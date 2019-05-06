Yeni bir Oppo Reno modeli TENAA’da görüldü

Geçtiğimiz ay İsviçre’nin Zürih kentinde Oppo Reno, Oppo Reno 10x Zoom ve Oppo Reno 5G modellerinin global lansmanı yapıldı. Haberlerimizi yakından takip edenlerin hatırlayacağı üzere Oppo Reno serisinin en az beş cihazdan oluşacağı ortaya çıkmıştı. TENAA’da görülen yeni Oppo Reno modeli de kalanlardan biri.

Çentikli ön kamera

Serinin hali hazırda tanıtılmış modellerinde açılır kapanır ön kamera mekanizması mevcut. Sızdırılan model ise çentikli ön kamera ile geliyor. Haber içerisindeki ön yüz görseline dikkatli bakarsanız kamerayı siz de görebilirsiniz. TENAA’da yer alan bilgilere göre bu ön kamera 32 MP çözünürlüğünde. Ayrıca arka kısmında ise 48 MP + 5 MP çözünürlüklü çift kamera paketi yer alıyor. Cihazın yonga seti 2.2 GHz, 8 çekirdekli şeklinde belirtilmiş. Bu tarif Oppo Reno’da da yer alan Snapdragon 710’a işaret ediyor olabilir. Ancak Snapdragon 730’un da 2.2 GHz, 8 çekirdekli yapıda olduğunu belirtelim.

TENAA üzerinde yer alan diğer bilgiler ise 6 GB RAM, 128 GB depolama, 3950 mAh batarya, 6.4 inç Full HD+ ekran, 157.3 x 74.9 x 9.1 mm boyut, 186 gram ağırlık şeklinde sıralanabiliyor. Cihazın arka tarafında herhangi bir parmak izi sensörü bulunmadığı için ekran üzerinden parmak izi okuma özelliğinin olduğunu da söyleyebiliriz.

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Haber içerisinde telefondan sürekli "yeni Oppo Reno modeli" şeklinde bahsetmek zorunda kaldık çünkü cihazın ismi bilinmiyor. Tahminler Oppo Reno Plus ismine işaret ediyor ama bazı kaynaklar Oppo Reno Lite olabileceğinin altını çizmiş. Kısacası isimlendirme konusu şimdilik oldukça karışık.

https://www.gsmarena.com/new_oppo_reno_appears_on_tenaa_with_32_mp_selfie_shooter-news-36904.php