Yaşlılara hitap eden Raku Raku akıllı telefonu ABD ve Avrupa'da satışa sunuluyor





Fujitsu'nun NTT DoCoMo operatörü ile ortaklaşa ürettiği ve yaşlıların kullanımı için tasarlanan Raku Raku akıllı telefonu, yaz döneminde Japonya'da pazara sunulduktan sonra, yeni yıl için ABD ve Avrupa'nın yolunu tutacak.





Raku Raku Japonca'da rahat ve kolay anlamına geliyor. 1.4GHz hızında çalışan bir işlemciye sahip modelde, 4 inçlik 800 x 480 piksel çözünürlükte ekran, 8MP kamera ve Android 4.0 işletim sistemi sunuluyor.





Modelde optimize edilmiş bir arayüz bulunuyor. Tek bir ana ekran aşağıya doğru kaydırılıyor ve en çok kullanılan fonksiyonlar yukarıdan başlayarak aşağı doğru sıralanıyor. En üstte büyük bir telefon butonu, eposta, rehber ve hava durumu widget'i görülüyor. Hemen altında ise ilk aranacak 3 numara sayılara atanıyor. Kendi telefon numaranızı görebileceğiniz bir buton, önemli servislere hızlı erişim ana ekranda sunulan kolaylıklar.





Telefon özel bir ses işleme tekniğine sahip. Gürültü azaltıcı özelliğin yanında karşıdan gelen sesi yavaşlatarak kullanan kişinin daha net duymasını sağlıyor.





Fujitsu, modelin hitap ettiği kitle bakımından satışından oldukça umutlu. Raku Raku'nun da katkısıyla Fujitsu, bu yıl 8 milyon akıllı telefon sevkiyatı, gelecek yıl ise 10 milyon akıllı telefon sevkiyatı yapmayı planlıyor.

http://www.theverge.com/2012/12/28/3810624/fujitsu-to-sell-senior-friendly-smartphone-in-us