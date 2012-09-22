Yandex, Opera ile güçlerini birleştiriyor





Ülkemizde de resmi olarak faaliyet gösteren ve Google'ın arama motoru alanında rakibi konumunda olan Yandex, popüler Opera tarayıcısıyla güçlerini birleştiriyor.





Yandex Opera Mobile olarak Android işletim sisteminde, Yandex Opera Mini olarak hem iOS, hem Android işletim sisteminde yerini alan uygulama, Opera'nın hızlı gezinti teknolojisinin yanında kendi temasını tarayıcıya uygulamış ve arama, hava durumu, haberler, haritalar ve mail gibi özelliklerine de anlık erişim imkanı sağlamış. Yandex servislerini mobil platformlarda da kullananlar için oldukça önemli bir uygulama.





http://itunes.apple.com/us/app/yandex-opera-mini/id480943757?mt=8





https://play.google.com/store/apps/details?id=com.opera.browser.yandex



