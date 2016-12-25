Yeni 2017 Kia Picanto'nun eskiz tasarım görselleri yayınlandı

Kia, tamamen yenilenen Picanto'nun üç resmi tasarım eskizini yayınladı. Şehir otomobili, 2017'nin ilerleyen döneminde satışa sunulmadan önce Cenevre Otomobil Fuarında yerini alacak.

Üçüncü nesil Picanto, mevcut versiyondan daha fazla alana sahip olmayı vaat ediyor ve kardeşi Hyundai i10 ile karşılaştırıldığında daha sportif bir görünüm sunacak. Hayal gücüne az yer bırakan eskizlerde Kia'nın geniş ızgara, gösterişli bir tampon ve LED aydınlatma teknolojisi ile sportifliği koruyacağı açıkça görülüyor. Kia'nın belirgin özelliklerinden olan Kaplan Burnu ızgara da modelde yer alan detaylardan.

Aracın içine ait bir diğer eskiz ise Picanto'nun Kia'nın daha geniş modeli olan Rio'nun iç tasarım mimarisini nasıl adapte ettiğini gösteriyor. Picanto'nun içinde düğme sayısı azalırken orta konsolunda üst kısmında konumlandırılan dijital ekran bu düğmelerin fonksiyonlarını tek bir çatıda toplayacak.

Testler esnasında casus fotoğrafçılar tarafından da görüntülenen Kia Picanto, genel olarak güncel nesile aynı oranlarda olan aracın uzunluk ve genişlik olarak hafifçe büyüdüğü gözlemleniyor. Bu durum iç kabinde daha geniş bir alanın var olmasına yol açacaktır. Yeni modelle birlikte daha üst sınıf koltuklar kullanılırken, yarı deri opsiyonu da üst donanımlarla birlikte sunulacak.

Gücünü güncel Hyundai i10'da da yer alan 1.0-litre 3 silindir 65 beygir ve 1.2-litre 4 silindir 85 beygirlik motorlardan alacak Picanto'da 5-ileri manuel ve otomatik vites seçenekleri sunulacak.

2017 yılında piyasaya sunulacak Kia Picanto'nun İngiltere'de £8.500 etiketiyle satılması bekleniyor.

http://www.autoexpress.co.uk/kia/picanto/97413/new-2017-kia-picanto-revealed-in-sketches