Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yaşlılara hitap eden Raku Raku akıllı telefonu ABD ve Avrupa'da satışa sunuluyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
791
1
20
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Fujitsu'nun NTT DoCoMo operatörü ile ortaklaşa ürettiği ve yaşlıların kullanımı için tasarlanan Raku Raku akıllı telefonu, yaz döneminde Japonya'da pazara sunulduktan sonra, yeni yıl için ABD ve Avrupa'nın yolunu tutacak.

Raku Raku Japonca'da rahat ve kolay anlamına geliyor. 1.4GHz hızında çalışan bir işlemciye sahip modelde, 4 inçlik 800 x 480 piksel çözünürlükte ekran, 8MP kamera ve Android 4.0 işletim sistemi sunuluyor. 

Modelde optimize edilmiş bir arayüz bulunuyor. Tek bir ana ekran aşağıya doğru kaydırılıyor ve en çok kullanılan fonksiyonlar yukarıdan başlayarak aşağı doğru sıralanıyor. En üstte büyük bir telefon butonu, eposta, rehber ve hava durumu widget'i görülüyor. Hemen altında ise ilk aranacak 3 numara sayılara atanıyor. Kendi telefon numaranızı görebileceğiniz bir buton, önemli servislere hızlı erişim ana ekranda sunulan kolaylıklar.

Telefon özel bir ses işleme tekniğine sahip. Gürültü azaltıcı özelliğin yanında karşıdan gelen sesi yavaşlatarak kullanan kişinin daha net duymasını sağlıyor. 

Fujitsu, modelin hitap ettiği kitle bakımından satışından oldukça umutlu. Raku Raku'nun da katkısıyla Fujitsu, bu yıl 8 milyon akıllı telefon sevkiyatı, gelecek yıl ise 10 milyon akıllı telefon sevkiyatı yapmayı planlıyor. 

http://www.theverge.com/2012/12/28/3810624/fujitsu-to-sell-senior-friendly-smartphone-in-us Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
java 6 yıl en beğenilen
Bir an altın kaplama Nokia C7 sandım...:)
1 Yanıt Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
arel.gr 6 yıl
pratik !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Amedra 6 yıl
Arkadaş yaşlılar salak değil ki böyle oyuncak telefon gibi ellerine tutuşturalım. Almanya'da yaşını başını almış birisini tanıyorum hatta dede bile diyorum, adam en sonunda "insan teknolojik aletlerle uğraşmak istemeyince yaşlandığını anlıyormuş" lafını ortaya koydu. Aradan geçen süreden sonra kendisine adam akıllı telefon alıp 1-2 gün başında durarak neyin nasıl olacağını gösterdik şimdi benden iyi kurcalıyor telefonu. Ben şahsen adamın o lafından sonra çok şaşırmaya başladım, insanlar salak değil ki yaşlı statüsünde ayrım yapalım. Biz pratik olarak kullandığımız şeyleri onlar da yarısına kadar kullanabilecek kapasitede, elleri sakat değil ki "sakat" statüsünde bir şeyler üretmiyoruz. Arada dağlar kadar fark var, ben yaşlılığımda bu haberi görsem yaşımdan utanırdım vallahi. :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
arayüz wp8'den çakma.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest Account 6 yıl
Bir de pili güçlü bir şey koyacaklar. Yaşlılar zaten çok aktif kullanmaz, 3-4 gün gidecek. Süper bir şey olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
teramit 6 yıl
android zaten yaşlılar için değil mi :) daha neyini özelleştiriyor :P
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Armin van Buuren* 6 yıl
Alın bir telefonu, buna benzeyen bir çok launcherden birini yükleyin. Tamamdır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oktayakgoz 6 yıl
Bence bosuna gelistirmisler giris seviyesi bi windowsphone 8 cihazı cok daha iyi is gorur. Sistem butunuyle buyuk ttasarlanmis
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
E_Aydin35 6 yıl
Yaşlı insanlar arasında moda olabilecek potansiyele sahip bir telefon. :)
İyi düşünülmüş..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
83a6Lsv1 6 yıl
Tek bir ana ekran aşağıya doğru kaydırılıyor ve en çok kullanılan fonksiyonlar yukarıdan başlayarak aşağı doğru sıralanıyor.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
enaz3posta 6 yıl
9 yaşinda olmama rağmen iphone 5 ten daha çok ilgimi cekti :(
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Surprise Mothafucka 6 yıl enaz3posta
enaz3posta
9 yaşinda olmama rağmen iphone 5 ten daha çok ilgimi cekti :(

Nick - mesaj uyumunda gelinen son nokta
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alito 6 yıl
Anneme bundan lazım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Angel Girl 6 yıl
Şiddeti artırılmış esefle kınıyorum yaşım 65 ama bana 4 çekirdekli 1.4 GHz işlemcili telefon lazım.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
791 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, fujitsu
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl 2012 Yılına Damgasını Vuran Android Oyunları Bölüm 1 6 yıl 2si1: "Yılın son Teknoloji ve Oyun programı" video şov Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Çin'de üretilecek Tesla Model 3'ün
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Haftaya A101 marketlerde çok uygun
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim