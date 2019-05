It fragmanı interneti salladı; Hızlı ve Öfkeli'nin rekorunu kırdı

Korku ve fantastik edebiyatın en önemli isimlerinden Stephen King'in sevilen eseri It, ya da Türkçe adıyla "O" beyaz perdeye uyarlanıyor. Bu yıl sinemaseverler ile buluşacak olan It için hazırlıklar sürerken, filmden ilk fragman geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Perşembe günü yayınlanan fragman, sinemaseverler tarafından ilgiyle karşılandı.

Sosyal medyada hızla yayılan It fragmanı, kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaştı ve yeni bir rekora imza attı. Yayınlandıktan sonra 24 saatte 197 milyon izlenmeye ulaşan It fragmanı, böylece ilk 24 saatte en çok izlenen fragman oldu. Bu rekoru daha önce ilk 24 saatte 139 milyon izlenmeye ulaşan The Fate of the Furious (Hızlı ve Öfkeli 8) elinde tutuyordu.

Kısa sürde Youtube'da popüler videolar arasına girmeyi başaran It fragmanı; Facebook, Twitter, Reddit gibi sosyal platformlarda da en çok konuşulan konular arasında yer aldı.

Küçük çocukların bir bir kaybolduğu küçük bir kasabada geçen It, Pennywise adlı ürkütücü bir palyaçodan kaçmaya çalışan yedi çocuğun hikayesini anlatıyor. Mama filmi ile adını duyuran Andrés Muschietti'nin yönettiği It'in başrollerinde Bill Skarsgård, Jaeden Lieberher, Jeremy Ray Taylor, Sophia Lillis, Finn Wolfhard, Wyatt Oleff ve Chosen Jacobs yer alıyor. Film 8 Eylül'de gösterime girecek.

