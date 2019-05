Yeni Jumanji filminden ilk fragman yayınlandı

1995 yılında vizyona giren ve zamanla sağlam bir hayran kitlesi oluşturmayı başaran fantastik aksiyon filmi Jumanji, 22 yıl sonra beyaz perdeye geri dönüyor. Yeni Jumanji filmi Welcome to the Jungle bu yıl sinemaseverler ile buluşacak. Aynı dünyada geçen yepyeni bir macerayı konu alan filmin tanıtım çalışmalarına başlayan Sony, filmin ilk fragmanını yayınladı.

Başrolünü yıldız oyuncu Dwayne Johnson'ın üstlendiği Jumanji: Welcome to the Jungle bir yeniden yapım değil devam filmi olacak. Ne var ki film eski Jumanji filminin hikayesine yeni bir yorum getirecek. 1995 yapımı filmde oyun dünyasından karakterler dünyamıza gelirken, yeni filmde sıradan dört genç kendilerini bir video oyunun içerisinde bulacak.

Bu oyun dünyasında, neye bulaştıklarını bilmeden önce kendilerine seçtikleri avatarlara dönüşen gençler, kendilerini eğlenceli ama bir o kadar da tehlikeli bir maceranın ortasında bulacak.

Yönetmenliğini Jake Kasdan (Bad Teacher, Walk Hard)'ın üstlendiği filmin başrollerinde Dwayne Johnson'a Kevin Hart, Karen Gillan, Jack Black, Missi Pyle, Bobby Cannavale, Rhys Darby, Tim Matheson ve Nick Jonas eşlik ediyor. Jumanji: Welcome to the Jungle, 29 Aralık'ta vizyona girecek.