Yeni Nokia telefonun kasa görselleri sızdırıldı

Başarısız bir Windows Phone macerasından sonra akıllı telefon pazarına veda eden Nokia markası, büyük bir geri dönüşe hazırlanıyor. Gelecek yıl farklı modellerle piyasaya çıkacak markanın ilk görselleri de sızmaya başladı.

Başlangıç Orta Seviyeye

Microsoft ile yapılan anlaşma gereği uzun bir süre Nokia markasını kullanamayacak olan Finli holding, markanın HMD Global ortaklığına satılması sonrasında harekete geçti. Hemşehrisi HMD Global ile işbirliğine giden firma, ilk akıllı telefonlar için kolları sıvadı.

Nokia’nın ilk etapta hangi segmente hitap edeceği henüz bilinmiyor ancak internete sızan benchmark skorları daha çok orta seviyeye yönelik hareket edeceğini gösteriyor. Nokia D1C kod adlı bu Android telefon sınıfına göre önemli özellikler barındırıyor. D1C için aslında bir tablet olduğu iddiaları gündeme gelmişti ancak tablet konusunun ayrı olduğu ve telefon tarafında çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiği ifade ediliyor.

Daha önce bir kurum onay başvurusundan alındığı tahmin edilen tasarım şemalarını gördüğümüz akıllı telefonun bu kez gerçek kasa görselleri de internete sızdırıldı. Nokia D1C yekpare alüminyum alaşımdan imal edilmiş. Ayrıca anten çizgileri de yeni iPhone modellerinden hatırlayacağımız üzere kenarlara yaslanmış.

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"Nokia telefonlar için gelecek yıl büyük bir reklam kampanyası başlıyor"

5.5 inçlik Full HD ekrana sahip olduğu belirtilen akıllı telefona 8 adet Cortex A-53 çekirdeği ve Adreno 505 grafik birimi barındıran Snapdragon 430 yonga seti güç sağlıyor. 3GB LPDDR3 RAM ile desteklenen sistemde 32GB depolama kapasitesi yer alıyor. Arka kısımda LED flaşlı 13MP çözünürlüğünde, ön kısımda da 8MP çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor. İşletim sistemi ise Android 7.0 olacak.

Nokia patronunun CES 2017 fuarında açılış konuşmalarından birisini yapması bekleniyor ancak pek çok kaynak bu fuarda bir tanıtım beklemiyor. Yeni Nokia akıllı telefonların en erken MCW 2017 fuarında tanıtılacağı tahmin ediliyor zira firmanın anlaşma imzaladığı İngiliz Mother reklam firması, gelecek yılın ilk ayları için iş alımlarına başladı. Bakalım Nokia’nın geri dönüşü tüketici tarafından nasıl karşılanacak.