bir uygulamada toplu ulaşım bilgisi bulunmuyor.
Keşke Yandex de bu özellik gelse de kullanabilsek.
Google de nereden nereye gideceğimi belirtiyorum ve hangi duraktan hangi otobüs e veya metro vb. binmem ve nerede inmem gerektiğini söylüyor. Umarım Yandex de yakın zaman da bu özellik gelir.
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KNTLG 6 sa.
Tasarım ve görsel olarak Google Maps'ten çok daha güzel , bazen saçma yollara yönlendirse de , severek kullanıyorum.
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