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Yandex, İstanbul trafiğinin stres haritasını çıkardı

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçen yıl resmi olarak faaliyetlerine başladığı ülkemizde, sunduğu önemli hizmletlerle dikkat çeken Rusya'nın lider arama motoru Yandex, şimdi de İstanbul trafiğinin stres haritasını hazırladı.

Nisan ayında yapılan çalışmada; İstanbul'da yaşayan sürücülerin, sabahları İstanbul'un belirli noktalarından Avrupa veya Anadolu yakasındaki şehir merkezlerine gitmek ve akşamları yine şehir merkezlerinden söz konusu noktalara dönmek için direksiyon başında ne kadar zaman geçirdiği analiz edilerek, trafiğin yoğun olduğu saatlerde şehrin çeşitli semtlerinin arabayla ulaşılabilirliği haritaya aktarıldı. 

Araştırmada, biri İstanbul'daki herhangi bir yerde ve diğeri 1. Çevre Yolu'nun (O-1) içerisinde kalacak şekilde, şehirdeki rastgele iki noktayı bağlayan çeşitli rotalarda, 08:00 – 10:00 saatleri arasında şehir merkezine doğru ve 18:00 – 20:00 saatleri arasında şehir merkezinin dışına doğru yaşanan trafik yoğunluğu incelendi. Araştırılan her bir rota için, şehirdeki fiili trafik yoğunluğuna göre asgari yolculuk süreleri hesaplandı.

Nisan 2012 verilerine göre hazırlanan bu araştırma çerçevesinde 10 milyondan fazla rota incelenmiş olup, alınan sonuçlar Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki yol çalışmalarından ve yaz ayları için tipik olan trafik yoğunluğu düşüşünden etkilenmemiştir.

Bir örnek olarak, yapılan hesaplamalara göre sabah saatlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Taksim Meydanı'na kadar yolculuk ortalama olarak 80 dakika, akşam saatlerinde Söğütlüçeşme, Kadıköy'den Maslak'a kadar yolculuk ise 55 dakika sürmektedir.

Araştırmanın sonucunda elde edilen haritalara kaynak linkinden ulaşabilirsiniz. 

http://company.yandex.com.tr/press_center/infographics/istanbul_heatmap.xml Yorum Yaz
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xpow3r 6 yıl en beğenilen
Bu adamlara helal olsun, googleda yazıklar olsun halen Türkiye için bi yatırımları yok.
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maglev45 6 yıl
xpow3r
Bu adamlara helal olsun, googleda yazıklar olsun halen Türkiye için bi yatırımları yok.

Bize de yazıklar olsun, elalemin rusu gelip istanbul'un trafiği ile uğraşıyor. bizde... tık yok.. ancak buraya yazıyoruz işte.
xpow3rBu adamlara helal olsun, googleda yazıklar olsun halen Türkiye için bi yatırımları yok.Bize de yazıklar olsun, elalemin rusu ge...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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~Lion King~ 6 yıl
Yandex bu hızla giderse google ı yakalar ancak bir problem var o da yandex e girmek için bile google da aratıyoruz.
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sis651 6 yıl
Google'ın yıllardır ilgisizliği yüzünden, ya da belki Youtube'u yasaklama gibi muhabbetlerden oluşmuş olabilecek garezinden dolayı Türkiye'de iyileştirmediği hizmetlerini, Türkiye'de kendisine iyi bir yer edinmek için kullanıyor Yandex. Sonra da reklam yayıncılığında yer edinmeye çalışıyor kendine. Mesele parasal yani.
Google kadar temiz olabilir o da en fazla. Onda da e-postaların bile okunduğu ve hatta Amerikan askeriyesinin incelemesinden geçtiği vs. konuşulmuyor muydu...
İkisi de temiz olabilir ama ikisi de kirli olabilir, uzaktan bilemeyiz...
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JoeyBane 6 yıl
Yandex'in bu kadar kısa sürede yaptıklarını ..çı kırık Google bi türlü yapmadı. Adamlara helal olsun.
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*GameOver* 6 yıl
akşam eve geçince açılış sayfamı yandex yapıyorum
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JohnLord 6 yıl
Geçmiş olsun adamlar bi uygulamada stres haritası, street view (şehir içi gezinti) çıkartıyor herhangi bi savaşta tüm kameralarla izerler nerde asker yok basın orayı
bu bir askeri stratejidir.
Ruslara güvenme, Google amcayada güvenme
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cagataykoroglu 6 yıl
xpow3r
Bu adamlara helal olsun, googleda yazıklar olsun halen Türkiye için bi yatırımları yok.

Ruslara asla güvenme.
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delarux 6 yıl
Yandex amacının dışında hareket ediyor.Arama motoru ama yandexi aramanın dışındaki amaçta kullanan sayısı daha fazla diye tahmin ediyorum
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maglev45 6 yıl
xpow3r
Bu adamlara helal olsun, googleda yazıklar olsun halen Türkiye için bi yatırımları yok.

Bize de yazıklar olsun, elalemin rusu gelip istanbul'un trafiği ile uğraşıyor. bizde... tık yok.. ancak buraya yazıyoruz işte.
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sis651 6 yıl
Ancak Amerika'lılar yapamadı diye konuşuyoruz. :D Haha. Bizim daha on sene yapacağımız yok zaten de, bari onlar yapsaydı. :D
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-Roland Deschain- 6 yıl
Yandex'i başaralı buluyorum.
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WhiteLotus 6 yıl
Sonunda Türkiye'ye değer verip yatırım yapan bir firma çıktı bizimde yandex'i desteklememiz lazım
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IceRulez 6 yıl
harbiden helal olsun adamlara ne güzel düşünüyorlar ne güzel yatırım yapıyorlar, ulen duygulandım he !
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xpow3r 6 yıl en beğenilen
Bu adamlara helal olsun, googleda yazıklar olsun halen Türkiye için bi yatırımları yok.
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|M|N|Ç| 6 yıl
Varol YANDEX
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