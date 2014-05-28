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Yeni Adobe Creative Cloud, 18 Haziran tarihinde tanıtılıyor

4 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Can Tunçer
Haber Editörü
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Yeni Adobe Creative Cloud, 18 Haziran tarihinde tanıtılıyor
Adobe'nin geçtiğimiz Haziran ayında resmi olarak kullanıma sunduğu ve sürekli sahip olma yerine aylık abonelik şeklinde çalışma gösteren servisi Creative Cloud, gelen bilgilere göre 18 Haziran tarihinde yeni versiyonuyla kullanıcıların karşısına çıkıyor.
Photoshop CC, Dreamweaver CC, Illustrator CC, Premiere Pro CC, Illustrator CC, InDesign CC ve diğer Adobe ürünlerini aylık ödeme şeklinde sunan Creative Cloud paketi, Adobe tarafından resmi olarak "Yeni her şey tekrardan yenileniyor" gibi bir lansman cümlesiyle 18 Haziran tarihinde görücüye çıkartılıyor. Şimdilik hakkında çok fazla bilgi bulunmayan yeni Creative Cloud, gelen bilgilere göre yüzlerce yeni özellik, yeni mobil ve masaüstü uygulamaları ve yeni donanımlar ile sunduğu deneyimi bir üst seviyeye taşımayı hedefliyor.
Adobe'nin yeni Creative Cloud'u tanıtacağı etkinliğe buradan abone olabilirsiniz. 

http://www.creativepro.com/article/find-out-whats-coming-soon-to-adobe-creative-cloud Yorum Yaz
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