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Yeni Mumya filmi The Mummy'nin ilk fragmanı yayınlandı

Tom Cruise'ün başrolünü üstlendiği yeni Mumya filmi The Mummy'nin ilk fragmanı yayınlandı. The Mummy, Universal'ın hazırladığı "tanrılar ve canavarlar" ortak evreninin ilk filmi olacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
7,7b
1
31
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Bir zamanlar Hollywood'da önemli bir yere sahip olan "canavar" filmlerini yeniden canlandırmaya hazırlanan Universal, bu yolculuğuna yeni bir Mumya (The Mummy) filmi ile başlıyor. Daha önce son derece başarılı bir film serisine dönüştürülen Mumya efsanesine yeni bir soluk getirmeyi hedefleyen stüdyo, The Mummy ile bu eski filmlerden bağımsız yeni bir hikaye başlatacak. Başrolünü Tom Cruise'ün üstlendiği bu yeni Mumya filmi için meraklı bekleyiş sürerken filmden ilk fragman yayınlandı.
Yayınlanan bu ilk fragman, Universal'ın Mumya serisine yeni bir soluk getirme vaadini yerine getirdiğini gösteriyor. Zira The Mummy bir korku filminden ziyade bir aksiyon filmini andırıyor.
Christopher McQuarrie (Edge of Tomorrow, Mission: Impossible: Rogue Nation) ve Jon Spaihts (Prometheus, Doctor Strange)'in senaryosunu kaleme aldığı The Mummy; binlerce yıldır çölün altında gömülü olan Prenses Ahmanet'in, bir grup asker tarafından gün yüzüne çıkarılmasını ve bunu takip eden korku dolu macerayı anlatıyor. Orta Doğu'nun çöllerinden Londra'nın altındaki labirentlere uzanan heyecan dolu bir maceraya sahne olacak film, sinemaseverlere kadim tanrılar ve canavarlar ile dolu yeni bir dünyanın kapılarını açacak.
Star Trek ve Transformers gibi başarılı filmlerin senaristi olan ve People Like Us ile yönetmenliğe atılan Alex Kurtzman'ın yönettiği filmin başrollerinde Tom Cruise'a Sofia Boutella (Prenses Ahmanet rolünde), Annabelle Wallis, Jake Johnson, Courtney B. Vance ve Russell Crowe eşlik edecek. ABD'de 9 Haziran 2017'de vizyona girecek olan The Mummy'nin Türkiye vizyon tarihi henüz belirlenmiş değil.

Yeni bir sinematik evren doğuyor

Universal, The Mummy ile birlikte yeni bir sinematik evrenin de temellerini atacak. Marvel sinematik evreni gibi aynı dünyada geçen hikayelerin anlatıldığı ortak bir evren kurmak isteyen Universal, Mumya'nın ardından Frankenstein, Dracula, Görünmez Adam, Frankenstein'ın Gelini ve Jekyll & Hyde gibi popüler korku efsanelerini de beyaz perdeye taşıyacak.

Bu canavar evreni yavaş yavaş şekillenmeye başlamış durumda. Jekyll & Hyde'ın başrolünü üstlenecek Russell Crowe, Dr. Henry Jekyll rolü ile ilk kez The Mummy'de sinemaseverlerin karşısına çıkacak. Öte yandan Frankenstein'ın canavarını canlandırması için Javier Bardem ile, Görünmez Adam'ı canlandırması içinse yıldız oyuncu Johnny Depp ile anlaşılmış durumda. Frankenstein'ın Gelini filminin başrolü için de Angelina Jolie'nin adı geçiyor.

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broodofqueen 2 yıl en beğenilen
Belli bir yaş sınırının altındaki kullanıcıların yorumlarını engelleyebileceğimiz bir sistem istiyorum admin. Lütfen, yazılımcılarınız biraz uğraşırsa çözer bence.
Belli bir yaş sınırının altındaki kullanıcıların yorumlarını engelleyebileceğimiz bir sistem istiyorum admin. Lütfen, yazılımcılarınız biraz uğraşırsa çözer be...
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erkanberk 2 yıl
Lan sargı bezlerine yazık ya :)) kaçıncı mumya filmi bu.
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34dxf 2 yıl
Filmin içine etmişler , gorevimiz tehlike tarzinda olmuş . Yazik etmisler seriye , mumya serisini çok severdim indiana jones tarzi bir havasi vardi.
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ÇatlakMerlin 11 ay
O zamanlar izlediğimde fena değil sanki demiştim ama maalesef öyle olmadı. Belki de ben beklentimi çok yüksek tuttum bilmiyorum tabi orasını da. Sonuç olarak fragman da ne varsa filmde de o vardı yani.
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Unchangeable 2 yıl
draculayı madds mikelsen oynasın kafi
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lawbreaker 2 yıl
büyük ekranda izlenecek eğlencelik bişey olacak muhtemelen önceki seri de eğlencelikti ama bir ruhu vardı gene bu 5 sene sonra hatırlanmayacak bir film olur
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Holy Templar 2 yıl
Mumya kadin karakter olacak anladigim kadariyla.bana gore yeni filmleri mahveden iki sey var birisi asiri feminizmcilik digeri ise asiri siyahi ya da diger irklara uygulanan poziyif ayrimcilik.
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Guest-73A8A7D1E 2 yıl
ulan ve lanla başlayan mesajlar ne kadar itici lan
neyse, filmin atmosferi karanlık gibi. karanlık atmosferli film olsun, varsın hannah montana olsun. ki bu mumya, ne güzel.
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DH Misafiri 2 yıl
Ulan mumyaanın türlü türlü özellikleri var 4 göz bebeği var, başrol kapmış bir odun mumyaya saldırıyor. Bir örneği de ülkemizde yaşandı böyle. Garip.
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MessiTugi 2 yıl DH Misafiri
Karşısına eli boş çıkmak istememiş
şaka bir yana, o sanki mumyadan ziyade mumyanın adamları gibi geldi.
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aycibin 2 yıl
anaksunamun hatun değil mi bu :)
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alito 2 yıl
Çok güzel görünüyor. Sanırım Tom beyi böyle antik konulu bir filmde ilk defa göreceğiz
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djvietnam 2 yıl
o değilde tom cruse yaşlanmayı unutmuş :)
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s4ibo 2 yıl
İMOOTEPP İMOOTEPP
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