Yeni Nexus telefonları ile ilgili daha fazla detay ortaya çıktı

Sonbahar döneminin yaklaşmakta olduğu yaz aylarının bu son günleri önemli hareketliliklerin de habercisi konumunda. Yeni Nexus'lar, yeni iPhone'lar, Samsung, Sony, LG, HTC'nin yeni telefonları derken son 3-4 ay dolu dolu geçecek gibi duruyor.





Geleneksel olarak yılın sonbahar aylarında piyasaya sürülen yeni Nexus telefonları da yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Çeşitli kaynaklardan sızdırılan bilgilerle telefonlarda neler olacağı belli oluyor.





Yeni sızıntılara göre Huawei'nin geliştirdiği Nexus akıllı telefonunda 5.7 inçlik ekran yer alırken, ön panelde stereo hoparlör, metal kasa, 6.6mm veya 8.5mm kalınlık, arka kısımda parmak izi okuyucu ve USB Type-C girişleri yer alacak.





LG'nin geliştirdiği Nexus akıllı telefonunda ise 5.2 inçlik daha küçük bir ekran bizi karşılıyor. 8mm veya 9.8mm kalıklık değeri, ön panelde stereo hoparlör, metal kasa, arka kısımda parmak izi okuyucu ve USB Type-C girişleri bulunacak.





Nexus telefonları Google'ın Android ekosistemine sunacağı yeni özelliklerin referansı durumunda. Google, Android M sürümü ile birlikte ekosisteme USB Type-C girişi ve yerleşik parmak izi okuyucu desteğini sunacağını açıklamıştı. Yeni Nexus telefonlarında da bu açık bir şekilde görülüyor.





Nexus telefonlarını birbirinden ayıran dış tasarım çizgileri ve yongasetleri olacak. LG'nin piyasaya sürmeden rafa kaldırdığı eski bir projesinin tasarımını uyguladığı belirtilirken, Huawei ise amiral gemi akıllı telefonlarından ilham alacak. Ayrıca LG Nexus modelinde Snapdragon 810 yongaseti, Huawei Nexus modelinde ise Cortex-A72 ve Cortex-A53 çekirdekli Kirin 950 yongaseti kullanılacağı belirtiliyor. Her iki model de Ekim sonu veya Kasım başında tanıtılacak.

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