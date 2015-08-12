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Yeni Nexus telefonları ile ilgili daha fazla detay ortaya çıktı

3 yıl
4,6b
1
22
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Yeni Nexus telefonları ile ilgili daha fazla detay ortaya çıktı

Sonbahar döneminin yaklaşmakta olduğu yaz aylarının bu son günleri önemli hareketliliklerin de habercisi konumunda. Yeni Nexus'lar, yeni iPhone'lar, Samsung, Sony, LG, HTC'nin yeni telefonları derken son 3-4 ay dolu dolu geçecek gibi duruyor. 

Geleneksel olarak yılın sonbahar aylarında piyasaya sürülen yeni Nexus telefonları da yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Çeşitli kaynaklardan sızdırılan bilgilerle telefonlarda neler olacağı belli oluyor. 

Yeni sızıntılara göre Huawei'nin geliştirdiği Nexus akıllı telefonunda 5.7 inçlik ekran yer alırken, ön panelde stereo hoparlör, metal kasa, 6.6mm veya 8.5mm kalınlık, arka kısımda parmak izi okuyucu ve USB Type-C girişleri yer alacak. 

LG'nin geliştirdiği Nexus akıllı telefonunda ise 5.2 inçlik daha küçük bir ekran bizi karşılıyor. 8mm veya 9.8mm kalıklık değeri, ön panelde stereo hoparlör, metal kasa, arka kısımda parmak izi okuyucu ve USB Type-C girişleri bulunacak. 

Nexus telefonları Google'ın Android ekosistemine sunacağı yeni özelliklerin referansı durumunda. Google, Android M sürümü ile birlikte ekosisteme USB Type-C girişi ve yerleşik parmak izi okuyucu desteğini sunacağını açıklamıştı. Yeni Nexus telefonlarında da bu açık bir şekilde görülüyor. 

Nexus telefonlarını birbirinden ayıran dış tasarım çizgileri ve yongasetleri olacak. LG'nin piyasaya sürmeden rafa kaldırdığı eski bir projesinin tasarımını uyguladığı belirtilirken, Huawei ise amiral gemi akıllı telefonlarından ilham alacak. Ayrıca LG Nexus modelinde Snapdragon 810 yongaseti, Huawei Nexus modelinde ise Cortex-A72 ve Cortex-A53 çekirdekli Kirin 950 yongaseti kullanılacağı belirtiliyor. Her iki model de Ekim sonu veya Kasım başında tanıtılacak.  

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Grkwnxs 3 yıl en beğenilen
Al güncelleme derdi olmadan 3 yıl çatır çatır kullan
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NeroWin 3 yıl
Nexus 4 kullanıyorum. 3. yılını doldurmasına rağmen hala güncelleme almaya devam ediyor.
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Grkwnxs 3 yıl Mr. Jingles
Mr. Jingles
S810 olacaksa LG'nin Nexus'u çıkmadan çöp oldu demektir. Anlamıyorum tamam LG yapsın ama Exyos işlemci koymak çok mu zor?

Samsung 7420 yi satmaz bence
Mr. JinglesS810 olacaksa LG'nin Nexus'u çıkmadan çöp oldu demektir. Anlamıyorum tamam LG yapsın ama Exyos işlemci koymak çok mu zor?
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aycibin 3 yıl
Bu nexus sarjlari hep zayif oluyor.bunlarda istisna olacagini ummuyorum.
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El_domingo 3 yıl
Android ozgurlugunu ve esnekliğini seviyorum..
Ancak turkiyede yuksek fiyat gozden cıkarmıssam kesinlikle apple cihazlarını alırım..
prestiji ve ikinci el değeri bu seçimimdeki ana etken..
yani nexus cihazlar yuksek fiyatlarla gelirse 2000 tl ve uzeri gibi turkiye pazarında sıkıntı yaşar
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shadowtr 3 yıl
Nexus'lar Android'in emekleme ve gelişme dönemlerinde çok önemliydi. Çünkü güncellemeler çok önemliydi...

Android 5.0 ile beraber Android sistemi oturmaya başladı ve gelişim bundan sonra aynı ivmede olmayacak. Açıkçası eskisi gibi artık güncelleme kovalamıyorum. LG zaten güvenlik güncellemeleri için sözünü verdi. Önemli olan buydu. Diğer üreticiler de izleyecektir...

Nexus telefonların multimedya yönünden zayıf olmasını (tamamen satış stratejisi) da göz önüne alınca sonraki telefonumun yine bir Nexus olup olmayacağını henüz kestiremiyorum.

Çünkü Nexus 4 kullanırken multimedya yönünden zayıf kaldığını hissettiğim yönler oldu fazlasıyla. Demek ki bu yöne doğru bir ihtiyacım var.

Hala Nexus 4 kullanılabilir durumda ve en az bir yıl daha işimi görecek seviyede olacak. Seneye telefon değiştirmeyi düşünürken karşıma nasıl bir durum çıkacağını merak ediyorum.

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kadirirdem 3 yıl
huaawei malzemede daha iyi olacaktır,Lg o kalınlığa bari adam gibi bir batarya koysa huawei de kirin olacakmış bütün nexus lar quallcomm kullandı inşallah oyunlar vs de optimizasyon sorunu çıkartmaz.. neyse bekleyip görelim....
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viper17 3 yıl
Haberin görseli neden ters ?


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Mazzini 3 yıl
Sd820 ile gelirse nexus4'ümü satıp pilide iyi oldumu hiç düşünmeden alırım.
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canguler917 3 yıl
stereo hoparlörün standartlaşmaya başlaması güzel birşey
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Guest-5B59C177F 3 yıl
o degilde nexus 6 neden türkiye'ye gelmedi
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aceleciburak 3 yıl
bu arada birçok haber sitesinde bahsi geçen haberle ilgili 810 ile ilgili pek bilgi geçmiyor LG Nexus 2015 için genelde Snapdragon 620 ve 4 GB RAM dedikoduları geçilmiş durumda

Eğer SD 620 4 GB RAM ve 64 GB Dahili Hafıza tabi metal kasa parmak izi sensörü fln ve Türkiye fiyatı ortalama 1500 - 1799 olacaksa süper bir donanım uyumluğunu olur diye aklımdan geçmiyorda değil ...


news.softpedia.com/...

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aceleciburak 3 yıl
hala Galaxy Nexus kullanıcısıyım (CyanogenMod ile hayata tutunmakta) Geliştirici cihazı olması sebebiyle modlanabilmesi müdahale edilebilmesi ve nisbeten diğer modellere göre satışı daha az olan bir seri olmasından dolayı Nexus ailesini seviyorum. (Satışı az olmasından kastım kişiye özel kalması bilenlerin ve takip edenlerin cihaza sahip olması durumu )

Nexus 4 te malum Kasa çatlama sorunu vardı tasarımsal olarak güzel olsa bile kozmetik olarak sorunlu idi

Nexus 5 belkide en popüler olan Nexus cihazları arasına girdi ama özellikle Türkiyede 32 Gb kapasiteli seçiminin olmaması beni uzun bir süre Galaxy Nexus kullanımına itti.

Nexus 6 ise Google ın politikasını zihniyetini tamamen batırtığı nokta oldu diyebilirim Herkese hitap etmeyen bir Nexus yaptı birde pildeki şişmeler kasayı zorlamalar işin içine girdi iyice soğuttu bununla beraber Motorola nın Türkiye pazarında olmayışı diğer bir eksisi diyebilirim.

Yeni Nexus 2015 a gelecek olursak ben hala Snapdragon 808 yada daha son kullanıcı bazlı bir cihazda görmediğimiz Snapdragon 620 ile geleceğini düşünüyorum. 808 makul olacaktır ama 620 biraz orta seviye gözükse de işlemci bazında A72 çekirdekleri sayesinde performans yüksel olacaktır ama GPU tarafı için bunu söylemek zor.

Mutlaka Google ve LG Yeni Nexus u hazırlarken pazar araştırmalarına ve 810 lu cihazların satış oranlarına bakmıştır diye düşünüyorum Nexus 6 da umduğunu bulamayan Google 2015 Nexuslarda temkinli yaklaşıp makul çözümlerle gelecektir.

Ekim sonu gibi yaşayıp göreceğiz biz son kullanıcılara sunulan çözümleri.
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S.Soylu 3 yıl
Bu iki telefondan birini alacak olsam Huawei tercihim olurdu. İlk olarak malzeme kalitesi LG'den daha yüksek olacaktır. Buna ek olarak Mate 7'deki parmak izi okuyucuyu kullansalar yeterde artar bile o sensör çok başarılı bence. Bunun dışında stereo hoparlör artısı. Burda belki SoC düşündürebilir ama güncelleme garantisi olacağı için belki tek sıkıntı oyun optimizasyonları olabilir ki oda düşük bir ihtimal aslında. Fiyatı iyi olursa alınabilir bir cihaz olur bence
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muccos 3 yıl
Chipset olarak ne kullanılır hiç belli olmazda fiyatlar ucuz olmayacak bu bir.İkincisi de Kirin 950 kullanılırsa rom,kernel vs. geliştirmeleri için ne kadar açık olacak?
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ICromwelleI 3 yıl muccos
Huawei kaynak kodlarını açmak zorunda olur diye tahmin ediyorum bu en son düşünceğin nokta bana göre. Ama ben s810 kullanıcağını düşünüyorum ayrıca cihaz ucuz olmuyacak büyük ihtimal pahalı olur.
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assasin34 3 yıl
Mr. Jingles
S810 olacaksa LGnin Nexusu çıkmadan çöp oldu demektir. Anlamıyorum tamam LG yapsın ama Exyos işlemci koymak çok mu zor? Edit: Bu eksi veren malları da anlamıyorum. Yahu S810 Qualcommun çıkmadan önce öve öve bitiremediği sonra da ısınma sorununu kabul edip sıçıp batırdığı büyük fiyaskosu. Böyle sıkıntılı bir işlemciyi Nexus gibi bir cihazda kullanmak ne derece doğru? Isınma sorunu yüzünden cihazlarda sıkıntıya sebep olan hatta frekans hızı bu sebeple düşürülen performans özürlü bir işlemci. S810 gibi özürlü bir işlemci kullanıp güzelim Nexus cihazın çöp olmasını mı istiyorsunuz?

şöyle az ötede oyna sen..
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