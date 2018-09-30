Yaşamın başlangıcı için gereken moleküller, bir kuyruklu yıldızın derinliklerinden gelmiş olabilir

Dünya'mızda yaklaşık 4,1 milyar yıl önce, ilk canlılık belirtilerine rastlıyoruz. Haberimizdeki deney, inorganik (cansız) maddelerden canlı diyebileceğimiz yapılara evrimin nasıl gerçekleştiğini keşfetmeye odaklanıyor. Araştırmacılar, karbondioksit ve su ile kaplı, yıldızlararası buzlu tanecikleri laboratuvar ortamında yeniden ürettiler ve onların, Dünya koşullarında önemli bir yaşam ağı oluşturabileceklerini buldular.

Hawai Üniversitesi'nden bilim insanları, Fransa ve Tayvan'daki meslektaşlarıyla iş birliği yaptı. Aynı üniversitede lisansüstü öğrencisi olan Andrew Turner, "Fosfin, canlılar için ölümcül bir gaz. Fakat yıldızlararası ortamda, fosfor oksit gibi canlılığı başlatma potansiyeli bulunan molekülleri oluşturabilecek kimyasal reaksiyonları tetiklemiş olabilir. Bu da yaşamı oluşturabilecek moleküler evrim sürecinin ateşlendiği anlamına gelir." şeklinde konuştu.

Bahsi geçen moleküller bir gök taşı veya kuyruklu yıldız aracılığıyla Dünya'ya ulaşmış olabilir. Fosfor bileşikleri bu süreçte canlıların hücrelerindeki yapılarda yer aldı. Fosfatlar ve difosforik asit aynı zamanda DNA'daki kromozomların da ana bileşenlerini oluşturuyor. Bu önemli çalışma, "Fosforlu Oksoasitlerin Yıldızlararası Sentezi" başlığıyla Nature dergisinde yayınlandı.

https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-6216499/Artificial-interstellar-ice-grains-provide-compelling-new-evidence-life-Earth-came-space.html