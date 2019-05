Yeni Need For Speed 2017'de gelecek

Geçen yılki Need for Speed'in arkasındaki İsveç merkezli geliştirici Ghost Games, yeni bir Need for Speed oyunu üzerinde çalıştıklarını doğruladı. Şirket yaptığı açıklamada, Need for Speed ile atılmış olan temeller üzerine inşa edilen yeni oyunun 2017 yılında piyasada olacağını açıkladı.

Need for Speed serisi daha önce her yıl yeni bir oyun olarak piyasaya sürülüyordu. Electronic Arts, 2014 yılında on yıllık geleneği bir kenara bırakarak ilk kez bir Need for Speed oyunu çıkarmamıştı. Şimdi yine aynı şeyi yapıyor. Şirket geribildirimlerin Need for Speed'in geleceğini şekillendirdiğini, oyunun gelişimi için kullanıcıların Facebook, Twitter ve Forum sayfaları üzerinden kendilerine görüşlerini bildirmelerini istiyor.

Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen en son Need For Speed oyunu Ghost Games tarafından geliştirilmiş ve seriyi takip eden oyuncular tarafından büyük beğeni toplamıştı. Şirket şimdi ise özlenen Need For Speed oyunları tadında yeni bir oyun geliştirerek yükselen beklentileri karşılamak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade ediyor.

