Yeni 39 dolarlık Android telefon BLU Energy JR üç günlük pil ömrü sunuyor

Miami merkezli BLU geçtiğimiz günlerde tek bir şarjla 72 saat (üç tam gün) kullanım vadeden Energy JR isimli yeni Android telefonunu tanıttı. Bu konuda çok heyecanlanmadan önce akıllı telefonun 2016 yılında görmeyi beklemediğimiz özelliklere sahip "alt sınıf" bir cihaz olduğunu bilmenizde fayda var.

BLU Energy JR, 480 x 800 piksel çözünürlüklü 4 inç ekrana sahip küçük bir akıllı telefon. MicroSD kart desteği sunan cihaz 512 MB dahili hafızaya sahip ve 2013 yılında sunulan Android 4.4 KitKat'la çalışıyor. Yalnızca 256 MB RAM'le çalışan Energy JR, Wi-Fi bağlantısına sahip ancak 3G ya da 4G desteği sunmuyor. Bu nedenle sadece 2G EDGE bağlantısıyla kısıtlı durumda.

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Yeni akıllı telefon ayrıca dört çekirdekli MediaTek MT6571 işlemci, çift SIM desteği, VGA ön kamera ve LED flaşlı 3.2 MP arka kameraya sahip. Cihazın arka kısmı 2013 yılında piyasaya sürülen Samsung'un Galaxy Note 3 modelindekine benzer şekilde suni deri bir malzeme ile kaplı. Yaklaşık 3 günlük kullanım ömrü sunan telefonda 3000 mAh kapasiteli bir pile yer verilmiş.

39.99 dolarlık (yaklaşık 115 TL) fiyat etiketiyle tüketicilere sunuluyor. BLU Energy JR şu anda Amazon üzerinden satın alınabilir durumda. Siyah ve beyaz renk seçeneklerine sahip telefon(yaklaşık 115 TL) fiyat etiketiyle tüketicilere sunuluyor.

http://www.phonearena.com/news/BLU-Energy-JR-is-a-new-39-Android-phone-with-3-day-battery-life-and-some-drawbacks_id80854