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Yeni 2017 Kia Picanto'nun eskiz tasarım görselleri yayınlandı

Kia pratik şehir otomobili Picanto modelini yenilemeye hazırlanıyor. 2017 yılında üçüncü nesili piyasaya sürülecek modelin Cenevre lansmanı öncesi eskiz tasarım görselleri yayınlandı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Kia, tamamen yenilenen Picanto'nun üç resmi tasarım eskizini yayınladı. Şehir otomobili, 2017'nin ilerleyen döneminde satışa sunulmadan önce Cenevre Otomobil Fuarında yerini alacak.
Üçüncü nesil Picanto, mevcut versiyondan daha fazla alana sahip olmayı vaat ediyor ve kardeşi Hyundai i10 ile karşılaştırıldığında daha sportif bir görünüm sunacak. Hayal gücüne az yer bırakan eskizlerde Kia'nın geniş ızgara, gösterişli bir tampon ve LED aydınlatma teknolojisi ile sportifliği koruyacağı açıkça görülüyor. Kia'nın belirgin özelliklerinden olan Kaplan Burnu ızgara da modelde yer alan detaylardan.
Aracın içine ait bir diğer eskiz ise Picanto'nun Kia'nın daha geniş modeli olan Rio'nun iç tasarım mimarisini nasıl adapte ettiğini gösteriyor. Picanto'nun içinde düğme sayısı azalırken orta konsolunda üst kısmında konumlandırılan dijital ekran bu düğmelerin fonksiyonlarını tek bir çatıda toplayacak.
Testler esnasında casus fotoğrafçılar tarafından da görüntülenen Kia Picanto, genel olarak güncel nesile aynı oranlarda olan aracın uzunluk ve genişlik olarak hafifçe büyüdüğü gözlemleniyor. Bu durum iç kabinde daha geniş bir alanın var olmasına yol açacaktır. Yeni modelle birlikte daha üst sınıf koltuklar kullanılırken, yarı deri opsiyonu da üst donanımlarla birlikte sunulacak.
Gücünü güncel Hyundai i10'da da yer alan 1.0-litre 3 silindir 65 beygir ve 1.2-litre 4 silindir 85 beygirlik motorlardan alacak Picanto'da 5-ileri manuel ve otomatik vites seçenekleri sunulacak.
2017 yılında piyasaya sunulacak Kia Picanto'nun İngiltere'de £8.500 etiketiyle satılması bekleniyor.

http://www.autoexpress.co.uk/kia/picanto/97413/new-2017-kia-picanto-revealed-in-sketches Yorum Yaz
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shockwave23 2 yıl en beğenilen
Efsane olmus. Su arabayi elektrikli yapsalarmis daha uygun olurmus
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FlyingUnderpants 2 yıl
Yeni vergilerle beraber sadece bu sınıf arabalara binebileceğiz. Bu sebeple giriş sınıfı arabalar ne kadar gelişirse o kadar yararımıza..
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turkeril 2 yıl
Arkadaşlar araç tanıtıldı. A sınıfı için fazla iddialı geldi bana.
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caradvice.com.au/...
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FreudeAmFahren 2 yıl
Tam da güçlü motor konup gt versiyonu neyim yapılacak araç olmuş.
Böyle küçük hafif araçları güçlü motorla kullandığınızda atom karınca gibi oluyor.

Ama ben dizelinin getirilip uygun bir fiyatla satılmasını beklerim.
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brkprlk35 2 yıl
Bakalım kaç kişi hatırlayacak. A3 iç tasarımı ilk açıklandığında herkes "bu kadar düz olur mu", "golf7 nasıl bide buna bak" diyenler şimdi kokpiti benzer çoğu otomobile güzel diyor. A3 o zaman sade ve şık bir iç tasarım yapmıştı. 308 de izinden gitti bana kalırsa. İkisi de çok güzel tasarımları var sade olması çok daha hoşuma gidiyor açıkçası.
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Guest-F8946C419 2 yıl
Kim ne derse desin Alman markaları. ;)
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Otomobilist 2 yıl
2018 Kia Picanto GT Line için bakınız: forum.donanimhaber.com/... [link=]https://forum.donanimhaber.com/2018-kia-picanto-gt-line--123052628[/link]
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gurkanse 2 yıl
ingilterede 8500gbp asgari ücreti yıllık 18600gbp
turkiyeye gelsin 85000tl asgari ücreti yıllık 15600TL
Buyrun size alım gücü..!
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jimhendrix 2 yıl
crdi yoksa çöp
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BekirHan 2 yıl
Halihazırda satılan modelin ön yüzünü biraz makyajlayıp sivrileştirmişler. Arka tasarım neredeyse aynı gibi.
En büyük fark iç kısımda olmuş. 2016 modellerimde std olarak kullandıkları yakışıklı direksiyon simidini kullanmışlar ve kalite sanki bir tık yukarı çıkmış.
Tabii bunlar konspet tasarım; son kullanıcı halinde bariz farklar olacaktır.
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kadirirdem 2 yıl
hoş görünüyor.
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Kerim5100 2 yıl
Güzel güzel tutar bu.
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