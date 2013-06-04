Yeni Gmail uygulaması Android için dağıtılmaya başladı





Google, geçen hafta elektronik posta hizmeti Gmail'in masaüstü ve Android sürümleri için duyurduğu yeni gelen kutusunu Android işletim sistemli aygıtlar için Play Store mağazasında kullanıma sundu. E-postaların kişiselleştirilebilir sekmeler altında sınıflandırılıp kolay erişilebilir hale gelmesini mümkün kılan yeni gelen kutusu, Youtube üzerinden paylaşılan bir video ile tanıtılmıştı. Halihazırda masaüstü Gmail kullanıcılarının da tecrübe edebildiği yeni arayüz özelliği, Play Store üzerinden kademeli olarak mobil cihaz sahiplerine ulaştırılmaya başladı. Milyonlarca kullanıcıyı aynı anda güncellemeyle buluşturamayacağı için internet devi, yeni Android için Gmail uygulamasının dağıtımını birkaç güne yayacak.

Yeni dolaşım çubuğu, kaydırma hareketiyle yenileme fonksiyonu, çöp kutusu veya gelen kutusundaki tüm iletileri tek dokunuşla silebilme yetisi ve yeni bir görünüme sahip 4.5 sürüm numaralı Gmail uygulaması, Android işletim sisteminin ardından iOS platformu için de dağıtmaya başlayacak. Yeni Gmail gelen kutusu için hazırlanan tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilir, Android için Gmail uygulamasına ait Play Store sayfasını kaynak bağlantısı aracılığıyla ziyaret edebilirsiniz.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.gm