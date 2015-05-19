Yapılacak listeleri odaklı Todoist'in Windows Phone sürümü de geliyor

Farklı platformlarda aktif olarak yer alan yapılacak listesi oluşturma uygulaması Todoist, ortaya çıkan son bilgilere göre Window Phone platformu için de geliyor.

Konu hakkında Todoist'in resmi destek sayfasında bir açıklamada bulunan David Trey, uygulamalarının Windows Phone sürümünü geliştirmek için yeni geliştiriciler işe aldıklarını belirtiyor. Şimdilik satın aldıkları üçüncü parti Todoist uygulaması TaskCrunch'ın kullanılmasını tavsiye eden Trey, resmi sürümün kullanıma sunulacağı tarih hakkında ise herhangi bir açıklamada bulunmadı.

https://todoist.com/Support/show/82574/