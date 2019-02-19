Yarın tanıtılacak olan Xiaomi Mi 9’a dair bildiğimiz her şey

İçinde bulunduğumuz hafta içerisinde pek çok akıllı telefon üreticisinin yeni modellerini göreceğiz. Üreticilerin büyük bir kısmı 25 Şubat’ta başlayacak olan Mobil Dünya Kongresi’nde etkinliklerini düzenleyecekler. Ancak başta Samsung olmak üzere bazı markalar ise daha öncesinde kendi etkinliklerini düzenleyeceklerini açıkladılar. Bunlardan biri de yarın gerçekleşecek Xiaomi etkinliği ve beraberinde tanıtılması beklenen Mi 9 modeli. Xiaomi, bu sene bir farklılığa giderek resmi Twitter hesabından yeni amiral gemisinin neredeyse tüm özelliklerini paylaştı. Haberimizde de bu paylaşımlarla birlikte Xiaomi Mi 9’un sahip olduğu tüm özellikleri sizlere sunuyoruz.

Tasarım

Xiaomi, Mi 8 ile çentikli tasarım modasına ayak uydurmuştu. Mi 9 modelinde bu çentik su damlası yapısıyla karşımıza çıkıyor. Ayrıca alt çerçeve Mi 8’e kıyasla yüzde 40 daha ince bir yapıda. Bu sayede akıllı telefonun ekran çerçeve oranı yüzde 90.7 gibi oldukça iyi bir değere ulaşabiliyor. Arka tarafa geçtiğimizde ise sol üst tarafta üçlü kamera paketi ve hemen altına konumlandırılmış led flaş bizleri karşılıyor. Mi 8 modelinden farklı olarak led flash kamera paketinden ayrı olarak yerleştirilmiş. Dört tarafı kavisli yapıda olan arka kapağa farklı açılardan bakıldığında renk geçişi gözlemlenecek.

Ekran

Xiaomi Mi 9, 6.4 inç boyutunda Samsung üretimi Full HD+ AMOLED ekrana sahip. NTSC renk paletinin yüzde 103.8’ini karşılayan ekran, 600 nit parlaklığa ulaşabiliyor. Darbelere ve çizilmelere karşı dayanıklılık noktasında ise Corning Gorilla Glass 6 görev alacak. Ek olarak Xiaomi bu ekranı, gün ışığında görüntüyü iyileştirmek amacıyla Sunlight Mode 2.0 ve karanlıkta gözlerinizi yormaması için Reading Mode 2.0 gibi özelliklerle destekleyecek. AMOLED ekran kullanımın sağladığı avantajlar sayesinde Always-on-Display (her zaman açık ekran) seçeneğine de sahip. Kullanıcıların en çok beklediği özelliklerden biri olan ekrandan parmak izi sensörü Mi 9 modeliyle birlikte geliyor. Xiaomi’nin belirttiğine göre bu parmak izi sensörü emsallerine kıyasla oldukça hızlı çalışacak.

Kamera

Xiaomi Mi 9 ile arka kamera sayısı üçe çıkıyor. Üçüncü kameranın ilk başlarda ToF (3D derinlik) sensörü olduğu düşünülüyordu ancak firma tercihini farklı yönde yapmış. Ana kamera sensörü 48 MP çözünürlüğünde ve 1/2" boyutunda. Bu sensör Redmi Note 7 Pro modelinde de kullanılması beklenen Sony IMX586 modeli olacak. Yardımcı kameraların ilki 16 MP çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip 117 derece geniş açı sensörü olarak görev alıyor. İkinci yardımcı sensör ise 2x optik yakınlaştırma sunan 12 MP çözünürlüğünde telefoto kamera şeklinde gelecek. Bu kamera paketi safir bir cam ile korunuyor. Ön tarafa geçtiğimizde 20 MP sensör bizleri karşılıyor. Xiaomi yaptığı paylaşımlarda lazer otofokus, 4 cm uzaklıktan makro fotoğraf çekimi gibi kamera özelliklerine de değiniyor.

Performans

Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 855 işlemcisinden gücünü alan Mi 9, Antutu performans testinden 387,851 puan almayı başarmış. Bu işlemciye Adreno 640 grafik birimi eşlik ediyor. Xiaomi’nin GAME TURBO adını verdiği özellik sayesinde oyunlardaki karmaşık sahnelerde sistem kaynaklarının düzenlenmesi sağlanabilecek. RAM kısmı tercihinize göre 6 GB veya 8 GB boyuta sahip. Depolama noktasında 64 GB, 128 GB ve 256 GB seçeneklerinin bulunması bekleniyor. Batarya kapasitesi ise 3500 mAh. MIUI 10 sürümü de karanlık mod gibi yeni özelliklerle birlikte Mi 9’da yer alacak.

Diğer özellikler ve renk seçenekleri

Mi 9 üzerinde Google Asistan’ı başlatmak amacıyla yerleştirilmiş yeni bir tuş var. Xiaomi telefonlarda görmeye alışık olduğumuz kızılötesi kumanda sensörü cihazın üst kısmında yerini almış. Bağlantı kısmında Bluetooth 5.0, NFC ve çift frekanslı GPS bizleri karşılıyor. Renk seçenekleri ise Lavanta, Okyanus Mavisi ve Piyano Siyahı olarak sıralanabiliyor. Tasarım kısmında da belirttiğimiz üzere özellikle Lavanta ve Okyanus Mavisi seçenekleri renk geçişine sahip. Son olarak gelişmiş hızlı şarj ve kablosuz şarj özelliklerini de hatırlatalım.

Xiaomi Mi 9 yarın sabah Türkiye saati ile 09:00’da düzenlenecek olan etkinlikte tanıtılacak. Ayrıca geçen sene olduğu gibi bu sene de arka tarafı saydam yapıda olan ve 12 GB RAM’e sahip Mi 9 Explorer Edition modeli tanıtılacak. Alita:Battle Angel filmiyle yapılan iş birliği kapsamında bu model Xiaomi Mi 9: Battle Angel olarak isimlendirilebilir ancak şu an için net bir şey söylemek mümkün değil. Geri kalan tüm detayları yarın öğreneceğiz.

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Xiaomi Mi 9 özellikleri (özet)

Ekran: 6.4 inç boyutunda, 1080x2280 (Full HD+) çözünürlüklü AMOLED ekran

6.4 inç boyutunda, 1080x2280 (Full HD+) çözünürlüklü AMOLED ekran Boyut: 155 x 75 x 7.6 mm

155 x 75 x 7.6 mm İşlemci: Qualcomm Snapdragon 855

Qualcomm Snapdragon 855 RAM: 6 GB / 8 GB / 12 GB (Mi 9 Battle Angel)

6 GB / 8 GB / 12 GB (Mi 9 Battle Angel) Kamera: 48 MP, f/1.8 + 16 MP (geniş açı) + 12 MP (telefoto) arka, 20 MP ön kamera

48 MP, f/1.8 + 16 MP (geniş açı) + 12 MP (telefoto) arka, 20 MP ön kamera Depolama: 64 GB / 128 GB / 256 GB

64 GB / 128 GB / 256 GB Batarya: 3500 mAh

3500 mAh İşletim sistemi: Android 9.0 Pie (MIUI 10)

Android 9.0 Pie (MIUI 10) Diğer: Parmak izi (ekrandan), Gorilla Glass 6, kızılötesi, lazer otofokus.

https://twitter.com/xiaomi