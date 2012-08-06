Yandex, İstanbul trafiğinin stres haritasını çıkardı

Geçen yıl resmi olarak faaliyetlerine başladığı ülkemizde, sunduğu önemli hizmletlerle dikkat çeken Rusya'nın lider arama motoru Yandex, şimdi de İstanbul trafiğinin stres haritasını hazırladı.





Nisan ayında yapılan çalışmada; İstanbul'da yaşayan sürücülerin, sabahları İstanbul'un belirli noktalarından Avrupa veya Anadolu yakasındaki şehir merkezlerine gitmek ve akşamları yine şehir merkezlerinden söz konusu noktalara dönmek için direksiyon başında ne kadar zaman geçirdiği analiz edilerek, trafiğin yoğun olduğu saatlerde şehrin çeşitli semtlerinin arabayla ulaşılabilirliği haritaya aktarıldı.





Araştırmada, biri İstanbul'daki herhangi bir yerde ve diğeri 1. Çevre Yolu'nun (O-1) içerisinde kalacak şekilde, şehirdeki rastgele iki noktayı bağlayan çeşitli rotalarda, 08:00 – 10:00 saatleri arasında şehir merkezine doğru ve 18:00 – 20:00 saatleri arasında şehir merkezinin dışına doğru yaşanan trafik yoğunluğu incelendi. Araştırılan her bir rota için, şehirdeki fiili trafik yoğunluğuna göre asgari yolculuk süreleri hesaplandı.





Nisan 2012 verilerine göre hazırlanan bu araştırma çerçevesinde 10 milyondan fazla rota incelenmiş olup, alınan sonuçlar Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki yol çalışmalarından ve yaz ayları için tipik olan trafik yoğunluğu düşüşünden etkilenmemiştir.





Bir örnek olarak, yapılan hesaplamalara göre sabah saatlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Taksim Meydanı'na kadar yolculuk ortalama olarak 80 dakika, akşam saatlerinde Söğütlüçeşme, Kadıköy'den Maslak'a kadar yolculuk ise 55 dakika sürmektedir.





Araştırmanın sonucunda elde edilen haritalara kaynak linkinden ulaşabilirsiniz.