Yasak aşkı ortaya çıkan Intel CEO'su istifa etti

Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden biri olan Intel, oldukça farklı bir haberle gündeme geldi. Şirket bugün, CEO olarak görev yapan Brian Krzanich'ın şirketten ve yönetim kurulundan istifa ettiğini açıkladı. İstifanın sebebi ise yasak aşk.

Krzanich, 1982 yılından beri Intel'de çalışıyordu

Brian Krzanich'ın, Intel'de görev alan bir başka çalışanla yaşadığı duygusal ilişkinin bu istifanın nedeni olduğu belirtilirken, Intel böyle bir durumun şirket politikalarına uymaması sebebi ile Krzanich'ın istifasını kabul ettiğini duyurdu. Şirket konu ile ilgili çok fazla detay vermezken, çalışanların birbirleriyle yakın ilişkiye girmelerinin yasak olduğunu belirtmekle yetiniyor.

Başarılı bir yıl geçiren Intel, bu olayın ortaya çıkmasının ardından Baş Finans Sorumlusu Robert Swan'u geçici olarak CEO koltuğuna oturttu ve şirketin yeni CEO'su için arayışlara başlandığını açıkladı. Krzanich, 1982 yılından beri Intel'de mühendis olarak çalışmış ve 2013 yılında CEO olarak görev yapmaya başlamıştı.

http://winfuture.de/news,103762.html