Nokia telefonlar için gelecek yıl büyük bir reklam kampanyası başlıyor

Benchmark skorlarına düşen ve telefon olduğu zannedilen cihazın bir Nokia tablet olduğunun anlaşılması, ilk Nokia telefonların bu yıl çıkma ihtimalini zayıflatmıştı. Bir Microsoft yöneticisinin yaptığı açıklama ile böyle bir ihtimal de ortadan kalkmış oldu. Reklam anlaşmaları yeni telefonların gelecek yıl piyasaya çıkacağını gösteriyor.

Büyük Bir Reklam Kampanyası Gündemde

Bilindiği üzere Nokia, mobil cihazlar bölümünü Microsoft’a satarken kendi markası altında telefon çıkarmama maddesine de imza atmıştı. Bununla birlikte Microsoft’un Nokia isim hakkını HDM Global firmasına satması işleri değiştirdi. Finlandiyalı Nokia ve HDM Global, ilk telefonlarını üretmek için işbirliği yaptı.

Yeni telefonların elbette büyük bir pazarlama hamlesi ile piyasaya çıkması gerekiyor. HDM Global bu bakımdan büyük reklam şirketlerinden birisi olan İngiliz Mother ile anlaşma yaptı. Dünya çapında Nokia telefonların pazarlaması Mother’a emanet edildi.

Mother, Nokia markasının hakkını verebilmek amacıyla dünya çapında büyük bir reklam kampanyasına başlıyor. Bunun için yeni iş pozisyonları açan Mother, reklam kampanyalarını gelecek yılın ilk aylarında başlatacak. Bu bakımdan Nokia telefonların en erken CES 2017 fuarında tanıtılması ve sonrasında da piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Ayrıca Bkz.

"General Mobile GM 5 ile tanışın"

Diğer taraftan Nokia kalabalık bir ürün grubu ile tüketici ilgisi çekmeye çalışacak. İlk etapta tanıtılacak 2 akıllı telefonun ardından bir tablet modelinin gelmesi bekleniyor. Yine gelecek yılın ikinci yarısı için iki akıllı telefon daha piyasaya sürülecek. Nokia markasının geri dönüşünün tüketicide nasıl bir etki yapacağı hayati önem taşıyor zira firmanın devam edip etmeyeceği buna bağlı.