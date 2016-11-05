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Nokia telefonlar için gelecek yıl büyük bir reklam kampanyası başlıyor

Uzun bir aranın ardından yeniden akıllı telefon pazarına dönmenin hazırlıklarını yapan Nokia, pazarlama konusuna da büyük önem veriyor. Bunun için en iyi firmalardan birisi ile anlaşıldı.
2 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Benchmark skorlarına düşen ve telefon olduğu zannedilen cihazın bir Nokia tablet olduğunun anlaşılması, ilk Nokia telefonların bu yıl çıkma ihtimalini zayıflatmıştı. Bir Microsoft yöneticisinin yaptığı açıklama ile böyle bir ihtimal de ortadan kalkmış oldu. Reklam anlaşmaları yeni telefonların gelecek yıl piyasaya çıkacağını gösteriyor.

Büyük Bir Reklam Kampanyası Gündemde

Bilindiği üzere Nokia, mobil cihazlar bölümünü Microsoft’a satarken kendi markası altında telefon çıkarmama maddesine de imza atmıştı. Bununla birlikte Microsoft’un Nokia isim hakkını HDM Global firmasına satması işleri değiştirdi. Finlandiyalı Nokia ve HDM Global, ilk telefonlarını üretmek için işbirliği yaptı.

Yeni telefonların elbette büyük bir pazarlama hamlesi ile piyasaya çıkması gerekiyor. HDM Global bu bakımdan büyük reklam şirketlerinden birisi olan İngiliz Mother ile anlaşma yaptı. Dünya çapında Nokia telefonların pazarlaması Mother’a emanet edildi.

Mother, Nokia markasının hakkını verebilmek amacıyla dünya çapında büyük bir reklam kampanyasına başlıyor. Bunun için yeni iş pozisyonları açan Mother, reklam kampanyalarını gelecek yılın ilk aylarında başlatacak. Bu bakımdan Nokia telefonların en erken CES 2017 fuarında tanıtılması ve sonrasında da piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Ayrıca Bkz. "General Mobile GM 5 ile tanışın"

Diğer taraftan Nokia kalabalık bir ürün grubu ile tüketici ilgisi çekmeye çalışacak. İlk etapta tanıtılacak 2 akıllı telefonun ardından bir tablet modelinin gelmesi bekleniyor. Yine gelecek yılın ikinci yarısı için iki akıllı telefon daha piyasaya sürülecek. Nokia markasının geri dönüşünün tüketicide nasıl bir etki yapacağı hayati önem taşıyor zira firmanın devam edip etmeyeceği buna bağlı.

 

http://www.phonearena.com/news/Nokia-phones-launch-campaign-blitz-prepped-for-2017_id87421 Yorum Yaz
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cray 2 yıl en beğenilen
Nokia, samsung, iphone olmuş ne farkeder telefonumu yenileyeceğim yeni telefon alamıyorum dolar almış başını gitmiş uçmuş, ötv, kdv, trt payı derken en ucuz telefonlar bile ateş pahası
Nokia, samsung, iphone olmuş ne farkeder telefonumu yenileyeceğim yeni telefon alamıyorum dolar almış başını gitmiş uçmuş, ötv, kdv, trt payı derken en ucuz tel...
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HMFI 2 yıl
Bir zamanlarki n73 gibi telefonlarının tasarım anlayışını,yaratıcılığını,zamanına göre önde oluşunu ve sağlamlığını yeni telefonlarına uyarlarsa iyi satar.
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estf 2 yıl
standart modeli 1 gb üst seviye modeli 2 gb ramle gelir kesin, sonra neden battık?
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DH Misafiri 2 yıl
Arkadaşlar NOKİA ya pislik atmadan önce şunu bilin ki;
Nokia 5800 expressmusic telefonunu 7 yıl kullandım ve hala taş gibi telefon. Şimdi soruyrum size hangi marka bu kadar dayanabilir sony mi, Ateş pahası I phonelermi?
Marka merakımı yoksa işlevsellikmi aldığınız telefon 6 ay sonra bozuldu diye ağlıyorsunuz. Eee ozaman derdiniz ne de bu telefona trip atıyorsunuz almazsanız almayın benim telefona verecek fazla param yok alırım uzun süre kullanırım. Tutup telefonla uzaya çıkmayacağım ya değilmi :) Here Maps gibi doğru bir harita bilgisini hala google maps sunamıyor okadar arge yatırımlarına rağmen iyi olan ne zaman kötü oldu?
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DH Misafiri 2 yıl
Mother'in fazla kasmasina gerek yok. Terminator'un muzigine Arnold'un efsane "I'll be back" repligini koyup ekrana NOKIA yazsalar yeter.
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DH Misafiri 2 yıl
Şu anda Nokia 1020 kullanıyorum,microsoft'taki gerzekler böyle bir cihazı bitirdiler hatta 1030 McLaren çıkacaktı onunda önünü kapadılar, Nokianın bundan sonra yapacağı en iyi şey 41 MP lik kamerasını update edip hızlı bir android yazılım yaparak ama windows gibi bence oldukça kullanışlı bir arayüzle piyasaya çıkmasıdır. Tüm android telefonların arayüzü aynı, android yazılımlı ancak windows tipinde bir kullanıcı arayüzü çok şık durur.Halen elimde N8 var alet canavar gibi çalışıyor, gerçi symbian ama genede çoğu telefona taş çıkartır. 2017 de Nokia dan ve Turing Phone Cadenza dan çok umutluyum, 3ncü tercihim S8 edge olabilir.
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Glorfindel1907 2 yıl
Beklemedeyiz android sistemli yeni bir N serisi ne güzel olur
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Guest-25CF1EFB4 2 yıl
"Bir Microsoft yöneticisinin" ulan batırdınız Nokia'yı bee!
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Kara Börü 2 yıl
Nokia reis N9 gibi bir telefonu güncel donanımla yapar inşallah. N9 efsanedir.
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Mr. Jingles 2 yıl
Düzenleme seçeneği gitmiş. Forum gittikçe daha da rezaletleşiyor. iPhone gibi bir sistem yazmışım iOS olacaktı o.
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aycibin 2 yıl
yıllardır nokia haberi var ama ne satan var ne alan :)
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astegon 2 yıl aycibin
Çünkü Microsoft ile anlaşmasına göre 2016 Kasım'a kadar cihaz tasarlamak, satışa çıkarmak vb yasak.
Bildiğim kadarıyla bu kasım'da anlaşmanın o hükmü sona eriyor.
Nokia markalı TELEFON'lar 2017 de çıkabilecekti Nokia'da onu yapıyor. Akıllıca.
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merik and sago 2 yıl
Bence piyasada bir boşluk var onu doldurursa çok büyük bir kitleye ulaşabilir.şöyle ki birçok kişi türlü nedenlerle samsung telefon kullanmayı istemiyor kullananlarda bir iphone kullanıcısı gibi samsung a öyle sıkı fıkı bağlı değil android de kalmak isteyenler htc lg gibi markalara yöneliyorlar..htc nin fiyat performans oranı kötü lg nin ise telefonlarında çok fazla sorun çıkıyor ve günlük pil süreleri diğer telefonlara göre daha az..lg ekran konusunda iyi sony nin telefonlarının ekranları dış camına uzak ve samsung veya lg deki ekran görünümünü vermiyor yine de Nokia nın en sorunsuz rakibi sony gibi görünüyor..android de kalmak istemeyenler iphone na geçiyor tabi iphone dan müşteri çalmak biraz daha zor iphone kullanıcıları için Nokia nın tasarımı ve yazılım kalitesi önemli..
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Whippoorwill 2 yıl
Sonunda eski günlerdeki gibi Nokia cihaz kullanabileceğiz. Umarım fark yaratacak işlere imza atarlar.
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