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Yeni Gmail uygulaması Android için dağıtılmaya başladı

5 yıl
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8
Mobil Uygulamalar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Yeni Gmail uygulaması Android için dağıtılmaya başladı

Google, geçen hafta elektronik posta hizmeti Gmail'in masaüstü ve Android sürümleri için duyurduğu yeni gelen kutusunu Android işletim sistemli aygıtlar için Play Store mağazasında kullanıma sundu. E-postaların kişiselleştirilebilir sekmeler altında sınıflandırılıp kolay erişilebilir hale gelmesini mümkün kılan yeni gelen kutusu, Youtube üzerinden paylaşılan bir video ile tanıtılmıştı. Halihazırda masaüstü Gmail kullanıcılarının da tecrübe edebildiği yeni arayüz özelliği, Play Store üzerinden kademeli olarak mobil cihaz sahiplerine ulaştırılmaya başladı. Milyonlarca kullanıcıyı aynı anda güncellemeyle buluşturamayacağı için internet devi, yeni Android için Gmail uygulamasının dağıtımını birkaç güne yayacak.
Yeni dolaşım çubuğu, kaydırma hareketiyle yenileme fonksiyonu, çöp kutusu veya gelen kutusundaki tüm iletileri tek dokunuşla silebilme yetisi ve yeni bir görünüme sahip 4.5 sürüm numaralı Gmail uygulaması, Android işletim sisteminin ardından iOS platformu için de dağıtmaya başlayacak. Yeni Gmail gelen kutusu için hazırlanan tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilir, Android için Gmail uygulamasına ait Play Store sayfasını kaynak bağlantısı aracılığıyla ziyaret edebilirsiniz.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.gm Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
tipitipitip 5 yıl
nasıl yüklleyeceğiz.google.playden mi
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Fenomenon 5 yıl
mecburiyetten güncelledik yoksa attığım hiçbir mail gitmedi :)
gerçi güzel gibi ama ben eski halini de seviyordum, özellikle tablet uygulaması başarılıydı
ama web sitesi hala değişmemiş eskisiyle aynı
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X-FI 5 yıl
beğendim fakat delete tuşunu kaldırmışlar alttan.
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Cartoon 5 yıl
Güzel olmuş.
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rorschach_ 5 yıl
Bana gelmemiş daha.
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wustti 5 yıl
tarayicidan sekme kullanip hepsini ayni anda tek bi yerden kullanmak daha kolay geliyo bana.
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carter 5 yıl
Hayırlı olsun diyelim. Deneyelim bakalım.
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Puzzles 5 yıl
Güzel , indiriyorum hemen .
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