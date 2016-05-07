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Yeni 39 dolarlık Android telefon BLU Energy JR üç günlük pil ömrü sunuyor

BLU tarafından piyasaya sürülen ve sadece 39 dolarlık fiyat etiketine sahip Android telefon BLU Energy JR, tek şarjla 72 saatlik standart kullanım süresi vadediyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
6,2b
1
30
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Miami merkezli BLU geçtiğimiz günlerde tek bir şarjla 72 saat (üç tam gün) kullanım vadeden Energy JR isimli yeni Android telefonunu tanıttı. Bu konuda çok heyecanlanmadan önce akıllı telefonun 2016 yılında görmeyi beklemediğimiz özelliklere sahip "alt sınıf" bir cihaz olduğunu bilmenizde fayda var.
BLU Energy JR, 480 x 800 piksel çözünürlüklü 4 inç ekrana sahip küçük bir akıllı telefon. MicroSD kart desteği sunan cihaz 512 MB dahili hafızaya sahip ve 2013 yılında sunulan Android 4.4 KitKat'la çalışıyor. Yalnızca 256 MB RAM'le çalışan Energy JR, Wi-Fi bağlantısına sahip ancak 3G ya da 4G desteği sunmuyor. Bu nedenle sadece 2G EDGE bağlantısıyla kısıtlı durumda.
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Yeni akıllı telefon ayrıca dört çekirdekli MediaTek MT6571 işlemci, çift SIM desteği, VGA ön kamera ve LED flaşlı 3.2 MP arka kameraya sahip. Cihazın arka kısmı 2013 yılında piyasaya sürülen Samsung'un Galaxy Note 3 modelindekine benzer şekilde suni deri bir malzeme ile kaplı. Yaklaşık 3 günlük kullanım ömrü sunan telefonda 3000 mAh kapasiteli bir pile yer verilmiş.
BLU Energy JR şu anda Amazon üzerinden satın alınabilir durumda. Siyah ve beyaz renk seçeneklerine sahip telefon 39.99 dolarlık (yaklaşık 115 TL) fiyat etiketiyle tüketicilere sunuluyor.

http://www.phonearena.com/news/BLU-Energy-JR-is-a-new-39-Android-phone-with-3-day-battery-life-and-some-drawbacks_id80854 Yorum Yaz
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Escapetolife 3 yıl en beğenilen
Türkiye'ye gelse .... TL den aşağı olmaz. (Hazır template olarak ben yazayım bari.)
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HLLBN 3 yıl
39 dolara kanser olmanın yolu
Yanıtla +7
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Fenomenon 3 yıl
Bu telefonu alan kullanamayacağı için 3 gün değil 13 dahi gider batarya
Yanıtla +6
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DH Misafiri 3 yıl
256 mb rami nereden bulmuşlar yahu
4 Gb hafızalı telefona uygulama yüklerken kanser oluyor millet yer yok yatası yüzünden bu nasıl olacak? Ben bir şey anlamadım.
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Tensi 3 yıl
Gapps'in install boyutu olmus 700 MB. 512 dahili hafiza nedir yahu? RAM zaten acayip, 2011 yilinda cikan Moto Atrix'te bile 1 GB ram vardi. 2 GB ramli tel de 800 MB yi android sistemi kullaniyor. Whatsup, viper ve chrome aciyorsun 600 mb gidiyor. Bİr iki bir sey daha acmaya calissan sistem kasmaya basliyor. Herseyden kisin da ram ve hafizayi bu kadar oldurmeyin ya. Islemciyi ve gpu yu kirpin, kamerayi dandik takin, selfie kamerasi bile olmasin, ucuz ve kucuk ekran olsun. Tamam da ram ve dahili hafiza olmadan nasil calisacak bu tel. Doktor bu ne demezler mi adama?
Yanıtla +2
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shadowtr 3 yıl
Sadece 2G de kullanırsan çoğu telefon zaten 2 günü çıkarır.
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Gwynbleidd. 3 yıl
Bunu böyle çıkarma zahmetinde niye bulunmuşlar ki?
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Batuist 3 yıl
android 4.4 256MB ramle isyan eder.. bu telefonu alır 2 saat kullanmaya çalışır sonra duvara doğru fırlatır birde ne kadar sağlammış onu görürsünüz..
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kaptan666 3 yıl
3 günlük şarj teknolojisi iyiymiş. Henüz iphoneda yok
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fthkn 3 yıl
android bitirdi akıllı telefon dünyasını. Sorumlusu google. Reklam reklam reklam diye dünyanın başına bela ettiler androidi.
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Audi383848 3 yıl
Tasarım ve pil ömrü çok iyi.Ancak sistem özellikleri yüksek olabilirdi.



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BekirTemel 3 yıl
10 papellik telefon isterik
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UML 3 yıl
512 MB Ram e sahip Xperia telefonum Android 4.0 güncellemesinden sonra kendinden geçmişti de çareyi 2.3'e dönmekte bulmuştum. 256 nasıl olur düşünmek istemiyorum.
1 Yanıt Yanıtla +1
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emir kustirika 3 yıl
ø
Android telefonun ortalama hak ettiği para.

Bütün telefonların ortalama hak ettiği para
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Osmanersahinnn 3 yıl emir kustirika
emir kustirika
ø
Android telefonun ortalama hak ettiği para.

Bütün telefonların ortalama hak ettiği para

Reel kullanicinin verecegi gercek para (borca girmeden , kendi geliriyle vs vs ) :-))
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HLLBN 3 yıl
39 dolara kanser olmanın yolu
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