Yeni Lumia serisinin orta segment modeli Lumia 820 oldu





Modelde farklı renklerde kapak ve Qi uyumlu kablosuz şarj kılıfı içeren paket de sunuluyor. Ayrıca 7GB boyutunda SkyDrive alanı da hediye ediliyor. Modelin fiyatı bilinmemekle birlikte yıl sonunda LTE ve HSPA+ varyantları ile sarı, kırmızı, pembe, gri, siyah, beyaz renklerde piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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Nokia'nın yeni amiral gemisi Lumia 920 modelinden sonra tanıttığı ikinci model Lumia 820 oldu.İlk Lumia serisindeki konfigürasyon geleneğini devam ettiren Nokia, 920 modelindeki donanımı 820 modelinde de kullanmış.1.5 GHz hızında çalışan çift çekirdekli Snapdragon S4 işlemci, 1GB RAM, 8 MP çözünürlükte kamera ortak.Modelin farklarına bakacak olursak; 4.3 inçlik 800*480 piksellik ClearBlack OLED ekran, farklı tasarıma sahip gövde, 8GB depolama kapasitesi, standart Carl Zeiss lens, VGA ön kamera, microSD yuvası şeklinde özellikleri saymak mümkün. Cihazda gömülü kablosuz şarj modülü yok.