Yeni Jumanji filminden ilk fragman geldi

Jumanji serisi iki yıllık aranın ardından beyaz perdeye geri dönüyor. Sony Pictures, merakla beklenen filmin ilk uzun fragmanını bugün nihayet paylaştı. Jumanji: The Next Level isimli film yine macera ve komedi unsurlarıyla dikkat çekiyor.

2017'de yayınlanan Jumanji: Welcome to the Jungle, bildiğiniz gibi sinemaseverler tarafından genel anlamıyla oldukça beğenilmiş ve gişede de beklentilerin çok üzerinde bir performansa imza atmayı başarmıştı. Dünya genelinde tam 962 milyon dolarlık gişe hasılatı elde eden film, 2017'nin en büyük sürprizlerinden birisi olarak değerlendirilmişti.Jumanji: Welcome to the Jungle büyük bir başarıya ulaşınca devam filmi de kaçınılmaz oldu. Yayınlanan ilk görüntülerde Jumanji: The Next Level'ın genel anlamıyla ilk filmi andırdığını görüyoruz. Sony, aksiyon ve komedi anlamında yine aynı formülden yararlanmış.Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black ve Karen Gillan önceki filmde olduğu gibi yine başrollerde yer alacak. Yeni filmde ayrıca It's Always Sunny in Philadelphia serisinin sevilen aktörü Danny DeVito'yu da oyuncu kadrosunda görüyoruz. Danny DeVito'nun canlandırdığı karakter bu filmde Jumanji dünyasına adım atan dört kişiden birisi olacak.Jumanji: The Next Level, Türkiye'de 10 Ocak 2020'de vizyona girecek. ABD vizyon tarihine göre yaklaşık bir ay daha geç.