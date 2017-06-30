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Yeni Jumanji filminden ilk fragman yayınlandı

90'lı yılların unutulmaz filmlerinden Jumanji, yıllar sonra devam filmine kavuşuyor. Bu yıl vizyona girecek Jumanji: Welcome to the Jungle'ın ilk fragmanı yayınlandı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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38
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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1995 yılında vizyona giren ve zamanla sağlam bir hayran kitlesi oluşturmayı başaran fantastik aksiyon filmi Jumanji, 22 yıl sonra beyaz perdeye geri dönüyor. Yeni Jumanji filmi Welcome to the Jungle bu yıl sinemaseverler ile buluşacak. Aynı dünyada geçen yepyeni bir macerayı konu alan filmin tanıtım çalışmalarına başlayan Sony, filmin ilk fragmanını yayınladı.
Başrolünü yıldız oyuncu Dwayne Johnson'ın üstlendiği Jumanji: Welcome to the Jungle bir yeniden yapım değil devam filmi olacak. Ne var ki film eski Jumanji filminin hikayesine yeni bir yorum getirecek. 1995 yapımı filmde oyun dünyasından karakterler dünyamıza gelirken, yeni filmde sıradan dört genç kendilerini bir video oyunun içerisinde bulacak.
Bu oyun dünyasında, neye bulaştıklarını bilmeden önce kendilerine seçtikleri avatarlara dönüşen gençler, kendilerini eğlenceli ama bir o kadar da tehlikeli bir maceranın ortasında bulacak.
Yönetmenliğini Jake Kasdan (Bad Teacher, Walk Hard)'ın üstlendiği filmin başrollerinde Dwayne Johnson'a Kevin Hart, Karen Gillan, Jack Black, Missi Pyle, Bobby Cannavale, Rhys Darby, Tim Matheson ve Nick Jonas eşlik ediyor. Jumanji: Welcome to the Jungle, 29 Aralık'ta vizyona girecek.

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huseyincarnege 2 yıl en beğenilen
gözlerim Robin Williams aradı :(
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DH Misafiri 2 yıl
o kadın olmamış ya. robin willams da bu kadar kas yoktu ve film dsüperdi.
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KayaMk 2 yıl
vay be benim efsane filmim yıllar sonra geriye dönüyor. keşke ilk filmdeki oyun tahtası kullanılsaydı.
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Ryan Gosling 2 yıl

jack black ve kevin hart ikilisi için izlerim ama bu film eski jumanji filmine hakaret olur. devam filmi olarak görmüyorum.
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Taylor Lautnerr 2 yıl
Film gerçekten kötü ve de the rock ne itici biri ya
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aycibin 2 yıl
Robin williams'la bu kadar özdeşleşen bir film başka karakterlerle olmaz
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Charles Bartowski 2 yıl
Zarsız jumanji jumanji midir?
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deliaskim 2 yıl
jumanji ilk film çok iyiydi ama Dwayne^ nin kötü filmi yok
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lterlemez 2 yıl
Dwayne Johnson'ı herkes kötülemiş ama mimik oyuncusu (yüz ifadelerini iyi kullanıyor, mükemmel değil ama sırıtmıyor) olarak bence baş rolde iyi seçim. Elbette Robin Williams'ın yeri doldurulamaz ama amaç doldurmak değil zaten. Öyle düşünüyorlarsa, geriye kalan üçlü tamamen sıfır demektir.
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Stand Alone 2 yıl
Hollywood'un devamını sağladığı en iyi seri Taksi olmuştu...
youtu.be/...
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artenis 2 yıl
Jumanji has been killed.
Bir Teenager populist kültür akımı kurbanı daha...
90 ların efsane filmi ve efsane çizgi filmi bu şekilde nasıl paramparça edilebilir... keşke fake fragman olsaymış...
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