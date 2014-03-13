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Yeni HTC One eBay üzerinde satışa çıktı

5 yıl
7,1b
1
42
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Yeni HTC One eBay üzerinde satışa çıktı

Geçtiğimiz aylarda henüz piyasaya çıkmamış Lumia Icon modelinin test versiyonlarını Çin pazarında satılırken görmüştük. Bu trende şimdi de yeni HTC One modeli katıldı.

HTC'nin 25 Mart tarihinde lanse edeceği yeni HTC One Nisan ayı ortalarında satışa sunulacak. Ancak bir şekilde ilk partiden bir model elde eden satıcı eBay üzerinden 500$ fiyat etiketiyle satışa sunmuş durumda. Yeni HTC One modelinin gerçek piyasaya fiyatının bunun üzerinde olacağı tahmin ediliyor. 

Cihazın kutulu olarak satılması donanım özelliklerine de ışık tutuyor. Bunlar; 5 inçlik Full HD ekran, 2.3GHz saat hızında çalışan Snapdragon 801 yongaseti, 32GB artırılabilir dahili hafıza, 5MP çözünürlükte ön kamera, çift sensörlü UltraPixel arka kamera, HDR video, ImageChip 2 görüntü işlemcisi, 2GB RAM ve nano SIM yuvası şeklinde sayılabilir. Ancak cihazın 4K video kaydı yaptığına dair herhangi bir işaret yok. 

Kutu üzerinde Verizon logosu olduğu için modelin bir çalışan tarafından sızdırılmış olabileceği tahmin ediliyor. An itibariyle cihaz satıldığı için inceleme videoları da çok yakında internette boy göstermeye başlayacaktır.

Daha önce yeni HTC One modelini elinde tuttuğunu bir video ile internette paylaşan bir kullanıcı firmanın hukuk mücadelesi uyarısı ile karşılaşmış ve cihaza sahip olduğunu inkar etmişti. HTC'nin şimdi de bu kullanıcının peşine düşüp düşmeyeceği merak konusu. 
 
Yeni HTC One eBay üzerinde satışa çıktı


http://www.ebay.com/itm/HTC-ONE-4G-LTE-32GB-CELL-PHONE-SILVER-VERIZON-WIRELESS-NEW-/301121749253?nma=true&si=uqPPQDCtUGdFWRYmQMQs%252BaOhiDo%253D&orig_cvip=true&rt=nc&_trksid=p2047675.l2557 Yorum Yaz
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PeYLeR. 5 yıl en beğenilen
Htc 25 martta neyi tanıtacak çok merak ediyorum. Herşey çıktı ortaya :)
1 Yanıt Yanıtla +38
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MultiCore 5 yıl Xagdas
Xagdas
MultiCore

Kaptim 1 tane

1 tane kaptığına göre, hesabında yazdığın gibi Samsun,Atakum'da değil South Carolina-Columbia'da falan yaşıyorsun sanırım.
Zaten 1 tane kapmana gerek yok, zaten toplam bi tane satılıyor. Demekki haberde bahsedilen çalışan sensin veya ondan alan kişi sensin.
Espri miydi bu? Keşke anasayfa haberlerine yorum yazmanın ön şartları olsa. Senin gibi avanakça yazı yazmadan önce herkes düşünür.

Bu kadar zoruna giden ne birader
XagdasMultiCoreKaptim 1 tane1 tane kaptığına göre, hesabında yazdığın gibiSamsun,Ata...
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1 Yanıt Yanıtla +23
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pogomania 5 yıl
HTC ne yaptı anlamadım 4 buton vardı kapasitif bunu 3 e düşürdü sonra 2 ye düşürdü ve hoş da duruyordu ama bu sene kapasitif butonları kaldırıp sanal 3 lü butona tekrar geri geçti! bu neyin çabası neyin enstantenesi anlamadım buton neden ekranda yer alır ki senin KOCAMAN HTC logonun sağı solu boşken!
HTC ne yaptı anlamadım 4 buton vardı kapasitif bunu 3 e düşürdü sonra 2 ye düşürdü ve hoş da duruyordu ama bu sene kapasitif butonları kaldırıp sanal 3 lü buton...
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1 Yanıt Yanıtla +22
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Captain_Ivy 5 yıl
illa o kocaman HTC yazısı görülecek
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semih_avcı 5 yıl
Sanal tuslar istege gore kapatilip htc one'da ki gibi olma alternatifi de geririlmeli
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danGerfuLL 5 yıl
Ben begendim tasarimini. Alacak olsam yenisi varken eskisine para vermem.
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Zenci Forvet 5 yıl
Tasarımına ısınamadım.
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eeevrim 5 yıl
Tasarımı bende Nokia c-5 i anımsattı özellikle üst kısımdaki gri ve bombeli yapısı...
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Fırat.Duran 5 yıl
Telefon iyi güzelde pek bir şeyi yok. 2013 HTC ONE sahibi biri neden alsın bunu?
Aynı samsung gibi olmuş S4 sahibi niye S5 alsın?
Telefonlara bir standart getirilmeli tıplı işlemcilerde olduğu gibi...
7-8 ayda bir telefon tanıtılıyor ve bir öncekine göre %10 - %25 daha performanslı oluyor bunu 1.5-2 yıl diye ayırsalar %100 görebiliriz belki...
Bu düşünce tabi amiral gemileri için geçerli...
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DH Misafiri 5 yıl
şu ana kadar beklediğimiz çıkan telefonlar bence hayal kırıklığı yarattı. umduğumuz gibi özelliklerle gelmediler. Bir tek Lg kaldı inş. Lg G3'de bizlere hayal kırıklığı yaratmaz...
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DH Misafiri 5 yıl
Çerçevelerde Z1 e fark atmış resmen,sanal tuşlatıda ekleyip çerçeve hesabı yapan arkadaşlar vardı nerden onlar?
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ardaalisahin 5 yıl
bence bu olay bile htcnin basinin atindan cikmistir hepsi planli programlidir bunlarin
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bugatti1907 5 yıl
İnşallah bir taktiktir bunlar. Bence HTC kullanıcının tepkisini görüp daha iyileştirmek için kendi yaptı o videoyu ve bunu (inşallah böyledir bu tasarımla hiç gelmesin daha iyi eski one nın içine s800ac 3gb RAM 13 MP normal bir kamera 3000mah pil koysa yok satar o tasarımla. Eğer yeni öne buysa hiç piyasaya sürmesinler
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WmGMD 5 yıl
Bir HTC One kullanıcısı olarak tüm samimiyetimle söylüyorum telefonum olmasa yeni alacak olsam eskisini alırdım tasarımı sevmedim tuşlar bozmuş orayı arkası zaten batmış.Ben böyle geleceğini düşünmüyorum.Hem daha ucuz hem daha karizma duruyor :)
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