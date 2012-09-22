Yandex, Opera ile güçlerini birleştiriyor

Haber Editörü
Ülkemizde de resmi olarak faaliyet gösteren ve Google'ın arama motoru alanında rakibi konumunda olan Yandex, popüler Opera tarayıcısıyla güçlerini birleştiriyor.
Yandex Opera Mobile olarak Android işletim sisteminde, Yandex Opera Mini olarak hem iOS, hem Android işletim sisteminde yerini alan uygulama, Opera'nın hızlı gezinti teknolojisinin yanında kendi temasını tarayıcıya uygulamış ve arama, hava durumu, haberler, haritalar ve mail gibi özelliklerine de anlık erişim imkanı sağlamış. Yandex servislerini mobil platformlarda da kullananlar için oldukça önemli bir uygulama.
http://itunes.apple.com/us/app/yandex-opera-mini/id480943757?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.opera.browser.yandex
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Ürünün geliştirilmediğini neden düşünüyorsunuz?
ama gel gör ki şu ufak tefek gözle görülür bugları var bunları aylardır fixlemiyorlar
mesela mobilde bir chrome bir firefox kullanılabilirliği yok.Bir butona basıcam chrome firefox sağına soluna bassan bile algılıyor ama opera illa üstüne basacaksın diyor yoksa seç yapıyor
arada bir 5 10 sekme açınca donuyor , opera link bazen sapıtıyor
ama yinede kim ne derse desin opera
Bu hatayı raporladınız mı? Varsa hata kodunu bana pm atabilirsiniz.
valla bir an kendimi gördüm sanki bende ağır fanim ama vaz geçemiyorum işte artik kod yazarken bile sayfa üzerinden editlemeler yapmaya çalışıyorum.
"Yandex Opera Mobile olarak Android işletim sisteminde, Yandex Opera Mini olarak hem iOS, hem Android işletim sisteminde yerini alan uygulama" şeklinde belirtilmiş. Yani kurduğunuzdan farklı olarak ayrı bir uygulama var.