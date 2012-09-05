Yeni Lumia serisinin orta segment modeli Lumia 820 oldu

Haber Editörü
Nokia'nın yeni amiral gemisi Lumia 920 modelinden sonra tanıttığı ikinci model Lumia 820 oldu.
İlk Lumia serisindeki konfigürasyon geleneğini devam ettiren Nokia, 920 modelindeki donanımı 820 modelinde de kullanmış.1.5 GHz hızında çalışan çift çekirdekli Snapdragon S4 işlemci, 1GB RAM, 8 MP çözünürlükte kamera ortak.
Modelin farklarına bakacak olursak; 4.3 inçlik 800*480 piksellik ClearBlack OLED ekran, farklı tasarıma sahip gövde, 8GB depolama kapasitesi, standart Carl Zeiss lens, VGA ön kamera, microSD yuvası şeklinde özellikleri saymak mümkün. Cihazda gömülü kablosuz şarj modülü yok.
Modelde farklı renklerde kapak ve Qi uyumlu kablosuz şarj kılıfı içeren paket de sunuluyor. Ayrıca 7GB boyutunda SkyDrive alanı da hediye ediliyor. Modelin fiyatı bilinmemekle birlikte yıl sonunda LTE ve HSPA+ varyantları ile sarı, kırmızı, pembe, gri, siyah, beyaz renklerde piyasaya sürülmesi bekleniyor.
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Nokia bu cbd amoled niye yuksek cozunurlukte koymuyor dedigimizde symbian yuzunden diyorlardi.Wp 8 de niye koymuyor? Symbian yuzunden mi?
pentile gibi sahte çözünürlüklerle ekran sunacağına lcd kullansızn daha iyi.Kaldıki lcd diyoruz ama ips ekran kullanılmakta.htc onex de lcd kullanıyor ve karşılaştırmada samsung s3ün amoledinden daha iyi sonuç veriyor.Karşılaştırma videosuna ulaşabilirsiniz donanımhaberden.
Nokia kesinlikle doğru yolda.Pentileye kesinlikle yer vermemesi gerekiyor.yani düşük çözünürlüklü amoled kullansın ama pentile kesinlikle kullanmasın.Samsung bile üretim sürecini yenileyerek amoleddeki ppı sorununu aşmaya çalışıyor.Böylece pentile ekran kullanmak zorunda kalmayacak.
Nokianın kullandığı ekranı tam olarak tanımıyor olsakda teknik detaylar harika.
yüksek çözünürlük
Gerçek rgb
yüksek tazeleme hızı
ips ekran(izleme açısı oldukca geniştir)
Clear black
ve üstüne devrimsel eldivenle bile çalışan hassas dokunmatik ekran
kısacası görmeden karşılaştırmadan bişey demek zor ama pureview hd denildiğine göre sıradan birşey olmasa gerek :)