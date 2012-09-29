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Yeni Lumia modelleri Nokia Türkiye sayfasında listelenmeye başladı

6 yıl
6,8b
1
66
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia Türkiye Ürün Müdürü Çiçek Uyansoy İcan tarafından yıl bitmeden ülkemizde satışa sunulacağı sözü verilen Windows Phone 8 yüklü Lumia 820 ve Lumia 920 modelleri, Nokia Türkiye sayfasında listelenmeye başladı.

Lumia 920 modelinde 4.5 inçlik 1280 x 768 piksel çözünürlükte PureMotion HD+ ekran, 1.5GHz saat hızında çalışan Qalcomm MSM8960 çift çekirdekli işlemci, Adreno 225 grafik birimi, 8.7MP çözünürlükte PureView teknolojisine sahip arka kamera, 1080p video kaydı, optik görüntü dengeleme, Bluetooth 3.1, çift bant WiFi, 2000mAh batarya, 1GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, Qi uyumlu kablosuz şarj özelliği gibi özellikler mevcut.

Lumia 820 modelinde ise 4.3 inçlik 480 x 800 piksel çözünürlükte Clear Black ekran, 1.5GHz saat hızında çalışan Qalcomm MSM8960 çift çekirdekli işlemci, Adreno 225 grafik birimi, 8MP çözünürlükte Carl Zeiss lensli arka kamera, 1080p video kaydı, Bluetooth 3.1, WiFi, 1650mAh batarya, 1GB RAM, 8GB depolama kapasitesi gibi özellikler mevcut.

Çok yakında şeklinde etiketlenen modellerin Kasım sonu gibi ülkemizde de piyasaya sürülmesi bekleniyor. Avrupa'da Lumia 920 modeli 599-649 Avro arasında değişirken, Lumia 820 modeli 500 Avro civarında.

http://www.nokia.com/tr-tr/urunler/urunler/ Yorum Yaz
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alaz1903 6 yıl en beğenilen
nokia'nın htc ye göre artıları:

*pureview kamera
*eldivenle bile kolaylıkla kullanılan ekran teknolojisi
*ois titreşim engelleme teknolojisi
*with cinematograph ile hareketli resimler, ayrıca istenmeyen kişiyi fotoğraftan çıkaran başka bir teknoloji
*kablosuz şarj
*kasada çizilmeyen malzeme kullanımı
*nokia maps, nokia music, city lens gibi nokia servisleri
*2000 mah pil
*duyurulan aksesuarların çeşitliliği


htc'nin lumia'ya göre artıları:

*daha hafif telefon
*beats audio

nokia'nın artılarının pek çoğu sadece htc'ye karşı değil şu anda piyasadaki bütün telefonlara karşı üstün olduğu özellikler. bu durumda lumia 100 euro daha pahalı bile olsa tercihim lumia olacak gibi görünüyor. ben beyazını almak istiyorum bu telefonun. beyazı çok şık duruyor.





nokia'nın htc ye göre artıları:*pureview kamera*eldivenle bile kolaylıkla kullanılan ekran teknolojisi*ois titreşim engelleme teknolojisi
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furky86 6 yıl
Windows kullandığı kodlama dili sayesinde uygulamalar kısa zamanda port edilebilecek, uygulama sıkıntısı wp8de olmayacak... Ayrıca standart ekran çözünürlüğü sayesinde dandik android gibi o telefona ayrı bu telefona ayrı çözünürlük olup uygulama hataları vermeyecek, bu konuda iOS gibi olacak ve atıyorum 200bin uygulama varsa 200bini de çalışacak ve cihaza uygun olacak... Anlatıldığı kadarıyla da stabil bir sistem...
Bırakın artık şu Nokia android yapsaydı muhabbetlerini, Microsoft dünyanın en iyi yazılım şirketi, Nokia da en iyi donanım şirketi, bunların birlikteliği o dandik samsung Google birlikteliğini ezer de geçer... Satmaz vs diyorsunuz da yılların iFuni ben İphone 5in yüzüne bakmıyorum şu an... Sadece ben değil teknolojiyi takip eden birçok arkadaşım da lumia bekler halde... Lumia başlıklarının daha cihaz çıkmadan ne kadar zirvede olduğunu da görüyorsunuz, demek ki ilgiyi topladı...

Aksesuarda da Nokia akıllı davranıyor, monster ile prurity kulaklıklar çıkardı ve sağlamlığını bilmeyen yok, earpods mu Nokia prurity mi derseniz cevap açık ara prurity, evet kutudan çıkmayacak belki ama gidip 100 tlye earpods alacağıma 200 tlye prurity alırım ihtiyaç olursa...

Herkesin bir öngörüsü var, benim öngörüm bundan sonra piyasanın tutulanları Nokia ve Apple olacak...

Nokia yaptı bu sefer, stabilite var, batarya süresi de bence klasik Nokia olacak ve şarj aletiyle gezme sona erecek...
Bilinen büyük uygulama üreticileri şimdiden yapmıştır uygulamalarını, işe yarar uygulamalar kısa zamanda gelecek ve hızla da diğerleri markette yerini alacak diye düşünüyorum, çöplük olmadan 200bin uygulama bana yeter de artar...
Windows kullandığı kodlama dili sayesinde uygulamalar kısa zamanda port edilebilecek, uygulama sıkıntısı wp8de olmayacak... Ayrıca standart ekran çözünürlüğü s...
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JoeyBane 6 yıl
Sarısı çok satacak:)
3 Yanıt Yanıtla +9
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Tony 6 yıl
Özellikle kamera olmak üzere donanım yazılım Nokia'da ilk defa birleşiyor bakalım ne olacak.
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TeknoEmir 6 yıl
NOKİA BİTİ artık
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sercanfx 6 yıl
telefon belki ağır olabilir, ama herseye rağmen Nokia fiziki olarak sağlam telefonlar yapıyor.
eğer söyledikleri gibi batarya konusunda da diğer akıllı telefonlara göre süre uzatılmışsa bir artı daha
ayrıca bence win8 phone birçok kisiyi heyecanlandiriyor,
bakalım yıl sonuna kadar gelecekmiş turkiyeye..gelsin de görelim inceleyelim.ama daha iki aydan fazla var
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broodofqueen 6 yıl
furky86
Windows kullandığı kodlama dili sayesinde uygulamalar kısa zamanda port edilebilecek, uygulama sıkıntısı wp8de olmayacak... Ayrıca standart ekran çözünürlüğü sayesinde dandik android gibi o telefona ayrı bu telefona ayrı çözünürlük olup uygulama hataları vermeyecek, bu konuda iOS gibi olacak ve atıyorum 200bin uygulama varsa 200bini de çalışacak ve cihaza uygun olacak... Anlatıldığı kadarıyla da stabil bir sistem... Bırakın artık şu Nokia android yapsaydı muhabbetlerini, Microsoft dünyanın en iyi yazılım şirketi, Nokia da en iyi donanım şirketi, bunların birlikteliği o dandik samsung Google birlikteliğini ezer de geçer... Satmaz vs diyorsunuz da yılların iFuni ben İphone 5in yüzüne bakmıyorum şu an... Sadece ben değil teknolojiyi takip eden birçok arkadaşım da lumia bekler halde... Lumia başlıklarının daha cihaz çıkmadan ne kadar zirvede olduğunu da görüyorsunuz, demek ki ilgiyi topladı... Aksesuarda da Nokia akıllı davranıyor, monster ile prurity kulaklıklar çıkardı ve sağlamlığını bilmeyen yok, earpods mu Nokia prurity mi derseniz cevap açık ara prurity, evet kutudan çıkmayacak belki ama gidip 100 tlye earpods alacağıma 200 tlye prurity alırım ihtiyaç olursa... Herkesin bir öngörüsü var, benim öngörüm bundan sonra piyasanın tutulanları Nokia ve Apple olacak... Nokia yaptı bu sefer, stabilite var, batarya süresi de bence klasik Nokia olacak ve şarj aletiyle gezme sona erecek... Bilinen büyük uygulama üreticileri şimdiden yapmıştır uygulamalarını, işe yarar uygulamalar kısa zamanda gelecek ve hızla da diğerleri markette yerini alacak diye düşünüyorum, çöplük olmadan 200bin uygulama bana yeter de artar...

Bir Apple sever olarak hemfikirim. Windows ekosistemi potansiyeli olan bir sistem. Ama fazla iyimser olduğunuda söylemek durumundayım. Kullanılmaya başlandıktan sonra sürüyle aksaklık ortaya çıkacak. Apple ekosistemine rakip olması zaman alacaktır. Ben şahsen seve seve Windows platformuna geçerim, eğer beklentilerimi karşılarsa.
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khytr89 6 yıl
alaz1903
nokianın htc ye göre artıları: *pureview kamera *eldivenle bile kolaylıkla kullanılan ekran teknolojisi *ois titreşim engelleme teknolojisi *with cinematograph ile hareketli resimler, ayrıca istenmeyen kişiyi fotoğraftan çıkaran başka bir teknoloji *kablosuz şarj *kasada çizilmeyen malzeme kullanımı *nokia maps, nokia music, city lens gibi nokia servisleri *2000 mah pil *duyurulan aksesuarların çeşitliliği htcnin lumiaya göre artıları: *daha hafif telefon *beats audio nokianın artılarının pek çoğu sadece htcye karşı değil şu anda piyasadaki bütün telefonlara karşı üstün olduğu özellikler. bu durumda lumia 100 euro daha pahalı bile olsa tercihim lumia olacak gibi görünüyor. ben beyazını almak istiyorum bu telefonun. beyazı çok şık duruyor.

kardeşim htc de hangi htc? one x se 4 çekirdek+nvidia gpu,1gb ram,android market ve aklıma gelmeyen daha fazla artısı var.. şahsen sgs3 lmak daha mantıklı.. nokia da ois varsa samsung ta da s-voice,uyunca telefonun kapanması gibi 22.yüzyıl teknolojileride var
hem nokianınki yazılımsal steadyshot..bunu yapmak birşey değil yani.. yiyorsa gitsin sensörün hareket ettiği donanımsal steadyshot kullansın
2 Yanıt Yanıtla
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umidigo 6 yıl khytr89
Hakan456
alaz1903
nokianın htc ye göre artıları: *pureview kamera *eldivenle bile kolaylıkla kullanılan ekran teknolojisi *ois titreşim engelleme teknolojisi *with cinematograph ile hareketli resimler, ayrıca istenmeyen kişiyi fotoğraftan çıkaran başka bir teknoloji *kablosuz şarj *kasada çizilmeyen malzeme kullanımı *nokia maps, nokia music, city lens gibi nokia servisleri *2000 mah pil *duyurulan aksesuarların çeşitliliği htcnin lumiaya göre artıları: *daha hafif telefon *beats audio nokianın artılarının pek çoğu sadece htcye karşı değil şu anda piyasadaki bütün telefonlara karşı üstün olduğu özellikler. bu durumda lumia 100 euro daha pahalı bile olsa tercihim lumia olacak gibi görünüyor. ben beyazını almak istiyorum bu telefonun. beyazı çok şık duruyor.

kardeşim htc de hangi htc? one x se 4 çekirdek+nvidia gpu,1gb ram,android market ve aklıma gelmeyen daha fazla artısı var.. şahsen sgs3 lmak daha mantıklı.. nokia da ois varsa samsung ta da s-voice,uyunca telefonun kapanması gibi 22.yüzyıl teknolojileride var
hem nokianınki yazılımsal steadyshot..bunu yapmak birşey değil yani.. yiyorsa gitsin sensörün hareket ettiği donanımsal steadyshot kullansın


Abi o onları 8x için diyor
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ulwi 6 yıl khytr89
Hakan456

alaz1903

nokianın htc ye göre artıları: *pureview kamera *eldivenle bile kolaylıkla kullanılan ekran teknolojisi *ois titreşim engelleme teknolojisi *with cinematograph ile hareketli resimler, ayrıca istenmeyen kişiyi fotoğraftan çıkaran başka bir teknoloji *kablosuz şarj *kasada çizilmeyen malzeme kullanımı *nokia maps, nokia music, city lens gibi nokia servisleri *2000 mah pil *duyurulan aksesuarların çeşitliliği htcnin lumiaya göre artıları: *daha hafif telefon *beats audio nokianın artılarının pek çoğu sadece htcye karşı değil şu anda piyasadaki bütün telefonlara karşı üstün olduğu özellikler. bu durumda lumia 100 euro daha pahalı bile olsa tercihim lumia olacak gibi görünüyor. ben beyazını almak istiyorum bu telefonun. beyazı çok şık duruyor.


kardeşim htc de hangi htc? one x se 4 çekirdek+nvidia gpu,1gb ram,android market ve aklıma gelmeyen daha fazla artısı var.. şahsen sgs3 lmak daha mantıklı.. nokia da ois varsa samsung ta da s-voice,uyunca telefonun kapanması gibi 22.yüzyıl teknolojileride var
hem nokianınki yazılımsal steadyshot..bunu yapmak birşey değil yani.. yiyorsa gitsin sensörün hareket ettiği donanımsal steadyshot kullansın

nokianinki zaten donanimsal steadyshot! Fail :)
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İnsan Çakması 6 yıl
nokianın symbian larını sevmem. windos phoneları çok iyi ama. bunlar bi yana.


yok böyle bi tasarım ya. kim yaptı bu lumia 920 nin tasarımını?
1 Yanıt Yanıtla
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furky86 6 yıl İnsan Çakması
eve gitmek istiyorum
nokianın symbian larını sevmem. windos phoneları çok iyi ama. bunlar bi yana.


yok böyle bi tasarım ya. kim yaptı bu lumia 920 nin tasarımını?

Uzun boylu mavi gözlü yakışıklı bir mühendisi var o yaptı :)) elidor reklamındaki tipe benziyor :))
1 Yanıt Yanıtla +1
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talerk 6 yıl
lumianın bana göre tek eksik yanı kalın olması ve buna bağlı olarak ağır olması bunun dışında tasarım olarak da görünüş olarak da göz kamaştırıyor
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YasiN® 6 yıl
blackberry enterprise serverda uygulanan kurallar gibi, dc de de mobil cihazlar icin policy entegrasyonu olursa ki olucaktir, iste ozaman bb yi goturur bu wp8, sirketlerin yeni tercihi olucaktir..
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furky86 6 yıl
Windows kullandığı kodlama dili sayesinde uygulamalar kısa zamanda port edilebilecek, uygulama sıkıntısı wp8de olmayacak... Ayrıca standart ekran çözünürlüğü sayesinde dandik android gibi o telefona ayrı bu telefona ayrı çözünürlük olup uygulama hataları vermeyecek, bu konuda iOS gibi olacak ve atıyorum 200bin uygulama varsa 200bini de çalışacak ve cihaza uygun olacak... Anlatıldığı kadarıyla da stabil bir sistem...
Bırakın artık şu Nokia android yapsaydı muhabbetlerini, Microsoft dünyanın en iyi yazılım şirketi, Nokia da en iyi donanım şirketi, bunların birlikteliği o dandik samsung Google birlikteliğini ezer de geçer... Satmaz vs diyorsunuz da yılların iFuni ben İphone 5in yüzüne bakmıyorum şu an... Sadece ben değil teknolojiyi takip eden birçok arkadaşım da lumia bekler halde... Lumia başlıklarının daha cihaz çıkmadan ne kadar zirvede olduğunu da görüyorsunuz, demek ki ilgiyi topladı...

Aksesuarda da Nokia akıllı davranıyor, monster ile prurity kulaklıklar çıkardı ve sağlamlığını bilmeyen yok, earpods mu Nokia prurity mi derseniz cevap açık ara prurity, evet kutudan çıkmayacak belki ama gidip 100 tlye earpods alacağıma 200 tlye prurity alırım ihtiyaç olursa...

Herkesin bir öngörüsü var, benim öngörüm bundan sonra piyasanın tutulanları Nokia ve Apple olacak...

Nokia yaptı bu sefer, stabilite var, batarya süresi de bence klasik Nokia olacak ve şarj aletiyle gezme sona erecek...
Bilinen büyük uygulama üreticileri şimdiden yapmıştır uygulamalarını, işe yarar uygulamalar kısa zamanda gelecek ve hızla da diğerleri markette yerini alacak diye düşünüyorum, çöplük olmadan 200bin uygulama bana yeter de artar...
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Amedra 6 yıl
Şu sarısının modelinde 9gag'da bir komik resim vardı copy+paste olayı, bilen varsa paylaşsın lütfen çok fena cevap veriyordu orada.
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FreeRun 6 yıl
özellikler mükemmel kamera da vaad edilenler doğruysa gerçekten müthiş iş cıkarmışlar demektir
820nin köşeleri yuvarlak olması benim daha cok hoşuma gitti.
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DARTH_BLACK 6 yıl
Ben bu telefonunda pek tutulacağını sanmıyorum zira windows tabanlı bir telefonu kullanmak isteyenlerin amaçları farklı olacağından diğer markaların oturmuş modelleri yine tercih edilcekdir.Windows telefonların market altyapısı zaten hazır değil,android ve ios tarafıba yetişmesi bir hayli zaman alacak yada eskiden olduğu gibi yok olmaya mahkum kalacak.Ben satış rakamlarının o kadarda büyük olacağını sanmıyorum bu telefonun.multimedia özellikleri bir hayli fazla olmasına rağmen nokia yıllardır inat ettiği symbian işkencisi ile kendi bindiği dalı zaten kesiyor ve windows tabanlı olmasına rağmen bu telefonda tutmaz ise büyük itimal çöküş hızlı olacak.
Nokianın en büyük hatası androide geçmemesi oldu,dünyanın 1 numaları telefon üreticisi şimdi kendisini yıllardır takip edipde zorlamaya çalışan samsunga yenildi ve hala bundan ders çıkaramadılar.Ne demişler kendi düşen ağlamaz,bu telefonda tutmaz bence...
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ataberk36ex 6 yıl
ilginç uzun zamandır nokia haberlerini takip etmiyordum gerçide ilk kez piyasa şartlarından aşşağı bir telefon çıkarmamış:) hayret ettim özelliklere
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