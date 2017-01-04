Yeni Civic Type-R, CVT şanzıman seçeneği ile gelecek

Yeni Honda Civic Type R üzerindeki çalışmalar hızla devam ederken, Car dergisine röportaj veren Honda üst düzey çalışanları araç hakkında önemli bir detayı ortaya çıkardılar. Japon üretici, patronlarının bir kısmı aracılığıyla hot hatchin standart versiyona kıyasla önemli ölçüde daha düşük bir ağırlık merkezine sahip olacağını ve önceki iddiaların aksine dört tekerden çekiş yerine önden çeker olarak devam edeceğini doğruladı.

Ancak bütün bu detayların yanında çok daha ilgi çekici bir detay daha mevcut, röportajdaki açıklamaya göre yeni Civic Type R, optimize edilmiş özel bir CVT şanzıman seçeneği ile gelecek. Bu şanzımanın yanında standart olarak 6-ileri manuelin sunulmaya devam edeceği belirtilirken, çift kavramalı bir otomatik şanzıman ise sunulmayacak.

Bu bilgilerin yanısıra güncel kasada yer alan 305 beygir ve 400 Nm torklu 2.0-litre turbo VTEC motorun yeni modelde de kullanılması beklenirken, yeni Type R'da mühendislerin çalışmalarıyla gücün biraz artarak 320 beygir seviyesine çıkması bekleniyor.

İlk defa resmi olarak 2016 sonbaharıda Paris Otomobil Fuarında lanse edilen yeni Civic Type R prototipi devasa 20 inç jantları siyah rengi üstüne kırmızı detayları ile oldukça dikkat çekmiş ve beğenilmişti. Aracın finale yakın dış tasarımının aksine iç tasarımı henüz medyaya gösterilmezken, fuarda araç özellikle koyu siyah cam filmleriyle kaplanmıştı. Yeni Honda Civic Type R'ın 2018 model yılıyla 2017 sonunda resmi olarak satışa sunulması bekleniyor.

http://www.motor1.com/news/132659/honda-civic-typer-cvt-confirmed/