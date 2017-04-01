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It fragmanı interneti salladı; Hızlı ve Öfkeli'nin rekorunu kırdı

Stephen King'in sevilen eserinden sinemaya uyarlanan It'in ilk fragmanı yayınlandı. Sosyal medyada büyük ilgi gören fragman hızla yayıldı ve ilk 24 saatte en çok izlenen fragman rekorunu kırdı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
9,2b
1
66
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Korku ve fantastik edebiyatın en önemli isimlerinden Stephen King'in sevilen eseri It, ya da Türkçe adıyla "O" beyaz perdeye uyarlanıyor. Bu yıl sinemaseverler ile buluşacak olan It için hazırlıklar sürerken, filmden ilk fragman geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Perşembe günü yayınlanan fragman, sinemaseverler tarafından ilgiyle karşılandı.
Sosyal medyada hızla yayılan It fragmanı, kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaştı ve yeni bir rekora imza attı. Yayınlandıktan sonra 24 saatte 197 milyon izlenmeye ulaşan It fragmanı, böylece ilk 24 saatte en çok izlenen fragman oldu. Bu rekoru daha önce ilk 24 saatte 139 milyon izlenmeye ulaşan The Fate of the Furious (Hızlı ve Öfkeli 8) elinde tutuyordu.
Kısa sürde Youtube'da popüler videolar arasına girmeyi başaran It fragmanı; Facebook, Twitter, Reddit gibi sosyal platformlarda da en çok konuşulan konular arasında yer aldı.
Küçük çocukların bir bir kaybolduğu küçük bir kasabada geçen It, Pennywise adlı ürkütücü bir palyaçodan kaçmaya çalışan yedi çocuğun hikayesini anlatıyor. Mama filmi ile adını duyuran Andrés Muschietti'nin yönettiği It'in başrollerinde Bill Skarsgård, Jaeden Lieberher, Jeremy Ray Taylor, Sophia Lillis, Finn Wolfhard, Wyatt Oleff ve Chosen Jacobs yer alıyor. Film 8 Eylül'de gösterime girecek.

http://deadline.com/2017/03/it-stephen-king-trailer-traffic-record-warner-bros-new-line-1202056928/ Yorum Yaz
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selodonanımhaber 2 yıl en beğenilen casperfriendly
casperfriendly

Gerçekten insanlar neden korku filmi izlerler anlam veremiyorum. Amaç ne yani, birilerini ölümünü izleyince; bu film bile olsa veya korkunca, korku duygunuza katkı yapınca; ne oluyor. Nasıl bir kafa yapısı, ilginç ve enteresan.



Anlamı yok, cidden yok. Macera, komedi bilim kurgu ne ise onlar gene güldürüyor, insanı dertlerinden alıyor falan filan, ama korku ve gerilim, bir düşünmemiz gerekmez mi ? Hatta, korku kitapları, canavarlar felan, neden yahu neden ? Amaç ne ne anlamı var ? İlginç, enterasan ve apacayip:)))))

Üzerine alınma. Bebeler anlamaz.
casperfriendlyGerçekten insanlar neden korku filmi izlerler anlam veremiyorum. Amaç ne yani, birilerini ölümünü izleyince; bu film bile ...
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Yanıtla +42
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artenis 2 yıl
çocuklugunda izlemiş şimdi evli çocuklu kişilerin hepsini sinemaya götürtecek film, fragmanı izleyenlarin tamamına yakını 80-90 arası doğumlular emin olun ;)
1 Yanıt Yanıtla +41
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casperfriendly 2 yıl
Gerçekten insanlar neden korku filmi izlerler anlam veremiyorum. Amaç ne yani, birilerini ölümünü izleyince; bu film bile olsa veya korkunca, korku duygunuza katkı yapınca; ne oluyor. Nasıl bir kafa yapısı, ilginç ve enteresan.
Anlamı yok, cidden yok. Macera, komedi bilim kurgu ne ise onlar gene güldürüyor, insanı dertlerinden alıyor falan filan, ama korku ve gerilim, bir düşünmemiz gerekmez mi ? Hatta, korku kitapları, canavarlar felan, neden yahu neden ? Amaç ne ne anlamı var ? İlginç, enterasan ve apacayip:)))))
Gerçekten insanlar neden korku filmi izlerler anlam veremiyorum. Amaç ne yani, birilerini ölümünü izleyince; bu film bile olsa veya korkunca, korku duygunuza ka...
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7 Yanıt Yanıtla +29
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1 Avatar
A.B.D(azimBora) 2 yıl
güzele benziyor.
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Tritlum 2 yıl
Kitabı ciddi anlamda palyaçolardan tırsmama neden olmuştu. Stephen King'in en sevdiğim romanı zaten. Fragmanda fena durmuyor. Kesin sinemaya giderim.
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Görkem ! 2 yıl
stephen king ile tanıştığım ilk kitaplardandı. birde sanırım yaşımız ufak diye baya etkilemişti. bu filminde nostaljisi çok güzel olacak 80-90 arası nesil resmen küçüklük öcüsüne kavuşuyor :)
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SpEeDy! 2 yıl
Umarım önceki filmden çok daha güzel olacak.
Stephen King kitaplarını okumamışlar varsa gönül rahatlığı ile alıp okuyabilirler. Sizi adeta kitabın içine çekiyor
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QuexSeeL 2 yıl
Fragmanı duydum lan yine mi geldin sen tipini modelini dedim, fragmanı izledim lan senin tipini modelini aklına geleni çekeni ince ince andım bir kuşağı paranoyak yaptı sıra yeni kuşakta.
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Cengiz55 2 yıl
Çocukken korkarak izlerdim, şimdi çekirdekle gülerek izlicem. ohh bee
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WarSaw 2 yıl
gerçekten çok yürek burkucu insanlık dramları içeren bir yapım olmuş
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mabovski 2 yıl
eski ve yeni film arasındaki karşılaştırmayı burdan izleyebilirsiniz.

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Project Scorpio 2 yıl
Palyaçonun tipi çok daha korkutucu olmuş 1080p düşünce izleriz.
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brshr 2 yıl
Tekrar izledim. Tırt olduğu kanaatim değişmedi. Filme vizyona girdikten sonra duyacağımız klasik yorum "kitabı daha güzeldi".
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