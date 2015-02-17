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Yandex servisleri Bursa'nın trafik yoğunluğunu göstermeye başladı

4 yıl
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Web Siteleri
Oğuz Avcı
Editör
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Yandex servisleri Bursa'nın trafik yoğunluğunu göstermeye başladı
 
Ülkemize özel yerelleştirmeleri ile dikkat çeken Yandex bu özelleştirmelere bir yenisini daha ekledi. Daha önce Yandex.Haritalar ve Yandex.Navigasyon servisleri ile İstanbul, İzmir, Ankara gibi şehirlerde trafik durumunu gösteren şirket bu kez aynı servisi Bursa için de hizmete geçirdi.
Kalabalık bir nüfusun yanında günlük sirkülasyonun da oldukça fazla olduğu Bursa'da kullanıcılar artık Yandex.haritalar ve Yandex.navigasyon uygulamalarını kullanarak trafik yoğunluğu hakkında bilgi alabilecekler. Trafik sıklığı verileri 2 dakikada bir güncellenecek iken kullanıcılar 0 ile 10 arasındaki rakamlar ile yoğunluğu takip edebilecek. 
Yandex.trafik biriminin yaptığı araştırmalar ise Bursa için en yoğun trafik saatlerinin hafta içi iş çıkış saatleri olduğunu gösteriyor. Gündüz işe gidiş saatleri de benzer bir yoğunluk gösterirken hafta sonları ise hafta içine göre daha az yoğun oluyor. Trafik yoğunluğunu takip edecek kullanıcılar trafik yoğunluğuna göre farklı güzergahları kullanabilirler. 

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aycibin 3 yıl
Haritada isimler neden hala rusca geliyor?
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swat882 3 yıl
Yandex e bravo, google dan Türkiye pazarını hiç yorulmadan aldı
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umut_baris 3 yıl
Uygulamalarda güzelsiniz ama arama sonuçlarında da çalışmanız lazım.

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