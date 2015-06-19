Yeni LG amiral gemisi ile ilgili yeni iddialar ortaya çıktı

LG'nin yıl sonuna doğru G4'ün üzerine konumlanacak yeni bir amiral gemi modeli hazırladığını açıklamasının ardından, bu yeni model ile ilgili çeşitli iddialar gündemi süslemeye başladı. Modelin tamamen metal kasaya sahip olacağı iddiasından sonra bu kez donanım konusunda bazı bilgiler geldi.





Sektörden gelen bilgilere göre LG G4 Pro adını alması beklenen modelde 5.8 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte ekran yer alacak. Ayrıca 4GB RAM ve 32GB/64GB depolama seçenekleri de bulunacak. Modelin en erken Ekim ayında resmiyet kazanacağı belirtiliyor.





Modelin dikkat çeken tarafı ise Qualcomm'un 64-bitlik özelleştirilmiş Snapdragon 820 yongasetini kullanacak olması. Gelecek yıl itibariyle amiral gemi modellerinde yer alması beklenen Snapdragon 820'nin bu kadar erken piyasaya çıkacağı tahmin edilmiyordu. Ancak LG Ekim ayında bir duyuru yaparak satışı yıl sonuna uzatabilir veya Qualcomm Snapdragon 810 ile yaşanan problemleri unutturmak adına Snapdragon 820'yi erkene çekmiş olabilir. Bunlar şimdilik ihtimalden ibaret.





Kamera tarafında da gelişmelere imza atan cihazda 27MP çözünürlüğünde arka kamera ve 8MP çözünürlüğünde de ön kamere yer alacağı dile getiriliyor. Yani bu haliyle sonbahar döneminde Android tarafının en güçlü akıllı telefonu ile karşılaşabiliriz.





LG'nin yeni bir amiral gemisi tanıtacağı kesin ve bunun sonbahar döneminde sonraya kalması beklenmiyor. Şu an için Eylül ayındaki IFA 2015 fuarı en ideal aday durumunda ancak fuar sonrasında firmanın ayrı bir lansmanı da olabilir. Bu yeni cihaz ile birlikte özellikle Snapdragon 820 konusunda da net bir bilgi öğrenebileceğiz.

http://www.androidheadlines.com/2015/06/rumor-lg-g4-pro-sport-4gb-ram-snapdragon-820.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter