Yeni Nokia telefonları duyuruldu

Akıllı telefon pazarında Nokia markası ile eski günlere geri dönmeyi amaçlayan HMD Global, bugün 3 farklı modeli daha sahneye çıkardı. Tanıtılan 3 model Android One ve Android Go programları içerisinde yer alıyor.

Nokia 5.1 özellikleri ve fiyatı

Nokia 5.1 modelinde 5.5 inçlik Full HD ekran yer alıyor. Gorilla Glass ile kaplanan model 18:9 görüntü oranı sunuyor. Ekran, parmak izi kirliliğine karşı oleofobik katman ile kaplanmış. Metal alaşımdan imal edilmiş kasa önceki modellerle benzer bir tasarım çizgisi izliyor.

8 adet Cortex-A53 çekirdekli MediaTek Helio P18 yonga setinden gücünü alan modele 2GB/3GB RAM ve 16GB/32GB depolama kapasitesi eşlik ediyor. Firma önceki nesle göre yüzde 40 performans artışı elde edildiğini belirtiyor.

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Telefonun arka kısmında 16MP çözünürlüğünde otomatik odaklamalı bir kamera, ön kısmında ise 8MP çözünürlüğünde bir özçekim kamerası yer alıyor. Android One programı ile telefon en güncel sürümleri alacak. 2990mAh kapasiteli bir batarya barındıran telefon 189 Avro başlangıç fiyatına sahip.

Nokia 3.1 özellikleri ve fiyatı

İlk neslin satış başarısını devam ettirmeyi amaçlayan Nokia 3.1 modeli, 5.2 inçlik ekranında 1440x720 piksel çözünürlük sunuyor. Ekran yine Gorilla Glass ile güçlendirilmiş. 8 çekirdekli MediaTek 6750 yonga setinden gücünü alan modelde 2GB/3GB RAM ve 16GB/32GB depolama kapasitesi yer alıyor.

Arka kısımda 13MP çözünürlüğünde, ön kısımda da 8MP çözünürlüğünde bir kamera yer alırken, 2990mAh kapasiteli bir bataryadan enerjisini alıyor. Önceki nesle göre çok daha iyi bir performans sunduğu ifade ediliyor. Android One programı ile son güncellemeler telefonda olacak. Telefonun başlangıç fiyatı 139 Avro olarak açıklandı.

Nokia 2.1 özellikleri ve fiyatı

Android Go programına dahil olan Nokia 2.1 modelinde 5.5 inçlik HD ekran yer alıyor. 4 çekirdekli Snapdragon 425 yonga setinden gücünü alan modelde 1GB RAM ve 8GB depolama kapasitesi yer alıyor.

Arka kısımda 8MP çözünürlüğünde, ön kısımda da 5MP çözünürlüğünde kamera barındıran model 4000mAh kapasiteli batarya ile 2 günü rahatlıkla çıkarıyor. Android 8.1 Oreo Go işletim sistemi ile gelen modelin fiyatı 115$. Satışlar önümüzdeki haftalarda başlıyor.