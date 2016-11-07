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Yeni Nokia telefonun kasa görselleri sızdırıldı

Gelecek yıl itibariyle büyük bir reklam kampanyası eşliğinde piyasaya sürülmesi beklenen yeni Nokia telefonların gerçek kasa görselleri de internete sızmaya başladı.
2 yıl
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43
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Yeni Nokia telefonun kasa görselleri sızdırıldı

Başarısız bir Windows Phone macerasından sonra akıllı telefon pazarına veda eden Nokia markası, büyük bir geri dönüşe hazırlanıyor. Gelecek yıl farklı modellerle piyasaya çıkacak markanın ilk görselleri de sızmaya başladı.

Başlangıç Orta Seviyeye

Microsoft ile yapılan anlaşma gereği uzun bir süre Nokia markasını kullanamayacak olan Finli holding, markanın HMD Global ortaklığına satılması sonrasında harekete geçti. Hemşehrisi HMD Global ile işbirliğine giden firma, ilk akıllı telefonlar için kolları sıvadı.

Nokia’nın ilk etapta hangi segmente hitap edeceği henüz bilinmiyor ancak internete sızan benchmark skorları daha çok orta seviyeye yönelik hareket edeceğini gösteriyor. Nokia D1C kod adlı bu Android telefon sınıfına göre önemli özellikler barındırıyor. D1C için aslında bir tablet olduğu iddiaları gündeme gelmişti ancak tablet konusunun ayrı olduğu ve telefon tarafında çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiği ifade ediliyor.

Daha önce bir kurum onay başvurusundan alındığı tahmin edilen tasarım şemalarını gördüğümüz akıllı telefonun bu kez gerçek kasa görselleri de internete sızdırıldı. Nokia D1C yekpare alüminyum alaşımdan imal edilmiş. Ayrıca anten çizgileri de yeni iPhone modellerinden hatırlayacağımız üzere kenarlara yaslanmış.

Ayrıca Bkz. "Nokia telefonlar için gelecek yıl büyük bir reklam kampanyası başlıyor"

5.5 inçlik Full HD ekrana sahip olduğu belirtilen akıllı telefona 8 adet Cortex A-53 çekirdeği ve Adreno 505 grafik birimi barındıran Snapdragon 430 yonga seti güç sağlıyor. 3GB LPDDR3 RAM ile desteklenen sistemde 32GB depolama kapasitesi yer alıyor. Arka kısımda LED flaşlı 13MP çözünürlüğünde, ön kısımda da 8MP çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor. İşletim sistemi ise Android 7.0 olacak.

Nokia patronunun CES 2017 fuarında açılış konuşmalarından birisini yapması bekleniyor ancak pek çok kaynak bu fuarda bir tanıtım beklemiyor. Yeni Nokia akıllı telefonların en erken MCW 2017 fuarında tanıtılacağı tahmin ediliyor zira firmanın anlaşma imzaladığı İngiliz Mother reklam firması, gelecek yılın ilk ayları için iş alımlarına başladı. Bakalım Nokia’nın geri dönüşü tüketici tarafından nasıl karşılanacak.


http://www.phonearena.com/news/Alleged-Nokia-Android-phone-rear-panel-leaks-jibes-with-previous-renders_id87492 Yorum Yaz
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comarsavar 2 yıl en beğenilen
"Note 7 faciası henüz akıllardan silinememişken Nokia tarafından da sızıntılar devam ediyor..." - Ekrem71
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ozanbey432 2 yıl kreat
kreat
Şu iPhone u illa katacaksınız haberin bi yerine. Olmuyor yani he! Dahası apple haberleri neden bildirim olarak geliyor! Ben görmek istemiyorum belki. Neden insanın gözüne sokuyorsunuz Apple'ı.

Ekrem71 bu kardeş ne bekli10
kreatŞu iPhone u illa katacaksınız haberin bi yerine. Olmuyor yani he! Dahası apple haberleri neden bildirim olarak geliyor! Ben görmek istemi...
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DSG1 2 yıl
Nokia nokia diyorsunuzda nokia'nın telefonlarını tasarlayan, geliştiren ekipten kim kalmıştır ki beklediğiniz nokia olsun.
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ogameci 2 yıl
eskiden 100 liraya nokia alıyorduk şimdi 300 den aşağı nokia yok
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Umutcan_31 2 yıl
Nokia Geri mi Dönüyor ?
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-Uzumaki Naruto- 2 yıl
450snapdragon andro 7.0 çok saçma.620olsaydı en azından
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shadowtr 2 yıl
Yokia
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kadirirdem 2 yıl
giriş seviyesinden başlasınlar...
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may4249 2 yıl
Powerbank gibi duruyor heeii...na
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PurposeLess sinan 2 yıl
ekrem71 istifa, gerçi memleketim de istifa müessesesi pek çalışmıyor.
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AlicanNalbat 2 yıl
Dünyada insanı iki şey yıkar
Bir su
İki sabun
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PaTRaiN1 2 yıl
Ekrem71 haberlerini sevmeyenler like please.
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PaTRaiN1 2 yıl
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