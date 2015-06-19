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Yeni LG amiral gemisi ile ilgili yeni iddialar ortaya çıktı

3 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Yeni LG amiral gemisi ile ilgili yeni iddialar ortaya çıktı

LG'nin yıl sonuna doğru G4'ün üzerine konumlanacak yeni bir amiral gemi modeli hazırladığını açıklamasının ardından, bu yeni model ile ilgili çeşitli iddialar gündemi süslemeye başladı. Modelin tamamen metal kasaya sahip olacağı iddiasından sonra bu kez donanım konusunda bazı bilgiler geldi. 

Sektörden gelen bilgilere göre LG G4 Pro adını alması beklenen modelde 5.8 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte ekran yer alacak. Ayrıca 4GB RAM ve 32GB/64GB depolama seçenekleri de bulunacak. Modelin en erken Ekim ayında resmiyet kazanacağı belirtiliyor. 

Modelin dikkat çeken tarafı ise Qualcomm'un 64-bitlik özelleştirilmiş Snapdragon 820 yongasetini kullanacak olması. Gelecek yıl itibariyle amiral gemi modellerinde yer alması beklenen Snapdragon 820'nin bu kadar erken piyasaya çıkacağı tahmin edilmiyordu. Ancak LG Ekim ayında bir duyuru yaparak satışı yıl sonuna uzatabilir veya Qualcomm Snapdragon 810 ile yaşanan problemleri unutturmak adına Snapdragon 820'yi erkene çekmiş olabilir. Bunlar şimdilik ihtimalden ibaret.

Kamera tarafında da gelişmelere imza atan cihazda 27MP çözünürlüğünde arka kamera ve 8MP çözünürlüğünde de ön kamere yer alacağı dile getiriliyor. Yani bu haliyle sonbahar döneminde Android tarafının en güçlü akıllı telefonu ile karşılaşabiliriz. 

 LG'nin yeni bir amiral gemisi tanıtacağı kesin ve bunun sonbahar döneminde sonraya kalması beklenmiyor. Şu an için Eylül ayındaki IFA 2015 fuarı en ideal aday durumunda ancak fuar sonrasında firmanın ayrı bir lansmanı da olabilir. Bu yeni cihaz ile birlikte özellikle Snapdragon 820 konusunda da net bir bilgi öğrenebileceğiz.  

http://www.androidheadlines.com/2015/06/rumor-lg-g4-pro-sport-4gb-ram-snapdragon-820.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter Yorum Yaz
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OverClocK1ng 3 yıl en beğenilen
alp0007
Android piyasası dinazor çağına benziyor. Gitgide telefonlar büyüyor, işlemciler gelişiyor. Bir gök taşı gelecek, hepsi yok olup gidecek gibime geliyor.

Önce iyi güldüm. Sonra ise düşününce anladım ki yanlışın var.
Zira dinozorları yok eden şey göktaşı değil, göktaşı düştükten sonra ortaya çıkan ve tüm dünyayı kaplayan toz bulutu idi.
Dolayısıyla, böyle bir şey olur da toz bulutu kaplarsa, tüm telefonlar yok olmaz.
IP sertifikası olup toza dayanıklı olanlar kurtulurlar kanımca.



alp0007Android piyasası dinazor çağına benziyor. Gitgide telefonlar büyüyor, işlemciler gelişiyor. Bir gök taşı gelecek, hepsi yok olup gidecek...
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1 Yanıt Yanıtla +20
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alp0007 3 yıl
Android piyasası 'dinazor çağı'na benziyor. Gitgide telefonlar büyüyor, işlemciler gelişiyor. 'Bir gök taşı gelecek, hepsi yok olup gidecek' gibime geliyor.
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foz54 3 yıl
2012 telefonları optimus g - nexus4 çoğu kullanıcının ihtiyacını karşılarken, sonraki nesil g2 - nexus5 hala iddialı. yani demek istediğim telefon işi kısır döngüye döndü 6inç ekran, 64bit, 4gb ram olsa ne fark eder olmasa ne farkeder günün sonunda telefonda yapacağımız işlemler belli.
2012 telefonları optimus g - nexus4 çoğu kullanıcının ihtiyacını karşılarken, sonraki nesil g2 - nexus5 hala iddialı. yani demek istediğim telefon işi kısır dön...
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trkarapanda123asd 3 yıl
Herkes 4-5 yıl güncelleme alacak,ilerideki oyunları oynatabilecek,kamerası iyi olacak telefon istiyor ama bir telefona 3000 para isteyince herkes en iyisini almak istiyor öyle birşey olmayacak çünkü firmalar bunu istemiyorlar çünkü kusursuz bir telefon gelirse bir daha telefon satamayacaklar biraz önce fiyattan ötürü herkes en iyisini almak istiyor dedim ya herkes seçimini yapıyor samsung yada apple ın yada başka telefon alıyorlar sonra telefonu onun için en iyisi oluyor çünkü para vermiş başkası telefonun kötü özelliğinden bahsedince telefonu alan arkadaş ölümüne savunuyor sonra "FANBOY" u oluyor arkadaşlar yapmayın BABAMIZIN FİRMASI DEĞİL!
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MegaWolt38 3 yıl
Ekran kartı da takabilsen bildiğin masaüstü bilgisayar!
Nedir ulan 4gb ram!. Ohannesburg.
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aycibin 3 yıl
telefonda bardak tutacağı da var mı malum tepsi vazifesi görecek :)
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silversmith 3 yıl
Mono hoparlör kullanımı nedir arkadaş??? Surround'a geçiş yapıldı!
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canguler917 3 yıl
Elsa
canguler917şu plastik kasa ve arkadaki mono hoparlörü gördükçe bana bir haller oluyor
S5ten daha iyi bir kasa ve 1Watt Boosta 2Watt ses cikaran hoparlorun nesini begenmediniz

s5 ten bahseden kim?4-5 jenerasyondur cam kaplama olan sony xperia z serisi mi dersin?3 nesildir metal olan htc one serisi mi dersin?plastiği bırakıp cama geçen samsung mu dersin?her nesil ya cam yada metal olan iphone mu dersin?ön tarafta stereo hoparlöre sahip xperia z serisi,htc one serisi(desire serisi bile artık stereo hoparlörlü)varken neden lg alayım ki?
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E_Aydin35 3 yıl
LG'nin yeni amiral gemisi için bu kadar hızlı davranması garip. G4'den beklenen geri dönüşmü sağlanmadı yoksa pazarda daha fazla amiral gemisinin olmasını mı istiyor şu durumda anlam veremedim. G4 kullanıcıları için biraz üzücü bir durum tabi, hal böyleyken yeni amiral gemisi ile G4 satışlarını da baltalayabilir..
Ancak anladığım kadarıyla tam bir amiral gemisi olacağı. LG, G Pro ile tırmanışa başladığı dönemden beri büyük yollar kat etti. Yakaladığı çizgi takdire şayan benim açımdan. Ancak tahminimce bu telefon agresif bir konfigürasyonla en iyiye oynayacak çünkü G4 tam olarak bu iddaa ile çıkmadı piyasaya. Bekleyip göreceğiz...
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darkdiva 3 yıl
Android Dünyasının en iyi telefonu geliyor derken editör arkadaş Note 5'i unutuvermiş. Durun bir bakalım.
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canguler917 3 yıl
şu plastik kasa ve arkadaki mono hoparlörü gördükçe bana bir haller oluyor
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Elsa 3 yıl canguler917
canguler917
şu plastik kasa ve arkadaki mono hoparlörü gördükçe bana bir haller oluyor

S5ten daha iyi bir kasa ve 1Watt Boosta 2Watt ses cikaran hoparlorun nesini begenmediniz
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crazy585858 3 yıl
g4 ün kamerası zaten şu an en iyisi aynısıda kalsa olur :)ama metal şart..
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yolyordam35 3 yıl
snapdragon 805 3gb ram 5" 720p ekran yeterli bizim için gerisi teferruat
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El_domingo 3 yıl
nexus muhtemelen phablet bi telefon cıkaracak...eger bulanabilirlerse ve fiyatı mantıklı akıllı olursa nexus cihazları varken diğer android cihazlar tercih edilmez...:D
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