Yeni HTC One eBay üzerinde satışa çıktı









Geçtiğimiz aylarda henüz piyasaya çıkmamış Lumia Icon modelinin test versiyonlarını Çin pazarında satılırken görmüştük. Bu trende şimdi de yeni HTC One modeli katıldı.





HTC'nin 25 Mart tarihinde lanse edeceği yeni HTC One Nisan ayı ortalarında satışa sunulacak. Ancak bir şekilde ilk partiden bir model elde eden satıcı eBay üzerinden 500$ fiyat etiketiyle satışa sunmuş durumda. Yeni HTC One modelinin gerçek piyasaya fiyatının bunun üzerinde olacağı tahmin ediliyor.





Cihazın kutulu olarak satılması donanım özelliklerine de ışık tutuyor. Bunlar; 5 inçlik Full HD ekran, 2.3GHz saat hızında çalışan Snapdragon 801 yongaseti, 32GB artırılabilir dahili hafıza, 5MP çözünürlükte ön kamera, çift sensörlü UltraPixel arka kamera, HDR video, ImageChip 2 görüntü işlemcisi, 2GB RAM ve nano SIM yuvası şeklinde sayılabilir. Ancak cihazın 4K video kaydı yaptığına dair herhangi bir işaret yok.





Kutu üzerinde Verizon logosu olduğu için modelin bir çalışan tarafından sızdırılmış olabileceği tahmin ediliyor. An itibariyle cihaz satıldığı için inceleme videoları da çok yakında internette boy göstermeye başlayacaktır.





Daha önce yeni HTC One modelini elinde tuttuğunu bir video ile internette paylaşan bir kullanıcı firmanın hukuk mücadelesi uyarısı ile karşılaşmış ve cihaza sahip olduğunu inkar etmişti. HTC'nin şimdi de bu kullanıcının peşine düşüp düşmeyeceği merak konusu.

http://www.ebay.com/itm/HTC-ONE-4G-LTE-32GB-CELL-PHONE-SILVER-VERIZON-WIRELESS-NEW-/301121749253?nma=true&si=uqPPQDCtUGdFWRYmQMQs%252BaOhiDo%253D&orig_cvip=true&rt=nc&_trksid=p2047675.l2557