Yargıç Koh : Apple ve Samsung arasındaki global barış tüketicinin lehine olur





Lucy Koh ismini teknoloji dünyası Samsung ve Apple arasında bir süredir yaşanan patent davaları ile tanıdı. Teknoloji ile alakalı patentler konusunda uzun araştırmalar yapan ve bu konuda en bilgili yargıçlardan biri kabul edilen Lucy Koh, Samsung ile Apple arasındaki davalarda görev alıyor.





Yargıç Koh, davalarda önemli kararlar alırken, sağduyulu çağrılar yapmaktan da geri kalmıyor. Son olarak Perşembe günü yapılan duruşmada Koh, taraflara bu davanın ne zaman çözüme kavuşacağını sordu.





Sorusunun ardından açıklamalarına devam eden Koh, iki firma arasında global bir barışın olması gerektiğini uzun zamandır dile getirdiğini, mahkeme olarak bu konuda yapılması gereken şeyler varsa yapmak istediklerini ve bu sayede hem tüketici hem de endüstri için iyi olacak bir şeye ulaşacaklarının altını çizdi.





Bunun üzerine Samsung avukatı Charles Verhoeven, müvekkilinin Apple ile görüşme yapmak konusunda istekli olduğunu ancak şu anda topun Apple tarafında olduğunu ifade etti.





Apple kanuni temsilcisi Harold McElhinny, Samsung'un Apple'ın akıllı telefon tasarımları hakkında son sınıra ne kadar yaklaşabilecekleri, ne zaman yakalanacakları ve ondan sonra ne olacağı gibi küçük hesaplar peşinde olduğunu iddia etti. McElhinny, mahkemenin bu konuda bir çizgi belirleyerek, buna uyulması için firmayı zorlaması gerektiğini de sözlerine ekledi.





Apple patronu Tim Cook ise bir süre önceki röportajında, mükemmel bir dünyada istedikleri şeyin herkesin kendi cihazını icat etmesi olduğunu ve rekabeti sevdiklerini, Samsung'la defalarca patent ihlali konusunda anlaşma yolu aramalarına rağmen karşı taraftan biri girişimin gelmediğini belirtmişti.





Patent davalarının en çok konuşulan ismi haline gelen Lucy Koh'un tavsiyelerini firmaların ne derece dikkate alacağı bilinmiyor. Ancak davalar uzadıkça içinden çıkılmaz bir hal almaya başlıyor. Bundan en büyük zararı ise yine teknoloji dünyası görüyor.

http://www.ft.com/intl/cms/s/0/9d8e6728-400c-11e2-9f71-00144feabdc0.html#axzz2EOlVWCvC