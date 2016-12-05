Yeni Mumya filmi The Mummy'nin ilk fragmanı yayınlandı

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Bir zamanlar Hollywood'da önemli bir yere sahip olan "canavar" filmlerini yeniden canlandırmaya hazırlanan Universal, bu yolculuğuna yeni bir Mumya (The Mummy) filmi ile başlıyor. Daha önce son derece başarılı bir film serisine dönüştürülen Mumya efsanesine yeni bir soluk getirmeyi hedefleyen stüdyo, The Mummy ile bu eski filmlerden bağımsız yeni bir hikaye başlatacak. Başrolünü Tom Cruise'ün üstlendiği bu yeni Mumya filmi için meraklı bekleyiş sürerken filmden ilk fragman yayınlandı.
Yayınlanan bu ilk fragman, Universal'ın Mumya serisine yeni bir soluk getirme vaadini yerine getirdiğini gösteriyor. Zira The Mummy bir korku filminden ziyade bir aksiyon filmini andırıyor.
Christopher McQuarrie (Edge of Tomorrow, Mission: Impossible: Rogue Nation) ve Jon Spaihts (Prometheus, Doctor Strange)'in senaryosunu kaleme aldığı The Mummy; binlerce yıldır çölün altında gömülü olan Prenses Ahmanet'in, bir grup asker tarafından gün yüzüne çıkarılmasını ve bunu takip eden korku dolu macerayı anlatıyor. Orta Doğu'nun çöllerinden Londra'nın altındaki labirentlere uzanan heyecan dolu bir maceraya sahne olacak film, sinemaseverlere kadim tanrılar ve canavarlar ile dolu yeni bir dünyanın kapılarını açacak.
Yeni bir sinematik evren doğuyor
Bu canavar evreni yavaş yavaş şekillenmeye başlamış durumda. Jekyll & Hyde'ın başrolünü üstlenecek Russell Crowe, Dr. Henry Jekyll rolü ile ilk kez The Mummy'de sinemaseverlerin karşısına çıkacak. Öte yandan Frankenstein'ın canavarını canlandırması için Javier Bardem ile, Görünmez Adam'ı canlandırması içinse yıldız oyuncu Johnny Depp ile anlaşılmış durumda. Frankenstein'ın Gelini filminin başrolü için de Angelina Jolie'nin adı geçiyor.
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neyse, filmin atmosferi karanlık gibi. karanlık atmosferli film olsun, varsın hannah montana olsun. ki bu mumya, ne güzel.
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