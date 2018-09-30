Yaşamın başlangıcı için gereken moleküller, bir kuyruklu yıldızın derinliklerinden gelmiş olabilir

Dünya'mızda yaklaşık 4,1 milyar yıl önce, ilk canlılık belirtilerine rastlıyoruz. Haberimizdeki deney, inorganik (cansız) maddelerden canlı diyebileceğimiz yapılara evrimin nasıl gerçekleştiğini keşfetmeye odaklanıyor. Araştırmacılar, karbondioksit ve su ile kaplı, yıldızlararası buzlu tanecikleri laboratuvar ortamında yeniden ürettiler ve onların, Dünya koşullarında önemli bir yaşam ağı oluşturabileceklerini buldular.
Hawai Üniversitesi'nden bilim insanları, Fransa ve Tayvan'daki meslektaşlarıyla iş birliği yaptı. Aynı üniversitede lisansüstü öğrencisi olan Andrew Turner, "Fosfin, canlılar için ölümcül bir gaz. Fakat yıldızlararası ortamda, fosfor oksit gibi canlılığı başlatma potansiyeli bulunan molekülleri oluşturabilecek kimyasal reaksiyonları tetiklemiş olabilir. Bu da yaşamı oluşturabilecek moleküler evrim sürecinin ateşlendiği anlamına gelir." şeklinde konuştu.
Bahsi geçen moleküller bir gök taşı veya kuyruklu yıldız aracılığıyla Dünya'ya ulaşmış olabilir. Fosfor bileşikleri bu süreçte canlıların hücrelerindeki yapılarda yer aldı. Fosfatlar ve difosforik asit aynı zamanda DNA'daki kromozomların da ana bileşenlerini oluşturuyor. Bu önemli çalışma, "Fosforlu Oksoasitlerin Yıldızlararası Sentezi" başlığıyla Nature dergisinde yayınlandı.
https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-6216499/Artificial-interstellar-ice-grains-provide-compelling-new-evidence-life-Earth-came-space.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Deniz nasıl ikiye ayrıldıysa moleküllerden de organizmalar öyle meydana geldi
Ama sizin iddia ettikleriniz saçmalık bile olamayacak teorilerinizi başta matematik bilimi inkar ediyor.
Bir Allah'a inanmayan sizin gibiler sonsuz adet moleküle ilahlık veriyor ama bunun farkında değil. Akılsız şuursuz iktidarsız bu moleküllerin bir canlıyı meydana getirebilecek böyle bir sistemi kurabilmesi için her birinin bir ilah kadar ilme ve kudrete sahip olması gerekiyor. Bu ilahlarında kendi aralarında problem çıkmaması gerekiyor. Düşün ki bir okula iki müdür koysan ortalık birbirine giriyor ama sonsuz ilahların el ele vermiş kainatı yapmış ve sonrada canlıları yapmış. Bu mu bilim? Siz daha inandığınız şeyin ne olduğunu bilmiyorsunuz.