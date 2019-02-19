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Yarın tanıtılacak olan Xiaomi Mi 9’a dair bildiğimiz her şey

Mi 9 için uzun zamandır devam eden heyecanlı bekleyiş Xiaomi’nin yarın düzenleyeceği etkinlik ile son buluyor. Lansmandan önce Xiaomi Twitter hesabından cihaz hakkında tüm bilgiler öğrenildi.
3 ay
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Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Yarın tanıtılacak olan Xiaomi Mi 9’a dair bildiğimiz her şey
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İçinde bulunduğumuz hafta içerisinde pek çok akıllı telefon üreticisinin yeni modellerini göreceğiz. Üreticilerin büyük bir kısmı 25 Şubat’ta başlayacak olan Mobil Dünya Kongresi’nde etkinliklerini düzenleyecekler. Ancak başta Samsung olmak üzere bazı markalar ise daha öncesinde kendi etkinliklerini düzenleyeceklerini açıkladılar. Bunlardan biri de yarın gerçekleşecek Xiaomi etkinliği ve beraberinde tanıtılması beklenen Mi 9 modeli. Xiaomi, bu sene bir farklılığa giderek resmi Twitter hesabından yeni amiral gemisinin neredeyse tüm özelliklerini paylaştı. Haberimizde de bu paylaşımlarla birlikte Xiaomi Mi 9’un sahip olduğu tüm özellikleri sizlere sunuyoruz.

Tasarım

Xiaomi, Mi 8 ile çentikli tasarım modasına ayak uydurmuştu. Mi 9 modelinde bu çentik su damlası yapısıyla karşımıza çıkıyor. Ayrıca alt çerçeve Mi 8’e kıyasla yüzde 40 daha ince bir yapıda. Bu sayede akıllı telefonun ekran çerçeve oranı yüzde 90.7 gibi oldukça iyi bir değere ulaşabiliyor. Arka tarafa geçtiğimizde ise sol üst tarafta üçlü kamera paketi ve hemen altına konumlandırılmış led flaş bizleri karşılıyor. Mi 8 modelinden farklı olarak led flash kamera paketinden ayrı olarak yerleştirilmiş. Dört tarafı kavisli yapıda olan arka kapağa farklı açılardan bakıldığında renk geçişi gözlemlenecek.

Yarın tanıtılacak olan Xiaomi Mi 9’a dair bildiğimiz her şey
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Ekran

Xiaomi Mi 9, 6.4 inç boyutunda Samsung üretimi Full HD+ AMOLED ekrana sahip. NTSC renk paletinin yüzde 103.8’ini karşılayan ekran, 600 nit parlaklığa ulaşabiliyor. Darbelere ve çizilmelere karşı dayanıklılık noktasında ise Corning Gorilla Glass 6 görev alacak. Ek olarak Xiaomi bu ekranı, gün ışığında görüntüyü iyileştirmek amacıyla Sunlight Mode 2.0 ve karanlıkta gözlerinizi yormaması için Reading Mode 2.0 gibi özelliklerle destekleyecek. AMOLED ekran kullanımın sağladığı avantajlar sayesinde Always-on-Display (her zaman açık ekran) seçeneğine de sahip. Kullanıcıların en çok beklediği özelliklerden biri olan ekrandan parmak izi sensörü Mi 9 modeliyle birlikte geliyor. Xiaomi’nin belirttiğine göre bu parmak izi sensörü emsallerine kıyasla oldukça hızlı çalışacak.

Kamera

Xiaomi Mi 9 ile arka kamera sayısı üçe çıkıyor. Üçüncü kameranın ilk başlarda ToF (3D derinlik) sensörü olduğu düşünülüyordu ancak firma tercihini farklı yönde yapmış. Ana kamera sensörü 48 MP çözünürlüğünde ve 1/2" boyutunda. Bu sensör Redmi Note 7 Pro modelinde de kullanılması beklenen Sony IMX586 modeli olacak. Yardımcı kameraların ilki 16 MP çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip 117 derece geniş açı sensörü olarak görev alıyor. İkinci yardımcı sensör ise 2x optik yakınlaştırma sunan 12 MP çözünürlüğünde telefoto kamera şeklinde gelecek. Bu kamera paketi safir bir cam ile korunuyor. Ön tarafa geçtiğimizde 20 MP sensör bizleri karşılıyor. Xiaomi yaptığı paylaşımlarda lazer otofokus, 4 cm uzaklıktan makro fotoğraf çekimi gibi kamera özelliklerine de değiniyor.

Yarın tanıtılacak olan Xiaomi Mi 9’a dair bildiğimiz her şey
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Performans

Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 855 işlemcisinden gücünü alan Mi 9, Antutu performans testinden 387,851 puan almayı başarmış. Bu işlemciye Adreno 640 grafik birimi eşlik ediyor. Xiaomi’nin GAME TURBO adını verdiği özellik sayesinde oyunlardaki karmaşık sahnelerde sistem kaynaklarının düzenlenmesi sağlanabilecek. RAM kısmı tercihinize göre 6 GB veya 8 GB boyuta sahip. Depolama noktasında 64 GB, 128 GB ve 256 GB seçeneklerinin bulunması bekleniyor. Batarya kapasitesi ise 3500 mAh. MIUI 10 sürümü de karanlık mod gibi yeni özelliklerle birlikte Mi 9’da yer alacak.

Diğer özellikler ve renk seçenekleri

Mi 9 üzerinde Google Asistan’ı başlatmak amacıyla yerleştirilmiş yeni bir tuş var. Xiaomi telefonlarda görmeye alışık olduğumuz kızılötesi kumanda sensörü cihazın üst kısmında yerini almış. Bağlantı kısmında Bluetooth 5.0, NFC ve çift frekanslı GPS bizleri karşılıyor. Renk seçenekleri ise Lavanta, Okyanus Mavisi ve Piyano Siyahı olarak sıralanabiliyor. Tasarım kısmında da belirttiğimiz üzere özellikle Lavanta ve Okyanus Mavisi seçenekleri renk geçişine sahip. Son olarak gelişmiş hızlı şarj ve kablosuz şarj özelliklerini de hatırlatalım.

Yarın tanıtılacak olan Xiaomi Mi 9’a dair bildiğimiz her şey
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Xiaomi Mi 9 yarın sabah Türkiye saati ile 09:00’da düzenlenecek olan etkinlikte tanıtılacak. Ayrıca geçen sene olduğu gibi bu sene de arka tarafı saydam yapıda olan ve 12 GB RAM’e sahip Mi 9 Explorer Edition modeli tanıtılacak. Alita:Battle Angel filmiyle yapılan iş birliği kapsamında bu model Xiaomi Mi 9: Battle Angel olarak isimlendirilebilir ancak şu an için net bir şey söylemek mümkün değil. Geri kalan tüm detayları yarın öğreneceğiz.

Ayrıca Bkz. "Akıllı telefonların vazgeçilmezi emojiler araç plakalarına da geliyor"

Xiaomi Mi 9 özellikleri (özet)

  • Ekran: 6.4 inç boyutunda, 1080x2280 (Full HD+) çözünürlüklü AMOLED ekran
  • Boyut: 155 x 75 x 7.6 mm
  • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 855
  • RAM: 6 GB / 8 GB / 12 GB (Mi 9 Battle Angel)
  • Kamera: 48 MP, f/1.8 + 16 MP (geniş açı) + 12 MP (telefoto) arka, 20 MP ön kamera
  • Depolama: 64 GB / 128 GB / 256 GB
  • Batarya: 3500 mAh
  • İşletim sistemi: Android 9.0 Pie (MIUI 10)
  • Diğer:  Parmak izi (ekrandan), Gorilla Glass 6, kızılötesi, lazer otofokus.

https://twitter.com/xiaomi Yorum Yaz
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DH Misafiri 2 ay
SAR değeri açıklandı mı? malum 8 çernobil gibiydi
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Fenomenon 3 ay
tüm özellikleri çıktı zaten.
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mehmetkyc 3 ay
3500 mah batarya kötü olmuş
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Askaparta 3 ay
Güzel bir amiral gemisi ama zorlayıcı fiyat/performans ürünü olabilecek mi göreceğiz. 150 dolara da ürün olacak deniyor.
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erhan2323 3 ay
Ya şu ekranı oppo find x gibi yapsaydı keşke. Çentiğe göre su damlası daha iyi tabi ama ben düz ekran taraftarıyım, çentikmiş damlaymış çok gereksiz bir tasarım dili.
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Tlg3 3 ay
Fena değil ucuz olsun da alalım
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ensei 3 ay
2K ekran güzel olurdu
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GoldPunch 3 ay
Batatyası 4000mah olsaymış daha iyi olurmuş ama bu da kötü değil.
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dodofran 3 ay
MÜK-KEM-MEL. oneplus ile birlikte yeni modellerinde heyecanlandığım tek firma xiaomi.
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clb12 3 ay
Xiaomi en son islemciyi koyunca en iyi telefonu yaptigini saniyor ancak ses kalitesi, mikrofon kalitesi, ozel ses cipi gibi gercek anlamda kullanici deneyimini etkileyen seyleri umursamiyor. Bu konuda en iyi marka acik ara meizu.
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gurkanse 3 ay clb12
tabi ONEPLUS'tan sonra ;)
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0quz28 3 ay clb12
öyle diyorsunuz da mi 8 in kulaklık performansını denediniz mi ? doğru bu tarafta kötüydü ama son zamanlarda bunları da toparlamaya başladı ki mi 9 da çok daha iyi özel bir ses çipi olacağı açıklandı hoparlör performansı merak konusu bu taraf zayıf olan kısım
bu sayfada detayları görebilirsiniz miblog.co/...
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