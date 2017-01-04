Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yeni Civic Type-R, CVT şanzıman seçeneği ile gelecek

Honda'nın merakla beklenen modeli yeni Civic Type R hakkında detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Bir dergiye röportaj veren firma yetkilileri modelin CVT şanzıman ile geleceğini belirtmiş.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
16,8b
1
57
Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Yeni Honda Civic Type R üzerindeki çalışmalar hızla devam ederken, Car dergisine röportaj veren Honda üst düzey çalışanları araç hakkında önemli bir detayı ortaya çıkardılar. Japon üretici, patronlarının bir kısmı aracılığıyla hot hatchin standart versiyona kıyasla önemli ölçüde daha düşük bir ağırlık merkezine sahip olacağını ve önceki iddiaların aksine dört tekerden çekiş yerine önden çeker olarak devam edeceğini doğruladı.
Ancak bütün bu detayların yanında çok daha ilgi çekici bir detay daha mevcut, röportajdaki açıklamaya göre yeni Civic Type R, optimize edilmiş özel bir CVT şanzıman seçeneği ile gelecek. Bu şanzımanın yanında standart olarak 6-ileri manuelin sunulmaya devam edeceği belirtilirken, çift kavramalı bir otomatik şanzıman ise sunulmayacak.
Bu bilgilerin yanısıra güncel kasada yer alan 305 beygir ve 400 Nm torklu 2.0-litre turbo VTEC motorun yeni modelde de kullanılması beklenirken, yeni Type R'da mühendislerin çalışmalarıyla gücün biraz artarak 320 beygir seviyesine çıkması bekleniyor.
İlk defa resmi olarak 2016 sonbaharıda Paris Otomobil Fuarında lanse edilen yeni Civic Type R prototipi devasa 20 inç jantları siyah rengi üstüne kırmızı detayları ile oldukça dikkat çekmiş ve beğenilmişti. Aracın finale yakın dış tasarımının aksine iç tasarımı henüz medyaya gösterilmezken, fuarda araç özellikle koyu siyah cam filmleriyle kaplanmıştı. Yeni Honda Civic Type R'ın 2018 model yılıyla 2017 sonunda resmi olarak satışa sunulması bekleniyor.

http://www.motor1.com/news/132659/honda-civic-typer-cvt-confirmed/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
PsychicPower 2 yıl en beğenilen
İşte bu saçma takıntı yüzünden cvt gibi inanılmaz vaatkar bir teknoloji kendisine yer bulamıyor.
Cvt'yi sırf alt seviye japon arabalarında kendine yer bulabilen basit bir şanzıman sanmayın. Değişken oranlı yapısıyla motorun maksimum performansını SÜREKLİ koruyabildiği için, doğru ayarlandığında yanına yaklaşılmayacak bir performans sunuyor. Bu araçtaki cvt'den ümitliyim. Umarım, pazarın bu sizinki gibi beklentisinden dolayı, sanal vitesli bir cvt ortaya çıkarmazlar. Audinin multitronic'i de öyleydi ve cvt'nin bütün esprisini mahvetti.
Beğenmediğiniz o cvt, 1993'te kendine yer bulduğu Formula 1 aracı diğerlerine tur bindirdiği için yasaklanmış bir şanzımandır.
İşte bu saçma takıntı yüzünden cvt gibi inanılmaz vaatkar bir teknoloji kendisine yer bulamıyor.Cvt'yi sırf alt seviye japon arabalarında kendine yer bula...
Devamını Gör
3 Yanıt Yanıtla +54
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
PsychicPower 2 yıl en beğenilen
İşte bu saçma takıntı yüzünden cvt gibi inanılmaz vaatkar bir teknoloji kendisine yer bulamıyor.
Cvt'yi sırf alt seviye japon arabalarında kendine yer bulabilen basit bir şanzıman sanmayın. Değişken oranlı yapısıyla motorun maksimum performansını SÜREKLİ koruyabildiği için, doğru ayarlandığında yanına yaklaşılmayacak bir performans sunuyor. Bu araçtaki cvt'den ümitliyim. Umarım, pazarın bu sizinki gibi beklentisinden dolayı, sanal vitesli bir cvt ortaya çıkarmazlar. Audinin multitronic'i de öyleydi ve cvt'nin bütün esprisini mahvetti.
Beğenmediğiniz o cvt, 1993'te kendine yer bulduğu Formula 1 aracı diğerlerine tur bindirdiği için yasaklanmış bir şanzımandır.
İşte bu saçma takıntı yüzünden cvt gibi inanılmaz vaatkar bir teknoloji kendisine yer bulamıyor.Cvt'yi sırf alt seviye japon arabalarında kendine yer bula...
Devamını Gör
3 Yanıt Yanıtla +54
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
PsychicPower 2 yıl en beğenilen
İşte bu saçma takıntı yüzünden cvt gibi inanılmaz vaatkar bir teknoloji kendisine yer bulamıyor.
Cvt'yi sırf alt seviye japon arabalarında kendine yer bulabilen basit bir şanzıman sanmayın. Değişken oranlı yapısıyla motorun maksimum performansını SÜREKLİ koruyabildiği için, doğru ayarlandığında yanına yaklaşılmayacak bir performans sunuyor. Bu araçtaki cvt'den ümitliyim. Umarım, pazarın bu sizinki gibi beklentisinden dolayı, sanal vitesli bir cvt ortaya çıkarmazlar. Audinin multitronic'i de öyleydi ve cvt'nin bütün esprisini mahvetti.
Beğenmediğiniz o cvt, 1993'te kendine yer bulduğu Formula 1 aracı diğerlerine tur bindirdiği için yasaklanmış bir şanzımandır.
İşte bu saçma takıntı yüzünden cvt gibi inanılmaz vaatkar bir teknoloji kendisine yer bulamıyor.Cvt'yi sırf alt seviye japon arabalarında kendine yer bula...
Devamını Gör
3 Yanıt Yanıtla +54
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
El Gato Negro 2 yıl
Dert etmeye gerek yok. 2.0 l motorla 250 binden başlayacağı için bizim gibi sefillerin ulaşabileceği bir makine değil çünkü.
1 Yanıt Yanıtla +20
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_MaxPayne_ 2 yıl
320 bg araca CVT şanzıman [>:]
O devirin yükselişini, o vites geçişlerini hissetmeden 6000 devire sabitleyip hızlanmanın ne zevki var.
1 Yanıt Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
sight 2 yıl

Millet manuel vites beğenmez bu devirde manuelmi olur otomatik daha gelişmiş der, ama iş cvt ye gelince bu sefer vites geçişi hissetmesi önemli oldu

madem otomatik seviyo millet, cvt den daha verimli otomatik mantığımı var; madem verimlilik önemli vites geçişi sarstırmamak hissettirmemek vs önemli işte cvt biçilmiş kaftan

bu devirde vites kolu devriyaj pedalımı olur ne kadar çağ dışı;; aha o zaman bu devirde hala planet dişli-dişli çark-çift kavramamı olur hala şanzıman için..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
PsYcHoO 2 yıl
tamam cvt den nefret ediyoruz....ama daimi sorunlu 500 kiloluk çift kavramalara da bayılmayalım lütfen...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
unyeee 2 yıl
Tabi cvt muhtemşem. zf yanında Easytronic kalır :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
muratkaya 2 yıl
Nissan yetkili servisinin arıza yapan CVT şanzıman için benden 35.000 TL talep etmesinden beri CVT adını duyunca soğuk terler dökmeye başlıyorum :)
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ALBAY 2 yıl muratkaya
muratkaya
Nissan yetkili servisinin arıza yapan CVT şanzıman için benden 35.000 TL talep etmesinden beri CVT adını duyunca soğuk terler dökmeye başlıyorum :)

Niye ki? Dsg şanzıman bozulunca servis bedava mı yapıyor?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aycibin 2 yıl
6-7 kademeli bir şanzıman beklerdim.cvt spor zevkini baltalar.bir de 4 çekiş en azından opsiyon sunulmalı.o kadar gücü arka tekerleklere vermezsen keyfin yarısı patinaja gider.ya da sırf arkadan itiş de daha başarılı olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fottili 2 yıl
Yarın bir gün Honda çift kavrama çıkarttığında yine Honda mühendisleri işini bilir olacak. Tıpkı turbo motor ve atmosferik tartışmaları gibi , çok çırpındı bir çok Honda fanı ama turbo motora eninde sonunda geçti Honda. Buda o hesap olacaktır şimdi CVT'yi savunanlar çift kavrama geldiğinde bir süre susacak ve bu seferde Honda'nın çift kavraması süper diyeceklerdir. Gerçi bu saatten sonra çift kavrama için yatırım yapar mı Honda oda muamma. Elindeki şanzımanı kullanmak yada geliştirmek daha doğru da olabilir maliyet açısından.O yüzden CVt ile devam demiş olabilirler.
Sonuç olarak şanzıman tartışmanın da artık bir esprisi kalmadı bana göre. İçten yanmalı motor devrinin bittiği gerçeği var ama resmen ilan edilmiyor. Artık şanzımana felan gerek yok ,bas gaza mükemmel gaz tepkisiyle yapış koltuğa.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
qwertyhellriser 2 yıl fottili
fottili
Yarın bir gün Honda çift kavrama çıkarttığında yine Honda mühendisleri işini bilir olacak. Tıpkı turbo motor ve atmosferik tartışmaları gibi , çok çırpındı bir çok Honda fanı ama turbo motora eninde sonunda geçti Honda. Buda o hesap olacaktır şimdi CVT'yi savunanlar çift kavrama geldiğinde bir süre susacak ve bu seferde Honda'nın çift kavraması süper diyeceklerdir. Gerçi bu saatten sonra çift kavrama için yatırım yapar mı Honda oda muamma. Elindeki şanzımanı kullanmak yada geliştirmek daha doğru da olabilir maliyet açısından.O yüzden CVt ile devam demiş olabilirler.
Sonuç olarak şanzıman tartışmanın da artık bir esprisi kalmadı bana göre. İçten yanmalı motor devrinin bittiği gerçeği var ama resmen ilan edilmiyor. Artık şanzımana felan gerek yok ,bas gaza mükemmel gaz tepkisiyle yapış koltuğa.

hocam siz bir çok olayı yanlış anlamissiniz. Honda, marka olarak genelde en yeni teknolojiyi araçlarına en son koyar biraz Apple ın iphone mantigi gibi düşünün ama bu teknolojiyi en iyi ve en sorunsuz şekilde yapar. Bu işi nasıl yaptıklarını da anlatayim siz koltuğunuzda otururken o her şeyin en iyisini bilen Honda mühendisleri varya işte onlar bilmem kaç kez deniyorlar o motoru ve o araci. Unutmayın Japonlar için her şey önemlidir ama en önemlisi sağlamlığı ve kullanım omrudur. Su konuyada değişecek olursak bir çok yeni hondanin ülkemize geç gelmesinin sebebi Honda Türkiyenin saçma bir stratejisidir diye tahmin ediyorum. Dizel motorunda getirilmemesinin sebebini hondanin Türkiye de ki dizel yakıta guvensizliginden ötürü olduğunu duymustum bir aralar.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 2 yıl
Şanz U man mı yoksa şanz I man mı?
Doğrusu şanz I mandır arkadaşlar.
Bu arada, CVT, Continuously Variable Transmission olarak geçer, bence muhteşem bir makinedir, büyük bir icattır. Şahsen aracımdaki ZF8 yerine CVT şanzımanın olmasını isterdim, ekonomik olurdu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
maligezgin 2 yıl
yalnız araç müthiş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
williamwallace88 2 yıl
Performans anlamında doğru ayarlanırsa artısı olabilir.
Ama aracın devirlenme sesini duymak yerine, süpürge gibi sürekli sabit devir sesi duymak spor araç ambiyansını öldürecektir bence
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
volkan_kolay 2 yıl
Tabi ya size sorunlu çift kavramalı şanzımanlar lazım. Şuraya bak ya bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmuş herif. Öncesinde yakıtı yüksek ve performansı düşük diye tercih edilemeyen Japon Aisin firmasının AT şanzımanını PSA grubu yeni BlueHDi dizel ve PureTech benzinli motorlarında kullanmaya başladı ki, gerçekten yakıt ve performans değerleri tam otomatik bir şanzımana göre çok çok daha iyi. Honda'dan bahsediyoruz arkadaşlar. Honda mühendisleri işini bilir..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
GoldPunch +70 sepulturgay +61 Bay Robot +57 frostburn +37 Mutlak.Sıfır +31 Askaparta +27 Johan Elmander +26 Wi Fi +23 oly1786 +21 dodofran +21
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
16783 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
honda, civic ve
11 etiket daha type r honda civic type r civic type r type r cvt cvt cvt şanzıman Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Caner Köksel "Rust in Peace" MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl GraalPhone: Windows 10 laptop, Android telefon, tablet ve fotoğraf makinesi tek kasada 2 yıl LEGO’dan programlanabilir robotlara dönüşen yeni set: Boost 2 yıl SanDisk'ten SSD performansı sunan en hızlı USB bellek 2 yıl Viewsonic, CES 2017'de üç yeni monitör duyurdu 2 yıl Norton Core ile internete bağlı tüm cihazlarınız siber tehditlere karşı korunuyor 2 yıl New Balance ve Intel yeni akıllı saatini duyurdu 2 yıl Apple Watch 3'ün çıkış tarihi ve tasarımıyla ilgili bilgiler geldi 2 yıl Nvidia SHIELD TV daha güçlü ve 4K HDR destekli 2 yıl Synaptics'ten akıllı telefonlarda güvenliğe yapay zeka çözümü 2 yıl Speedx, yeni nesil akıllı bisikleti Unicorn'u tanıttı 2 yıl Asus ZenFone 3 Zoom: Optik yakınlaştırma ve çift kamera 2 yıl Fasetto'dan avuç içi büyüklüğünde 2 TB kablosuz SSD 2 yıl LG G6, G5'den %20 daha ucuz olabilir 2 yıl Uvify Draco ile Drone yarışlarına hazırlanın 2 yıl Ben Affleck yeni Batman filmini yönetmeyebilir 2 yıl Yandex Haritalar’a sesli navigasyon ve yürüyüş yolları özelliği geldi 2 yıl Samsung'un katlanabilir telefonu bu yıl tanıtılabilir 2 yıl MSI Z270 Gaming M5 incelemesi "Z270 yongası Gaming 5'te vücut buluyor" 2 yıl Acer’dan sektörün ilk göz takip destekli kavisli monitörü 2 yıl Yeni tasarımlı Intel NUC’lar CES 2017 fuarında 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Yeni Civic Type-R, CVT şanzıman seçeneği ile gelecek Sonraki Toshiba hisseleri zorlu bir dönemden çıktı ve yükselişe geçti 2 yıl Hayat kurtaran bileklik mercek altında 2 yıl Lenovo oyun dünyasına Legion markasını sunuyor 2 yıl AMD FreeSync 2 karşınızda 2 yıl Türkiye’nin ilk %100 yerli helikopteri 2018 yılında havalanacak 2 yıl Türkiye'de en çok beğenilen Facebook sayfaları 2 yıl Ford ve Toyota araç içi uygulama geliştiricilerine yardım için konsorsiyum kurdu 2 yıl Samsung'dan rakiplerini kıskandıracak yeni çift kamera teknolojisi 2 yıl Elektrikli otomobillerin yeni efsanesi: Faraday Future FF 91 2 yıl Intel, lider harita uygulaması Here Maps'ten hisse satın alacak 2 yıl Nvidia GeForce GTX 1050 ve GTX 1050 Ti mobile geldi 2 yıl Qualcomm Snapdragon 835 resmen duyuruldu 2 yıl PowerRay ile balık tutmak kolaylaşıyor 2 yıl Hackerlar WhatsApp üzerinden banka bilgilerini çalmak için yeni bir yöntem geliştirdi 2 yıl Samsung, akıllı buzdolabı alanında çok sayıda yeni modelle atak yapıyor 2 yıl Snapdragon 835'li ilk telefon ASUS'tan gelebilir 2 yıl Dell'den dünyanın en ince monitörü 2 yıl ABD'nin hack iddialarına Edward Snowden cevap verdi 2 yıl Kingston’dan flash bellekte kapasite rekoru 2 yıl Güneş enerjisi fosil yakıtlardan daha ucuz hale geldi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Death Stranding 8 Kasım'da Çıkacak,
Bölüm Sonu Canavarı
Oppo'dan yarım daire biçiminde dönerek
DonanımHaber
iPad artık kendi işletim sistemine
DonanımHaber
City of Brass Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Türkçe Altyazı Seçeneğiyle
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim