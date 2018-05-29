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Yeni Nokia telefonları duyuruldu

Nokia akıllı telefon pazarında kesirli isimlendirme ile yoluna devam ediyor. Nokia 5.1, Nokia 3.1 ve Nokia 2.1 modelleri en güncel Android sürümü ile tüketicilere sunulacak.
12 ay
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Yeni Nokia telefonları duyuruldu

Akıllı telefon pazarında Nokia markası ile eski günlere geri dönmeyi amaçlayan HMD Global, bugün 3 farklı modeli daha sahneye çıkardı. Tanıtılan 3 model Android One ve Android Go programları içerisinde yer alıyor.

Nokia 5.1 özellikleri ve fiyatı

Nokia 5.1 modelinde 5.5 inçlik Full HD ekran yer alıyor. Gorilla Glass ile kaplanan model 18:9 görüntü oranı sunuyor. Ekran, parmak izi kirliliğine karşı oleofobik katman ile kaplanmış. Metal alaşımdan imal edilmiş kasa önceki modellerle benzer bir tasarım çizgisi izliyor.

8 adet Cortex-A53 çekirdekli MediaTek Helio P18 yonga setinden gücünü alan modele 2GB/3GB RAM ve 16GB/32GB depolama kapasitesi eşlik ediyor. Firma önceki nesle göre yüzde 40 performans artışı elde edildiğini belirtiyor.

Ayrıca Bkz. "Pixel 3 serisi de çentikten nasibini alıyor"

Telefonun arka kısmında 16MP çözünürlüğünde otomatik odaklamalı bir kamera, ön kısmında ise 8MP çözünürlüğünde bir özçekim kamerası yer alıyor. Android One programı ile telefon en güncel sürümleri alacak. 2990mAh kapasiteli bir batarya barındıran telefon 189 Avro başlangıç fiyatına sahip.

 

Yeni Nokia telefonları duyuruldu

Nokia 3.1 özellikleri ve fiyatı

İlk neslin satış başarısını devam ettirmeyi amaçlayan Nokia 3.1 modeli, 5.2 inçlik ekranında 1440x720 piksel çözünürlük sunuyor. Ekran yine Gorilla Glass ile güçlendirilmiş. 8 çekirdekli MediaTek 6750 yonga setinden gücünü alan modelde 2GB/3GB RAM ve 16GB/32GB depolama kapasitesi yer alıyor.

Arka kısımda 13MP çözünürlüğünde, ön kısımda da 8MP çözünürlüğünde bir kamera yer alırken, 2990mAh kapasiteli bir bataryadan enerjisini alıyor. Önceki nesle göre çok daha iyi bir performans sunduğu ifade ediliyor. Android One programı ile son güncellemeler telefonda olacak. Telefonun başlangıç fiyatı 139 Avro olarak açıklandı.

 

Yeni Nokia telefonları duyuruldu

Nokia 2.1 özellikleri ve fiyatı

Android Go programına dahil olan Nokia 2.1 modelinde 5.5 inçlik HD ekran yer alıyor. 4 çekirdekli Snapdragon 425 yonga setinden gücünü alan modelde 1GB RAM ve 8GB depolama kapasitesi yer alıyor.

Arka kısımda 8MP çözünürlüğünde, ön kısımda da 5MP çözünürlüğünde kamera barındıran model 4000mAh kapasiteli batarya ile 2 günü rahatlıkla çıkarıyor. Android 8.1 Oreo Go işletim sistemi ile gelen modelin fiyatı 115$. Satışlar önümüzdeki haftalarda başlıyor.

 

https://www.phonearena.com/news/Nokia-51-31-21-official-specs-price-release-date_id105286 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
ALBAY 12 ay en beğenilen
3 ü de birbirinden çöp maşallah.
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Cassation 11 ay
Arkadaşlar çöp möp derken telefonların fiyatlarına ve hitap ettiği kesime bakın ve öyle yorum yapın. 100-200 dolar arası telefonlar bunlar
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xooxxoox 11 ay
Zamanın en efsane markasıydı şimdi ne halde. Kötü yönetime bir örnek işte !
Eyyyy Nokia CEO su ayıp be ayıp :)
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ALKaraca 11 ay
Nokia nın mediatekli ürünleri biraz talihsizlik olmuş
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HerGiyotineBurnunuSokma 11 ay
Hala 1 ram 8 rom yapanlar varmış

Bunların üretiminde sözü geçen inananları cehenneme atmak lazım
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dobrasam 11 ay
Mediatek işlemci hata olmuş maalesef bu işlemciler stabil çalışmıyor
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BlueDay_86 11 ay
Nokia akıllı telefon modellerine geçtiğinden beri Tasarımlar hep aynı. İşletim sisteminde sadece Android farkı oluştu
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Cassation 11 ay
Arkadaşlar çöp möp derken telefonların fiyatlarına ve hitap ettiği kesime bakın ve öyle yorum yapın. 100-200 dolar arası telefonlar bunlar
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Youloooo8 12 ay
Nokia is doing a great job turning into Android as Android is the future. Your can check latest Nokia mobile prices on they have full specifications and video reviews of Nokia phones as well as all the latest and updated nokia phones.
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gidi 12 ay
yaw niye android one oldu bunlar? ne güzel ilk nokialara 3 sürüm güncelleme sözü vermişlerdi. Android one ile en fazla bir sürüm güncelleme geliyor. Keşke yine aynı güncelleme garantili cihazlar çıkarsalar...
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işleredom 12 ay
1gb ram
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deoks 12 ay
o çerçeveler gözümüze girmese çok hoş duruyorlar aslında
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