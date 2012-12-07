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Yargıç Koh : Apple ve Samsung arasındaki global barış tüketicinin lehine olur

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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 Lucy Koh ismini teknoloji dünyası Samsung ve Apple arasında bir süredir yaşanan patent davaları ile tanıdı. Teknoloji ile alakalı patentler konusunda uzun araştırmalar yapan ve bu konuda en bilgili yargıçlardan biri kabul edilen Lucy Koh, Samsung ile Apple arasındaki davalarda görev alıyor.

Yargıç Koh, davalarda önemli kararlar alırken, sağduyulu çağrılar yapmaktan da geri kalmıyor. Son olarak Perşembe günü yapılan duruşmada Koh, taraflara bu davanın ne zaman çözüme kavuşacağını sordu.

Sorusunun ardından açıklamalarına devam eden Koh, iki firma arasında global bir barışın olması gerektiğini uzun zamandır dile getirdiğini, mahkeme olarak bu konuda yapılması gereken şeyler varsa yapmak istediklerini ve bu sayede hem tüketici hem de endüstri için iyi olacak bir şeye ulaşacaklarının altını çizdi.

Bunun üzerine Samsung avukatı Charles Verhoeven, müvekkilinin Apple ile görüşme yapmak konusunda istekli olduğunu ancak şu anda topun Apple tarafında olduğunu ifade etti.

Apple kanuni temsilcisi Harold McElhinny, Samsung'un Apple'ın akıllı telefon tasarımları hakkında son sınıra ne kadar yaklaşabilecekleri, ne zaman yakalanacakları ve ondan sonra ne olacağı gibi küçük hesaplar peşinde olduğunu iddia etti. McElhinny, mahkemenin bu konuda bir çizgi belirleyerek, buna uyulması için firmayı zorlaması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Apple patronu Tim Cook ise bir süre önceki röportajında, mükemmel bir dünyada istedikleri şeyin herkesin kendi cihazını icat etmesi olduğunu ve rekabeti sevdiklerini, Samsung'la defalarca patent ihlali konusunda anlaşma yolu aramalarına rağmen karşı taraftan biri girişimin gelmediğini belirtmişti.

Patent davalarının en çok konuşulan ismi haline gelen Lucy Koh'un tavsiyelerini firmaların ne derece dikkate alacağı bilinmiyor. Ancak davalar uzadıkça içinden çıkılmaz bir hal almaya başlıyor. Bundan en büyük zararı ise yine teknoloji dünyası görüyor.

http://www.ft.com/intl/cms/s/0/9d8e6728-400c-11e2-9f71-00144feabdc0.html#axzz2EOlVWCvC Yorum Yaz
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*GameOver* 6 yıl en beğenilen
yargıç Koh'u pek haklı bulmuyorum, barış halinde yapılan satışlar bir nevi anlaşmalı olarak ilerleyecektir ve bu iki firma arasındaki rekabeti bitirip yarışı yavaşlatacaktır
yargıç Koh'u pek haklı bulmuyorum, barış halinde yapılan satışlar bir nevi anlaşmalı olarak ilerleyecektir ve bu iki firma arasındaki rekabeti bitirip yarışı y...
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erci501 6 yıl
Bu ikili savasmaz ise teknoloji gelismez
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Jül Sezar 6 yıl
Evine giren hirsizla neden baris yapilir ki?
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darkaura 6 yıl
patent kanunlarinin ciddi sekilde elden gecmesi gerek. tamam icadi yeniligi yapanin bundan gelir elde etmesi en dogal hakki, yenilik yapmayada yonlendiren bir olay ama mevcut kanunlarin cercevesi cok genis ve sureleri cok uzun. bu digital teknolojide ozelliklede yazilimda ciddi sorunlar yaratiyor. bir kere yazilim isinde sifirdan kod yazma yada sifirdan sistem kurma diye bir sey yok. hemen her sey onceki yazilan kodlar uzerine gelistirilerek yapiliyor. keza fikirler ve uygulamalarda ayni. siz bunlari patent kanunlariyla asiri kisitladiginizda patent yenilige tesvik etmek yerine gelisimi baltalar hale geliyor. mevcut sistemden tek fayda sagliyanlar avukatlar. bu davalar uzerinden cok buyuk paralar kazaniyorlar. hatta sadece patent davalari acarak gecinen sirketler bile var. para kazanmak icin davanin hakli olmasina bile gerek yok. yillar suren pahali davalarla ugrasmak istemeyen sirketler anlasip para ile kurtulmaya bakiyorlar. is cigrindan cikmis durumda.
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Tony 6 yıl
Firmalar biraz daha anlayışlı olsa çözülür aslında, ama Steve Jobs'la birlikte Apple'ın vizyonu da gidince mecburen böyle etrafa sataşıyorlar.

(iPhone 4s'e kadar Apple'cıydım, artık geçmişteki ismiyle satış yapıyor Apple, hazırdan yiyor bir nevi)
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Miasmus 6 yıl
Yargıç Koh is a Fandroid look at her face.
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multiTYRT 6 yıl Miasmus
Miasmus
Yargıç Koh is a Fandroid look at her face.





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depeche35 6 yıl
Hemen de barışırlar merak etmeyin
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DantevsVergil 6 yıl
Lepanto
Hayatın bir gerçeği bu, adam bir teknoloji geliştirmişse patentini alır ve bunu kullanan firmalardan ücretini talep eder. Bu davalar endüstriye zarar falan da vermez açıkçası. Benim tek isteğim mahkemelerin adil kararlar verebilmesi; ihlal varsa ceza verilmesi, yoksa verilmemesi bu kadar basit. Marka fanatikliğinin alemi yok, çünkü burada buluşlardan, teknolojik ilerlemelerden bahsediyoruz ve hiçbirimiz de bu konuda yeterli bilgiye sahip değiliz, burada marka taraftarlığı yapıp rakip markaya b*k atan fanboyların hiçbiri ne mevzu bahis patenlerin tanımlarını ve kullanım alanlarını, ne de davalı firmanın o patenti nasıl kullanmakla suçlandığını biliyor. O yüzden bilgimiz olmayan konuda fikir sahibi olup da burada tartışma yaratmanın alemi yok, bunları yazdım çünkü burası birazdan savaş alanına dönecek. Not: Yukarıda yazdıklarıma, Appleın köşeleri yuvarlatılmış dikdörtgen tasarım patentini dahil tutmuyorum, zira bu teknolojik bir ilerleme değil. Applea bu patenti veren yetkili kurumun da nasıl bir kafada olduğunu anlayamıyorum açıkçası, böyle saçma sapan patentler verilmemeli.

Iyi dediklerinin hepsi dogru da peki bu ne oluyor; tomshardware.co.uk/...
Böyle olaylari yapip sonra biz iyi ürün yapmak istiyoruz diyen bir firma bana hicbir zaman sempatik gelemez. Hale daha söylüyorum, Apple Innovasyon adina ya da bir teknoloji gelistirme adina, nerdeyse hicbir sey yapmamistir. Yazilim tarafinda dokunmatik ekranlarda bazi patentleri var bildigim onlar haric, ama olan teknolojileri bir araya getirmistir, baska hicbir sey.
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alito 6 yıl
O da bıkmış artık
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GrıezmaNN 6 yıl
Birazdan 342141234215235. DH savaşı çıkabilir fanboy ve fandroidler arasında.
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erci501 6 yıl
Bu ikili savasmaz ise teknoloji gelismez
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marancı 6 yıl
Sidik yarışına devam bakalım kim daha uzağa attırabilecek
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JrMaster 6 yıl
şu patent olayını kaldırsınlar abi ya yani bir dokunmatiğin bin tane patenti var biri şunu kullanma biri bunu kullanma madem geliştiriyorsun ver herkes kullansın neyden korkuyorsun her şey karşılıklı sende diğer firmanın geliştirdiğini kullan diycez ama bu kadar paranın döndüğü bi yerde kim kimi ne kadar tutup tık tıklaya bileceğine bakar peh
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