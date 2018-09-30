Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yaşamın başlangıcı için gereken moleküller, bir kuyruklu yıldızın derinliklerinden gelmiş olabilir

Bilim insanları, Dünya'daki canlılığı başlatan yapı taşlarının nasıl bir araya geldiğini anlamak için yeni bir deney yaptı. Buna göre kuyruklu yıldızların ve fosfor elementinin rolü büyük olmalı.
8 ay (Son Güncelleme: 3 ay)
4,8b
1
107
Uzay
Mertcan Erice
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Yaşamın başlangıcı için gereken moleküller, bir kuyruklu yıldızın derinliklerinden gelmiş olabilir
 
Dünya'mızda yaklaşık 4,1 milyar yıl önce, ilk canlılık belirtilerine rastlıyoruz. Haberimizdeki deney, inorganik (cansız) maddelerden canlı diyebileceğimiz yapılara evrimin nasıl gerçekleştiğini keşfetmeye odaklanıyor. Araştırmacılar, karbondioksit ve su ile kaplı, yıldızlararası buzlu tanecikleri laboratuvar ortamında yeniden ürettiler ve onların, Dünya koşullarında önemli bir yaşam ağı oluşturabileceklerini buldular. 
Hawai Üniversitesi'nden bilim insanları, Fransa ve Tayvan'daki meslektaşlarıyla iş birliği yaptı. Aynı üniversitede lisansüstü öğrencisi olan Andrew Turner, "Fosfin, canlılar için ölümcül bir gaz. Fakat yıldızlararası ortamda, fosfor oksit gibi canlılığı başlatma potansiyeli bulunan molekülleri oluşturabilecek kimyasal reaksiyonları tetiklemiş olabilir. Bu da yaşamı oluşturabilecek moleküler evrim sürecinin ateşlendiği anlamına gelir." şeklinde konuştu.
Bahsi geçen moleküller bir gök taşı veya kuyruklu yıldız aracılığıyla Dünya'ya ulaşmış olabilir. Fosfor bileşikleri bu süreçte canlıların hücrelerindeki yapılarda yer aldı. Fosfatlar ve difosforik asit aynı zamanda DNA'daki kromozomların da ana bileşenlerini oluşturuyor. Bu önemli çalışma, "Fosforlu Oksoasitlerin Yıldızlararası Sentezi" başlığıyla Nature dergisinde yayınlandı.

https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-6216499/Artificial-interstellar-ice-grains-provide-compelling-new-evidence-life-Earth-came-space.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Sirkadyen 8 ay en beğenilen ALKaraca
Ay'ın ortadan ikiye yarılması, denizlerin ikiye ayrılması, bir insanın balina tarafından yutulup birkaç gün sonra canlı olarak geri çıkması, bir hayvanın sırtına binerek gökleri gezebilmek çok mantıklı ve inanılabilir ama moleküllerin milyarlarca yıl geçirerek canlı organizmalar oluşturması abes ve mantıksız öyle mi ?
Ay'ın ortadan ikiye yarılması, denizlerin ikiye ayrılması, bir insanın balina tarafından yutulup birkaç gün sonra canlı olarak geri çıkması, bir hayvanın sırtı...
Devamını Gör
10 Yanıt Yanıtla +99
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sirkadyen 8 ay ALKaraca
İnorganik moleküllerden organik aminoasitlerin sentezlenebildiği zaten kanıtlandı. Canlılığın temel taşı aminoasitler ortaya çıktıktan sonra gerisi zaten kimyasal reaksiyonlar yığını. En az 3 milyar yıllık bir zaman diliminden bahsediyoruz, kendi 80 yıllık ömrümüz bile uzun geliyor insan aklının milyon bile değil milyar yıllık bir konsepti anlaması zor.
Deniz nasıl ikiye ayrıldıysa moleküllerden de organizmalar öyle meydana geldi
İnorganik moleküllerden organik aminoasitlerin sentezlenebildiği zaten kanıtlandı. Canlılığın temel taşı aminoasitler ortaya çıktıktan sonra gerisi zaten kimya...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +37
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nevfel 8 ay Sirkadyen
İnsan gibi müthiş bir canlının akılsız ve şuursuz moleküller tarafından " yapılabilmesi" çok mantıklı ve akıl işi de bunlara mı takıldın. Böyle müthiş kainatı yaratabilen bir Allah için bu dediklerin çok basit şeyler.
Ama sizin iddia ettikleriniz saçmalık bile olamayacak teorilerinizi başta matematik bilimi inkar ediyor.
Bir Allah'a inanmayan sizin gibiler sonsuz adet moleküle ilahlık veriyor ama bunun farkında değil. Akılsız şuursuz iktidarsız bu moleküllerin bir canlıyı meydana getirebilecek böyle bir sistemi kurabilmesi için her birinin bir ilah kadar ilme ve kudrete sahip olması gerekiyor. Bu ilahlarında kendi aralarında problem çıkmaması gerekiyor. Düşün ki bir okula iki müdür koysan ortalık birbirine giriyor ama sonsuz ilahların el ele vermiş kainatı yapmış ve sonrada canlıları yapmış. Bu mu bilim? Siz daha inandığınız şeyin ne olduğunu bilmiyorsunuz.
İnsan gibi müthiş bir canlının akılsız ve şuursuz moleküller tarafından " yapılabilmesi" çok mantıklı ve akıl işi de bunlara mı takıldın. Böyle müthiş kainatı ...
Devamını Gör
4 Yanıt Yanıtla +27
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
_turbo_ 7 ay
Hersey herseyden meydana gelmis olabilir. Yine en basina döndügümüzde büyük patlamayi tetikleyen enerji nerden geliyor sorusunda tikanacagiz. Can sikintisindan patlamis olamaz, burda hemfikiriz sanirim
.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ymhaslaman 7 ay
Akılcı fikirleri seviyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
scarl@ 7 ay
Üç beş bişey yazayım dedim ama bilgisi olmayanın benden çok fikri var, bize konuşmak düşmez.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BigCLawRex 7 ay
Yıllar yıllar önceydi, bu hipotezi ateistlerin bolca bulunduğu bir ortamda söyleyince bana gülmüşlerdi.
Hala hatırlıyorum ne yazdığımı, aynen şöyle birşeydi.
Siz bu evrendeki tüm elementleri gerçekten keşfettiğinizi mi zannediyorsunuz? Altın, gümüş, ve benzeri gibi? Belkide ilk canlı bir kuyruklu yıldız ile dünya'ya geldi ve dünya da olmayan bir element ile geldi ve adaptasyon sağladı? Böyle bir olasılıkda ilk canlı hiçbir şekil de laboratuar ortamında oluşturulamaz demiştim.
Cahillik kötü şey tabii. Birçoğunun altın gümüş ve benzeri elementlerin yıldızların çekirdeğinde sentezlendiğinden ve süper nova patlamalarıyla evrene yayıldığından haberi bile yoktu. Biz burada konuşurken bile evren de yeni ve bilmediğimiz elementler üretiliyor olabilir.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smartboy38 7 ay
Marketten büyük bir lego aldım açıp evdeki salona fırlattım hepsini teker teker,1 milyar yıl sonra umarım bu kaostan şöyle güzel ahenkli bir tren yolu ve tren çıkar diye umuyorum.Evren galaksi tabiat atmosfer kavun karpuz muz çilek ananas su hava ay güneş insan iç organlar dış organlar duyu organlarım vs vs vs vs vs vs vs... bile hiçbir amaca hizmet etmeden kaos ve doğal seçilimlerden oluştuysa bunun da oluşmaması için hiçbir sebep yok,dalga geçtiğim sanılmasın ciddi diyorum.Neyse tren yolunu geçtim şöyle tatsız tuzsuz basit bir dikdörtgene de razıyım.Bigbang sonraki kaotik ortamda bir kuyruklu yıldızdan suya düşen gözle görülemeyek kadar küçük basit bir bakteri kanlanıp canlanıp önce balık sonra ejderhevari bir kuş ardından milyonlarca yıl sonra sonra doğal seçilim mutasyon genom vs vs falan derken şu anki Beni oluşturabiliyorsa olm bak agzınızı yüzünüzü kırarım şekliniz şemaliniz belli duvara da tren ve tren yolunun nasıl yapıldığını gösteren tabloyu astım sadece ona bakıp üstüste gelip takılacaksınız birbirinize,hadi beni rezil etmeyin legolar Size güveniyorum.
Deneyimlerimi aktaracam burada.Neyse 1 milyar yıl sonra görüşmek üzere
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LİVERPOOLYWNA 7 ay
Öyle olabilir şöyle olmuş olabilir, böyle olmuş galiba diye bilim olmaz, açıklayamıyoruz deyin utanmayın
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lymph 8 ay
Hiçbir teori yokluktan varlığa geçişi açıklayamaz, pamuğu yiyince anlarsınız. Normalde mümin bir müslümanın size hidayet için dua etmesi lazım ama ben o kadar düzgün değilim. Cehenneme kadar yolunuz var...
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Vega 8 ay
Konuyu yine dinci çomarlar basmış.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Zero Degrees 8 ay Vega
Allah'ınız varsa sokmazsınız
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cthax 8 ay

Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Goril1 8 ay
O kuyruklu yıldız nereden gelmiş acaba sayın ateist kafalı yönetim!
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +140 madmahmutd +137 Domatore +113 Mugetsuga +110 Galatas4ray +109 sistemli adam +87 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4787 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
evrim, nature ve
9 etiket daha abiyogenez kimyasal evrim fosfin fosfor andrew turner hawai üniversitesi Uzay Bilim ve Teknoloji Mertcan Erice
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 ay Kanserle mücadelede yeni yöntem Nobel Tıp Ödülü'nü kazandırdı 8 ay OnePlus 6'ya Android 9 geldi | Kurduk, inceledik 8 ay Huawei Y9 (2019) resmi olarak duyuruldu 8 ay Spotify, aile üyeliği için adres istemeye başladı 8 ay Bang & Olufsen’den Line temalı kablosuz hoparlör 8 ay Sürücüsüz araçlara yönelik ARM Cortex-A76AE işlemcisi duyuruldu 8 ay Tasarımı çok ilginç ancak RTX 2080 ekran kartı var 8 ay Hem kablosuz hoparlör hem plak çalar Duo ile tanışın 8 ay Honda CR-V Hybrid tanıtıldı! 8 ay Intel 14nm sürecine 1 milyar dolar yatırım yapıyor, mobil tarafta gecikme var 8 ay Hubble, uzay-zamanı 'büken' dev galaksi kümesini görüntüledi 8 ay Netflix'in Türk süper kahraman dizisi ertelendi 8 ay Yapay zekadan faydalanan güvenlik kamerası silahı tespit edebiliyor 8 ay Sıra dışı hava fotoğrafları 8 ay Qualcomm: "Apple gizli kodumuzu Intel'e verdi" | Mobilite 8 ay Kendi insansız hava araçlarını üretip kıyasıya yarıştılar 8 ay Huawei Enjoy 9 Plus sızdırıldı 8 ay Intel 1.5 TB kapasiteli Optane 905P’yi duyurdu 8 ay Dört arka kameralı Lenovo S5 Pro geliyor 8 ay Microsoft, Windows 10 için Robot İşletim Sistemi'ni duyurdu 8 ay GÖRÜNTÜLENEN Yaşamın başlangıcı için gereken moleküller, bir kuyruklu yıldızın derinliklerinden gelmiş olabilir Sonraki Huawei Mate 20 Pro bu kez toplu taşımada görüntülendi 8 ay Samsung reklam amaçlı ücretsiz Galaxy S9 dağıttı 8 ay iPhone Xs ve Xs Max modellerinde şarj problemi ortaya çıktı 8 ay Kingston’dan konsol ve masaüstüne yeni SSD serisi 8 ay Grup FaceTime özelliği macOS 10.14.1 sürümünde geri döndü 8 ay GIGABYTE X399 AORUS Extreme ''Yeni Threadripper İşlemcilere Özel'' 8 ay Best Buy, Google'ın yeni nesil Chromecast'ini daha piyasaya sürülmeden yanlışlıkla sattı 8 ay Karşınızda yerli ve milli mayın dedektörü MEMED 8 ay May Mobilty'nin otonom servis araçları ABD'de yayılıyor 8 ay Google, Safari'de varsayılan arama motoru olabilmek için milyarlarca dolar ödüyor 8 ay Nokia 7.1 Plus detaylı olarak sızdırıldı 8 ay BTK, mobil görüşme azami ücret tarifesini belirledi 8 ay Elon Musk, SEC ile anlaştı: Yönetim kurulu başkanlığından istifa edecek 8 ay Teşvikleri kaybeden Alman otomobil üreticileri, Avrupa'ya hibrit araç satışını durdurdu 8 ay Çin'in bir uzay istasyonu daha Dünya'ya düşecek 8 ay ABD Hava Kuvvetleri eğitim uçağı ihalesini Boeing ve Saab kazandı 8 ay Elon Musk'ın SEC ile anlaşmaktan son anda vazgeçtiği iddia ediliyor 8 ay Moğolistan Merkez Bankası, dijital para birimi için onay verdi 8 ay Samsung Galaxy P30'un görselleri ve özellikleri TENAA’da listelendi 8 ay Samsung Galaxy Note 9'a kamera performansını yükselten güncelleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim