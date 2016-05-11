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Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yeni Need For Speed 2017'de gelecek

Ghost Games, yeni bir Need for Speed oyunu üzerinde çalıştıklarını doğruladı. Şirket 2017'de piyasaya sürülecek yeni Need For Speed'le özlenen NFS oyunlarındaki deneyimi sunmaya çalışacak.
3 yıl
10,3b
1
19
Oyunlar
Onur Seven
Haber Editörü
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Geçen yılki Need for Speed'in arkasındaki İsveç merkezli geliştirici Ghost Games, yeni bir Need for Speed oyunu üzerinde çalıştıklarını doğruladı. Şirket yaptığı açıklamada, Need for Speed ile atılmış olan temeller üzerine inşa edilen yeni oyunun 2017 yılında piyasada olacağını açıkladı.
Ayrıca Bkz. "Battlefield 1 ile ilgili bilmeniz gereken her şey"
Need for Speed serisi daha önce her yıl yeni bir oyun olarak piyasaya sürülüyordu. Electronic Arts, 2014 yılında on yıllık geleneği bir kenara bırakarak ilk kez bir Need for Speed oyunu çıkarmamıştı. Şimdi yine aynı şeyi yapıyor. Şirket geribildirimlerin Need for Speed'in geleceğini şekillendirdiğini, oyunun gelişimi için kullanıcıların Facebook, Twitter ve Forum sayfaları üzerinden kendilerine görüşlerini bildirmelerini istiyor.
Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen en son Need For Speed oyunu Ghost Games tarafından geliştirilmiş ve seriyi takip eden oyuncular tarafından büyük beğeni toplamıştı. Şirket şimdi ise özlenen Need For Speed oyunları tadında yeni bir oyun geliştirerek yükselen beklentileri karşılamak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade ediyor.

http://www.needforspeed.com/en_GB/news/under-the-hood-7 Yorum Yaz
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DraGonS 3 yıl en beğenilen
Şu oyunu hatırlayanlara selam olsun:

Ne oynardık la internet cafelerde. Bir bölüm vardı ağaç felan devriliyordu çok dalgasını geçerdik :D

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Şu oyunu hatırlayanlara selam olsun:Ne oynardık la internet cafelerde. Bir bölüm vardı ağaç felan devriliyordu çok dalgasını geçerdik :D
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3 Yanıt Yanıtla +12
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onur_cansever 3 yıl
nerde o undergraund 2 ler okuldan kaçıp internet kafeye koşmalar
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aydogdu1453 3 yıl
" Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen en son Need For Speed oyunu Ghost Games tarafından geliştirilmiş ve seriyi takip eden oyuncular tarafından büyük beğeni toplamıştı. "
Bu oyunun büyük beğeni topladığını şahsen düşünmüyorum.Değerlendirmeler şişirilmiş.Kaşarlanmış bir seri haline geldi malesef.Thq battı.Ubi$oft bekleniyor.Nasipse EA'da batar iyişallah.
" Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen en son Need For Speed oyunu Ghost Games tarafından geliştirilmiş ve seriyi takip eden oyuncular tarafından büyük beğeni toplam...
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1 Avatar
Barni Moloztaş 3 yıl
Eskiden daha iyiydi.
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MetalWave 3 yıl
DraGonS
Şu oyunu hatırlayanlara selam olsun: Ne oynardık la internet cafelerde. Bir bölüm vardı ağaç felan devriliyordu çok dalgasını geçerdik :D
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şu oyunu tele portlasınlar multisi çalışcak şekilde deli gibi oynarım
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mladenbmv 3 yıl
daha geçenki sürümü bile yayınlamadılar pc için martta sözde pc için yayınlancaktı ama hala haber yok.pc için 6 ay geç çıkarması firmayı bence zarara soktu çünkü her gün takip ettiğim halde oyunla ilgili bir haber yok kaç aydır.
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Tesla Nikola 3 yıl
Underground 2 olumsuzdur
telefonlara ciksa guzel olurdu
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V4LKyR 3 yıl
DraGonS
Şu oyunu hatırlayanlara selam olsun: Ne oynardık la internet cafelerde. Bir bölüm vardı ağaç felan devriliyordu çok dalgasını geçerdik :D
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Hey gidi günler be... Şu resmi gördüm inanılmaz duygulandım... :(
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serafon 3 yıl
aslında temel olarak fena değil son oyum ama çok eksik var. Üzerine iyi çalışırlarsa bişeyler olabilir!
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CagriErcan 3 yıl
Yeni bir çöp oyun geliyor arkadaşlar demedi demeyin...
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kadirirdem 3 yıl
underground 2 efsanesi yok abi o yun bir efsaneydi...
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DraGonS 3 yıl en beğenilen
Şu oyunu hatırlayanlara selam olsun:

Ne oynardık la internet cafelerde. Bir bölüm vardı ağaç felan devriliyordu çok dalgasını geçerdik :D

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KAKÁ 3 yıl
Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen en son Need For Speed oyunu Ghost Games tarafından geliştirilmiş ve seriyi takip eden oyuncular tarafından büyük beğeni toplamıştı.

YAV HE BSC HE...
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Akone 3 yıl DraGonS
DraGonS
Şu oyunu hatırlayanlara selam olsun:

Ne oynardık la internet cafelerde. Bir bölüm vardı ağaç felan devriliyordu çok dalgasını geçerdik :D

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Efsane oyundu harbiden. Hatırlattın bak
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Mr. Jingles 3 yıl DraGonS
NFS'nin ilk efsanesidir. Çocukluğumuz geçti o oyunla.
McLaren F1 alır multiplayerda kapışırdık. Ah ah ne günlerdi.
McLaren F1 hâlâ en hızlı arabalar arasında. Çocukluğumun efsane arabası. Benim için Bugatti Veyron'dan, Koenigsegg CCX'ten Agera'dan daha efsanedir. Zaten NFS HP'de bu araba için efsane ibaresi yazar.
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Ussuz 3 yıl
Underground 3 gelse yeter
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onur_cansever 3 yıl
nerde o undergraund 2 ler okuldan kaçıp internet kafeye koşmalar
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