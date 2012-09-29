Yeni Lumia modelleri Nokia Türkiye sayfasında listelenmeye başladı

Haber Editörü
Nokia Türkiye Ürün Müdürü Çiçek Uyansoy İcan tarafından yıl bitmeden ülkemizde satışa sunulacağı sözü verilen Windows Phone 8 yüklü Lumia 820 ve Lumia 920 modelleri, Nokia Türkiye sayfasında listelenmeye başladı.
Lumia 920 modelinde 4.5 inçlik 1280 x 768 piksel çözünürlükte PureMotion HD+ ekran, 1.5GHz saat hızında çalışan Qalcomm MSM8960 çift çekirdekli işlemci, Adreno 225 grafik birimi, 8.7MP çözünürlükte PureView teknolojisine sahip arka kamera, 1080p video kaydı, optik görüntü dengeleme, Bluetooth 3.1, çift bant WiFi, 2000mAh batarya, 1GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, Qi uyumlu kablosuz şarj özelliği gibi özellikler mevcut.
Lumia 820 modelinde ise 4.3 inçlik 480 x 800 piksel çözünürlükte Clear Black ekran, 1.5GHz saat hızında çalışan Qalcomm MSM8960 çift çekirdekli işlemci, Adreno 225 grafik birimi, 8MP çözünürlükte Carl Zeiss lensli arka kamera, 1080p video kaydı, Bluetooth 3.1, WiFi, 1650mAh batarya, 1GB RAM, 8GB depolama kapasitesi gibi özellikler mevcut.
Çok yakında şeklinde etiketlenen modellerin Kasım sonu gibi ülkemizde de piyasaya sürülmesi bekleniyor. Avrupa'da Lumia 920 modeli 599-649 Avro arasında değişirken, Lumia 820 modeli 500 Avro civarında.
http://www.nokia.com/tr-tr/urunler/urunler/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
*pureview kamera
*eldivenle bile kolaylıkla kullanılan ekran teknolojisi
*ois titreşim engelleme teknolojisi
*with cinematograph ile hareketli resimler, ayrıca istenmeyen kişiyi fotoğraftan çıkaran başka bir teknoloji
*kablosuz şarj
*kasada çizilmeyen malzeme kullanımı
*nokia maps, nokia music, city lens gibi nokia servisleri
*2000 mah pil
*duyurulan aksesuarların çeşitliliği
htc'nin lumia'ya göre artıları:
*daha hafif telefon
*beats audio
nokia'nın artılarının pek çoğu sadece htc'ye karşı değil şu anda piyasadaki bütün telefonlara karşı üstün olduğu özellikler. bu durumda lumia 100 euro daha pahalı bile olsa tercihim lumia olacak gibi görünüyor. ben beyazını almak istiyorum bu telefonun. beyazı çok şık duruyor.
Bırakın artık şu Nokia android yapsaydı muhabbetlerini, Microsoft dünyanın en iyi yazılım şirketi, Nokia da en iyi donanım şirketi, bunların birlikteliği o dandik samsung Google birlikteliğini ezer de geçer... Satmaz vs diyorsunuz da yılların iFuni ben İphone 5in yüzüne bakmıyorum şu an... Sadece ben değil teknolojiyi takip eden birçok arkadaşım da lumia bekler halde... Lumia başlıklarının daha cihaz çıkmadan ne kadar zirvede olduğunu da görüyorsunuz, demek ki ilgiyi topladı...
Aksesuarda da Nokia akıllı davranıyor, monster ile prurity kulaklıklar çıkardı ve sağlamlığını bilmeyen yok, earpods mu Nokia prurity mi derseniz cevap açık ara prurity, evet kutudan çıkmayacak belki ama gidip 100 tlye earpods alacağıma 200 tlye prurity alırım ihtiyaç olursa...
Herkesin bir öngörüsü var, benim öngörüm bundan sonra piyasanın tutulanları Nokia ve Apple olacak...
Nokia yaptı bu sefer, stabilite var, batarya süresi de bence klasik Nokia olacak ve şarj aletiyle gezme sona erecek...
Bilinen büyük uygulama üreticileri şimdiden yapmıştır uygulamalarını, işe yarar uygulamalar kısa zamanda gelecek ve hızla da diğerleri markette yerini alacak diye düşünüyorum, çöplük olmadan 200bin uygulama bana yeter de artar...