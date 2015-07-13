Yeni Lumia amiral gemileri yüksek bir fiyattan satışa çıkabilir

Microsoft'un Windows 10 mobil işletim sistemi ile birlikte iki yeni amiral gemi Lumia modeli piyasaya süreceği biliniyor. Lumia 940 olarak adlandırılması beklenen bu modeller fiyat açısından hayal kırıklığı olabilir.





Sızıntılara göre Lumia 940 ve Lumia 940 XL şeklinde sıralanan yeni amiral gemi modelleri Avrupa'da iPhone modellerinden bir pahalı olacak. Bu da yaklaşık 700 Avro veya üzeri bir fiyata denk geliyor.





Lumia 940 modelinde beklenen özellikler 5.2 inçlik Full HD ekran, 64-bitlik Snapdragon 808 yongaseti, 3GB RAM, 32GB artırılabilir kapasite, üç flaşlı 20MP PureView arka kamera, 5MP ön kamera, Iris taraması şeklinde sıralanıyor.





Lumia 940 XL modelinde ise 5.7 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte kamera, Snapdragon 810 yongaseti, 3GB RAM, 32GB artırılabilir kapasite, üç flaşlı 20MP PureView arka kamera, 5MP ön kamera, Iris taraması bulunacak.





Her iki modelin de Nokia'nın klasik polikarbonat gövde tasarımını miras alacağı belirtiliyor. Ancak buna rağmen oluşacak 700 Avro seviyesindeki bir fiyat politikası şimdiden tüketicileri korkutmaya yetecektir.

http://wmpoweruser.com/rumour-lumia-940-and-940-xl-to-be-made-of-polycarbonate-cost-more-than-the-iphone-6/