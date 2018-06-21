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Yasak aşkı ortaya çıkan Intel CEO'su istifa etti

Teknoloji devi Intel'in CEO'su Brian Krzanich, şirkette görev alan başka bir çalışanla ilişkisi ortaya çıkınca istifa etmek zorunda kaldı. İlginç gelişmenin detayları haberimizde.
11 ay
2,4b
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19
Zamazingo
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden biri olan Intel, oldukça farklı bir haberle gündeme geldi. Şirket bugün, CEO olarak görev yapan Brian Krzanich'ın şirketten ve yönetim kurulundan istifa ettiğini açıkladı. İstifanın sebebi ise yasak aşk.

Krzanich, 1982 yılından beri Intel'de çalışıyordu

Brian Krzanich'ın, Intel'de görev alan bir başka çalışanla yaşadığı duygusal ilişkinin bu istifanın nedeni olduğu belirtilirken, Intel böyle bir durumun şirket politikalarına uymaması sebebi ile Krzanich'ın istifasını kabul ettiğini duyurdu. Şirket konu ile ilgili çok fazla detay vermezken, çalışanların birbirleriyle yakın ilişkiye girmelerinin yasak olduğunu belirtmekle yetiniyor.
Başarılı bir yıl geçiren Intel, bu olayın ortaya çıkmasının ardından Baş Finans Sorumlusu Robert Swan'u geçici olarak CEO koltuğuna oturttu ve şirketin yeni CEO'su için arayışlara başlandığını açıkladı. Krzanich, 1982 yılından beri Intel'de mühendis olarak çalışmış ve 2013 yılında CEO olarak görev yapmaya başlamıştı.

http://winfuture.de/news,103762.html Yorum Yaz
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Auckland 11 ay en beğenilen
Bizde olsa evlenirdi.hiç bisey olmamış gibi devam ederlerdi
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Heyea 11 ay
Bizde olsa tipki acun seyma iliskisi gibi normal bir seymis gibi gosterilip medyada ovguye tutulurdu. Profesyonellik boyle bir sey iste. Apple uber gibi markalar kendi kurucularini kendi ceolarini isten cikartabiliyorlar. Bizde ise torpil ile millet amca oglunu ise sokuyor.
Bizde olsa tipki acun seyma iliskisi gibi normal bir seymis gibi gosterilip medyada ovguye tutulurdu. Profesyonellik boyle bir sey iste. Apple uber gibi markal...
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Bloodin 11 ay
Sevgilisinin adı "Spectre" imiş :D
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eric13 11 ay
Muhtemelen adami kovmak icin bir bahane, Ryzena karsilik verememesi yuzunden cok elestirilmisti kendisi
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mavizaman 11 ay
yasak aşk aşkı memnu...
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RockConn 11 ay
Bu Ceo'lara gerçekten acıyorum.. sürekli bu bahane ile kovuluyorlar :)
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Moving On 11 ay
Eğer hiçbir şey yapmasaydı belki bu olay unutulacaktı ve kapanacaktı, fakat böyle yaptığı için artık hep bu yaptığı hareketle iyi hatırlanacak.
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sniper23 11 ay
36 yıl hiç firma değiştirmeden çalışabilmek gerçekten büyük bir başarı.
Kendisi 22 yaşında Intel'de işe başlamıştı. Şuan 58 yaşında, artık emeklilik vakti yani.
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Kanatlandırmayan_Redbull 11 ay
Adam en iyisini yapmis helal olsun
Yeterli birikimi yapmistir zaten simdi haremini kurar artik
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Elsa 11 ay Kanatlandırmayan_Redbull
Adama zaten Meltdown öncesi insider trading stock manipulation yaptığı için dava açıldı daha ne biriktirecek
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ozmenakif 11 ay
İnsan, işlerin aksamasına neden olmadığı sürece bir iş arkadaşı ile ilişki yaşayabilmelidir. Bence profesyonellik bunu gerektirir. Belki evlenecek ve gayet mutlu bir şekilde işini ve eşini beraber götürecek. Bu ihtimali değerlendirebilmek bence bir haktır ve bu hakkı kişilerin elinden almamak gerekir. Ha, belki de iş esnasında laubali hareketler yaşanacak veya ilişkinin bir noktasında ayrılık olacak ve kişiler artık birbirinin yüzünü görmek istemeyecek. Bu ihtimaller de var, evet. Profesyonellik varsa işe yansıma olmayacağı için sıkıntı olmayacaktır zaten. Yoksa işten çıkarma işlemi o zaman yapılır. İş sözleşmesi de bu ölçüde olmalıdır. Doğrudan yasak koymak yerine şartlar dahilinde izin vermek daha uygundur kanaatindeyim.
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Patren 11 ay
Hiç sevmezdim çok kır kuyruk açıklamaları oluyordu.
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Pipisipispis 11 ay
Helal
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Bloodin 11 ay
Sevgilisinin adı "Spectre" imiş :D
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