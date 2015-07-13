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Yeni Lumia amiral gemileri yüksek bir fiyattan satışa çıkabilir

3 yıl
8,2b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Yeni Lumia amiral gemileri yüksek bir fiyattan satışa çıkabilir

Microsoft'un Windows 10 mobil işletim sistemi ile birlikte iki yeni amiral gemi Lumia modeli piyasaya süreceği biliniyor. Lumia 940 olarak adlandırılması beklenen bu modeller fiyat açısından hayal kırıklığı olabilir. 

Sızıntılara göre Lumia 940 ve Lumia 940 XL şeklinde sıralanan yeni amiral gemi modelleri Avrupa'da iPhone modellerinden bir pahalı olacak. Bu da yaklaşık 700 Avro veya üzeri bir fiyata denk geliyor. 

Lumia 940 modelinde beklenen özellikler 5.2 inçlik Full HD ekran, 64-bitlik Snapdragon 808 yongaseti, 3GB RAM, 32GB artırılabilir kapasite, üç flaşlı 20MP PureView arka kamera, 5MP ön kamera, Iris taraması şeklinde sıralanıyor. 

Lumia 940 XL modelinde ise 5.7 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte kamera, Snapdragon 810 yongaseti, 3GB RAM, 32GB artırılabilir kapasite, üç flaşlı 20MP PureView arka kamera, 5MP ön kamera, Iris taraması bulunacak. 

Her iki modelin de Nokia'nın klasik polikarbonat gövde tasarımını miras alacağı belirtiliyor. Ancak buna rağmen oluşacak 700 Avro seviyesindeki bir fiyat politikası şimdiden tüketicileri korkutmaya yetecektir.  

http://wmpoweruser.com/rumour-lumia-940-and-940-xl-to-be-made-of-polycarbonate-cost-more-than-the-iphone-6/ Yorum Yaz
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tropeus77 3 yıl en beğenilen
Donamhaberin microsoftu karalama haberlerinden bir tanesi..
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nirvanha 3 yıl
DH Microsoft'dan para koparmaya çalışıyor.Çıkışa yakın bakın lumia'ya nasıl övgü dolu sözler gelecek ...
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Basteryus 3 yıl
Şimdide daha önceki amiral gemi modellerle (930-1520) benzer fiyattan çıkacağı söyleniyor. Düzeltme veya yeni haber yapma ihtiyacı duyacağınızı hiç düşünmüyorum ama yazıyım yine de

930 çıkış fiyatı 500€
1520 çıkış fiyatı 600€

nokiapoweruser.com/...
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Ömürcan 3 yıl
Ya sen kimsin ki android, ios isletim sistemli amiral gemilerle yarisiyorsun? Ilk once marketini duzeltmen lazim o donanimi zorlayacak uygulama yok markette
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evgireli 3 yıl
Lumia'ya altın semer vursan, Lumia yine Lumia
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Guest-25CF1EFB4 3 yıl
Önemli olan yüksek fiyatla çıkması değil fiyatını hak ederek çıkmasıdır!!!
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nightbringer 3 yıl
Polikarbonattan vazgeçip artık daha elit görünümlü metal kasalara geçmeleri lazım acilen.
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oktayakgoz 3 yıl
Lg g3 aldim. Android kitkat a donuncd biraz normale döndü. İkinci el almistim millet bunun sifirina 1600 tl veriyor. 1600 bu ederse iphone 3000 tl de eder. Lollipop da bildirim ekranini indirirken bile takilma oluyor.
920 bile gayet iyi calisyor hala. Yeni lumialarin tek eksigi uygulama. yoksa androidden kat kat iyi
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The Balance 3 yıl
olağan_şüpheli
gslicocuk Lumia mı kalsın o işletim sistemine o markete o tasarıma 1000 lira bile fazla
+1
sen rakiplerin kadar iyi cihaz üretip ,çok daha ucuza satacaksın ki millet alsın. işletim sistemi ve market bu haldeyken kimse terch etmez kolay kolay. 1800 küsür TL ye g4 satıyorlar. sen 1400 ,1500 e satacaksın ki insanlar alsın.

Türkiye için geçerli bu. Türkiye'deki pazar zaten Apple'ın elinde olduğu için LG istediği fiyattan satsın o kesim yine Apple alacaktır.
Yurtdışında bütün telefonlar aynı aralıkta satıldığı için sıkıntı olmayacaktır.
Dünya sadece Türkiye'den oluşmuyor+ TR dediğim gibi Apple'ın elinde. Kim ne yapsın Microsoft cihazlarını.
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alp0007 3 yıl
PAHALI OLURSA BELKİ DAHA ÇOK SATAR!
'BAKIN SİZ ALAMIYORSUNUZ BEN ALABİLİYORUM, PARA BENDE GANİ' ANLAMI ÇIKAR...
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DH Misafiri 3 yıl
beklemekten sıkıldım 640xl aldım lanet olsun sizin çıkaracağınız telefona ama halen wp aldım.
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mcebi001 3 yıl
Gelsin gelsin yüksek fiyattan gelsin...iki ay sonra dükkânı kapattık der olur biter..
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lionhearts 3 yıl
Zaten satmayan telefonları iyice batıracaklar bu gidişle. Üç beş fan kitlesiyle yürümüyor maalesef bu işler.
Windows 10'uda gördük.. Muhtemelen çok uzak olmayan bir gelecekte kapatırlar mobil bölümü zira ne doğru düzgün satıyor nede pazar payı diye birşeyi var.
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