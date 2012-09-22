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Yandex, Opera ile güçlerini birleştiriyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
1,5b
1
13
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Yandex, Opera ile güçlerini birleştiriyor
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Ülkemizde de resmi olarak faaliyet gösteren ve Google'ın arama motoru alanında rakibi konumunda olan Yandex, popüler Opera tarayıcısıyla güçlerini birleştiriyor.

Yandex Opera Mobile olarak Android işletim sisteminde, Yandex Opera Mini olarak hem iOS, hem Android işletim sisteminde yerini alan uygulama, Opera'nın hızlı gezinti teknolojisinin yanında kendi temasını tarayıcıya uygulamış ve arama, hava durumu, haberler, haritalar ve mail gibi özelliklerine de anlık erişim imkanı sağlamış. Yandex servislerini mobil platformlarda da kullananlar için oldukça önemli bir uygulama.

http://itunes.apple.com/us/app/yandex-opera-mini/id480943757?mt=8

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.opera.browser.yandex


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musfasa 7 yıl
Sen videyoyu yasaklamazsan bizde yandex kullanırız Şerefsiz Google!!!!
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Marqus 7 yıl
Yandex varken google neymiş diyenleri duyar gibiyim :).
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EstrEmO 7 yıl
Haberi yazarken biraz araştırın sadece hafiften çeviri ve link koymakla olmuyor. Normal Opera browser ile yandex Opera browser farklı...
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JeanCarlo 7 yıl
yandex favori olma yolunda ilerliyor :)
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Drift 7 yıl
Fazla marka koru olmussun,ayagi sıkan nike ayakkabilara kosa kosa gidip para verenler gibisin.gelistirilmeyen urunu yasatmanin anlami yok.
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ßæ 7 yıl Drift
Drift

Fazla marka koru olmussun,ayagi sıkan nike ayakkabilara kosa kosa gidip para verenler gibisin.gelistirilmeyen urunu yasatmanin anlami yok.

Ürünün geliştirilmediğini neden düşünüyorsunuz?
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emiLL 7 yıl
ağır opera fanıyım desktop yada mobile farketmez heryerde opera kullanıyorum o derece

ama gel gör ki şu ufak tefek gözle görülür bugları var bunları aylardır fixlemiyorlar

mesela mobilde bir chrome bir firefox kullanılabilirliği yok.Bir butona basıcam chrome firefox sağına soluna bassan bile algılıyor ama opera illa üstüne basacaksın diyor yoksa seç yapıyor

arada bir 5 10 sekme açınca donuyor , opera link bazen sapıtıyor

ama yinede kim ne derse desin opera
2 Yanıt Yanıtla
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ßæ 7 yıl emiLL
emiLL

ağır opera fanıyım desktop yada mobile farketmez heryerde opera kullanıyorum o derece

ama gel gör ki şu ufak tefek gözle görülür bugları var bunları aylardır fixlemiyorlar

mesela mobilde bir chrome bir firefox kullanılabilirliği yok.Bir butona basıcam chrome firefox sağına soluna bassan bile algılıyor ama opera illa üstüne basacaksın diyor yoksa seç yapıyor

arada bir 5 10 sekme açınca donuyor , opera link bazen sapıtıyor

ama yinede kim ne derse desin opera


Bu hatayı raporladınız mı? Varsa hata kodunu bana pm atabilirsiniz.
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Amedra 7 yıl emiLL
emiLL
ağır opera fanıyım desktop yada mobile farketmez heryerde opera kullanıyorum o derece

ama gel gör ki şu ufak tefek gözle görülür bugları var bunları aylardır fixlemiyorlar

mesela mobilde bir chrome bir firefox kullanılabilirliği yok.Bir butona basıcam chrome firefox sağına soluna bassan bile algılıyor ama opera illa üstüne basacaksın diyor yoksa seç yapıyor

arada bir 5 10 sekme açınca donuyor , opera link bazen sapıtıyor

ama yinede kim ne derse desin opera


valla bir an kendimi gördüm sanki bende ağır fanim ama vaz geçemiyorum işte artik kod yazarken bile sayfa üzerinden editlemeler yapmaya çalışıyorum.
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Jeopol 7 yıl
guncelledim hala google
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ßæ 7 yıl Jeopol
jeopol

guncelledim hala google

"Yandex Opera Mobile olarak Android işletim sisteminde, Yandex Opera Mini olarak hem iOS, hem Android işletim sisteminde yerini alan uygulama" şeklinde belirtilmiş. Yani kurduğunuzdan farklı olarak ayrı bir uygulama var.
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