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Yeni Lumia serisinin orta segment modeli Lumia 820 oldu

6 yıl
3,4b
1
23
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia'nın yeni amiral gemisi Lumia 920 modelinden sonra tanıttığı ikinci model Lumia 820 oldu.

İlk Lumia serisindeki konfigürasyon geleneğini devam ettiren Nokia, 920 modelindeki donanımı 820 modelinde de kullanmış.1.5 GHz hızında çalışan çift çekirdekli Snapdragon S4 işlemci, 1GB RAM, 8 MP çözünürlükte kamera ortak.

Modelin farklarına bakacak olursak; 4.3 inçlik 800*480 piksellik ClearBlack OLED ekran, farklı tasarıma sahip gövde, 8GB depolama kapasitesi, standart Carl Zeiss lens, VGA ön kamera, microSD yuvası şeklinde özellikleri saymak mümkün. Cihazda gömülü kablosuz şarj modülü yok.

Modelde farklı renklerde kapak ve Qi uyumlu kablosuz şarj kılıfı içeren paket de sunuluyor. Ayrıca 7GB boyutunda SkyDrive alanı da hediye ediliyor. Modelin fiyatı bilinmemekle birlikte yıl sonunda LTE ve HSPA+ varyantları ile sarı, kırmızı, pembe, gri, siyah, beyaz renklerde piyasaya sürülmesi bekleniyor. 

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talsuv61 6 yıl
Orta segment için biraz fazla büyük ekran bence. 3,8-4 inç ekran daha hoş olurdu
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DH Misafiri 6 yıl
burda begenmeyip atıp tutan sayın arkadaşlar yapın aynısından birtane öyle kötüleyin telefonu forumlardan okuyup okuyup sallamayın hatınızda kullanmaktan başka tüketmekten başka bir işe yaramzsınız
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supermanbd 6 yıl
Nokia'nın cihazları kesinlikle yüksek kalite malzemeden ve kaliteli ozelliklere sahip olarak uretiliyor. Kamerası, ses kalitesi, goruntu kalitesi dengi rakiplerinden cok ote. Microsoft ile yeniden cıkıs yapabilirse, ki bu Microsoft'un da mobil pazarına girisi olacak. İki tane basarıyı ozlemis markanın tekrar podyuma cıktıgı bir doneme girmis olacaklar.
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nurettinaz 6 yıl
Nokia yapma böyle. Orta segment ne ya. Sen hiç yapmazdın böyle öncelerden. Artık o eski parlak zamanın geri gelecek tamamen dön o zamanlara ve sadece üst segmente odaklan alt segmentleri samsung denilen çin mallarından bile daha uyduruk mallar yapan firmaya ve kendinden dahi haberi olmayan htc ye bırak sen yoluna üst segmentle devam et önceden olduğu gibi
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kursadlolw 6 yıl
böyle telefona can kurban çıksın alacam :D
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filteke 6 yıl
yorumlar okunmuyor :(
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Alperen Bayram 6 yıl
arkadaşlar donanımhaber'de yeni konu açamıyorum , önceden açtığım konulara giremiyorum hata veriyor , girdiğim haberlerde ki yorumlar çıkmıyor , son yorum üstte yaparsam gözüküyor , lütfen yardım edin
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DH Misafiri 6 yıl
şimdi andiroid ciler damlar nokia yı kotulemeye baslarlar. sanki bu sefer nokia seytanın bacagini kirmiş gozukuyoo hadi bakem andiroid ciler bu na ne diyeceksiniz. telefon lar gayet guzel gozukuyoo.. yorumlari alalım
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SystemApps 6 yıl
Cihaz harika bence.Orta segment denmiş ama hiç orta segmente benzemiyor
bakalım kamerası nasıl olacak
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Djalma Feitosa Dias 6 yıl
Orta seviye cihazina cbd amoled koyuyosun ama ust sevye cihazinda lcd panel var.Onca sene nokia yatmis hd cbd amoked yapamamis.

Nokia bu cbd amoled niye yuksek cozunurlukte koymuyor dedigimizde symbian yuzunden diyorlardi.Wp 8 de niye koymuyor? Symbian yuzunden mi?
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SystemApps 6 yıl Djalma Feitosa Dias
Experianc
Orta seviye cihazina cbd amoled koyuyosun ama ust sevye cihazinda lcd panel var.Onca sene nokia yatmis hd cbd amoked yapamamis.

Nokia bu cbd amoled niye yuksek cozunurlukte koymuyor dedigimizde symbian yuzunden diyorlardi.Wp 8 de niye koymuyor? Symbian yuzunden mi?


pentile gibi sahte çözünürlüklerle ekran sunacağına lcd kullansızn daha iyi.Kaldıki lcd diyoruz ama ips ekran kullanılmakta.htc onex de lcd kullanıyor ve karşılaştırmada samsung s3ün amoledinden daha iyi sonuç veriyor.Karşılaştırma videosuna ulaşabilirsiniz donanımhaberden.

Nokia kesinlikle doğru yolda.Pentileye kesinlikle yer vermemesi gerekiyor.yani düşük çözünürlüklü amoled kullansın ama pentile kesinlikle kullanmasın.Samsung bile üretim sürecini yenileyerek amoleddeki ppı sorununu aşmaya çalışıyor.Böylece pentile ekran kullanmak zorunda kalmayacak.

Nokianın kullandığı ekranı tam olarak tanımıyor olsakda teknik detaylar harika.

yüksek çözünürlük
Gerçek rgb
yüksek tazeleme hızı
ips ekran(izleme açısı oldukca geniştir)
Clear black
ve üstüne devrimsel eldivenle bile çalışan hassas dokunmatik ekran

kısacası görmeden karşılaştırmadan bişey demek zor ama pureview hd denildiğine göre sıradan birşey olmasa gerek :)
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