Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yeni bir Oppo Reno modeli TENAA’da görüldü

Oppo Reno serisinin yeni bir modeli TENAA üzerinde görüldü. Fotoğrafları ve bazı teknik özellikleri ortaya çıkan modelin isimlendirmesi bilinmiyor. Detaylar haberimizde.
2 hf.
1,4b
1
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Yeni bir Oppo Reno modeli TENAA’da görüldü
Tam Boyutta Gör
Geçtiğimiz ay İsviçre’nin Zürih kentinde Oppo Reno, Oppo Reno 10x Zoom ve Oppo Reno 5G modellerinin global lansmanı yapıldı. Haberlerimizi yakından takip edenlerin hatırlayacağı üzere Oppo Reno serisinin en az beş cihazdan oluşacağı ortaya çıkmıştı. TENAA’da görülen yeni Oppo Reno modeli de kalanlardan biri.

Çentikli ön kamera

Serinin hali hazırda tanıtılmış modellerinde açılır kapanır ön kamera mekanizması mevcut. Sızdırılan model ise çentikli ön kamera ile geliyor. Haber içerisindeki ön yüz görseline dikkatli bakarsanız kamerayı siz de görebilirsiniz. TENAA’da yer alan bilgilere göre bu ön kamera 32 MP çözünürlüğünde. Ayrıca arka kısmında ise 48 MP + 5 MP çözünürlüklü çift kamera paketi yer alıyor. Cihazın yonga seti 2.2 GHz, 8 çekirdekli şeklinde belirtilmiş. Bu tarif Oppo Reno’da da yer alan Snapdragon 710’a işaret ediyor olabilir. Ancak Snapdragon 730’un da 2.2 GHz, 8 çekirdekli yapıda olduğunu belirtelim.

Yeni bir Oppo Reno modeli TENAA’da görüldü
Tam Boyutta Gör

TENAA üzerinde yer alan diğer bilgiler ise 6 GB RAM, 128 GB depolama, 3950 mAh batarya, 6.4 inç Full HD+ ekran, 157.3 x 74.9 x 9.1 mm boyut, 186 gram ağırlık şeklinde sıralanabiliyor. Cihazın arka tarafında herhangi bir parmak izi sensörü bulunmadığı için ekran üzerinden parmak izi okuma özelliğinin olduğunu da söyleyebiliriz.

Ayrıca Bkz. "Apple tarihi tazminat cezası ile karşı karşıya"

Haber içerisinde telefondan sürekli "yeni Oppo Reno modeli" şeklinde bahsetmek zorunda kaldık çünkü cihazın ismi bilinmiyor. Tahminler Oppo Reno Plus ismine işaret ediyor ama bazı kaynaklar Oppo Reno Lite olabileceğinin altını çizmiş. Kısacası isimlendirme konusu şimdilik oldukça karışık.


https://www.gsmarena.com/new_oppo_reno_appears_on_tenaa_with_32_mp_selfie_shooter-news-36904.php Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 hf. Turkcell’den Ramazan’a özel Salla Kazan kampanyası 1 hf. Huawei P30 lite bu ay içerisinde Türkiye’ye geliyor 2 hf. 2019 model iPhone'larda yeni bir anten teknolojisi kullanılacak 2 hf. Xiaomi Redmi Note 7, fotoğraf çekimi için uzaya gönderildi 2 hf. 6 ay kullandım, alınır mı? "Anker Powercore II ve Powerline+ incelemesi" 2 hf. NVIDIA, "Turing A" ve "Turing A olmayan" GPU zarı ayrımından vazgeçiyor 2 hf. Arzum ve İtalyan marka Ducati'den büyük iş birliği 2 hf. Android için YouTube Music artık yerel şarkıları çalabiliyor 2 hf. Spider-Man: Far From Home fragmanı yayınlandı 2 hf. Trump, Çin’den gelen elektronik ürünlerde vergi oranlarını 2.5 katına çıkarıyor 2 hf. Amsterdam, 2030 yılına kadar benzinli ve dizel araçların yasaklanacağını açıkladı 2 hf. Mars’ın bütün suyunu kum fırtınaları çalmış olabilir 2 hf. Xiaomi Mi A3 ve A3 Lite modelleri, Snapdragon 700 serisi işlemci ile gelecek 2 hf. Türk oyun sektöründe başarı hikayesi | VLMedia 2 hf. GTA 6 ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı 2 hf. iOS 12.3 kodunda daha fazla toplu taşıma ipucu ortaya çıktı 2 hf. Realme X'in tanıtım tarihi resmen duyuruldu 2 hf. Google I/O 2019’da bizleri neler bekliyor? 2 hf. ABD Hava Kuvvetleri birden fazla füzeyi lazerle havada imha etti 2 hf. Redmi’nin amiral gemi modeli Redmi K20 Pro şeklinde isimlendirilebilir 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN Yeni bir Oppo Reno modeli TENAA’da görüldü Sonraki Fortnite oyununda Tilted Towers yıkıldı 2 hf. Yeni Mercedes-Benz Sprinter Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 2 hf. Oklahoma'da bulunan bir kişi boynunu kütürdettiği için felç geçirdi 2 hf. Apple tarihi tazminat cezası ile karşı karşıya 2 hf. Riot Games cinsel taciz olaylarıyla çalkalanıyor, bugün protesto yürüyüşü var 2 hf. İngiltere’de iki doktor, sokak ortasında açık kalp ameliyatı yaptı 2 hf. Hubble, 'evrenin tarihini' tek bir büyüleyici fotoğrafa sığdırdı 2 hf. Türkiye mevcut anlaşmadan çıkarsa F-35 projesi çöker mi? 2 hf. Yerli İHA Göksungur, gökyüzündeki en hızlı İHA'mız olacak 2 hf. Avengers: Endgame gişede 2,2 milyar dolara ulaştı: Titanic'i geride bıraktı 2 hf. IDEF 2019'da neler gördük? 2 hf. HTC yakında Helio P35 işlemci ile güçlendirilmiş orta sınıf bir telefon çıkaracak 2 hf. Samsung Galaxy Note 10 daha kavisli bir tasarım ile gelecek 2 hf. Microsoft Store uygulaması yakında Windows 10 Mobile platformunu desteklemeyecek 2 hf. Uygun fiyatlı Redmi 7 Türkiye’ye geliyor 2 hf. OnePlus 7 Pro, süper hızlı depolama teknolojisi UFS 3.0 ile gelebilir 2 hf. Qualcomm Snapdragon 865, 4G ve 5G olmak üzere iki versiyonda gelecek 2 hf. Google Pixel 3a XL'in kutusu ve özellikleri sızdı 2 hf. Tumblr, onu eski günlerine döndürecek yeni sahibini arıyor 2 hf. Samsung, tam ekranlı bir akıllı telefon için, ekran altı kamera çözümü geliştiriyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
The Dark Pictures: Man of Medan için
Bölüm Sonu Canavarı
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Samsung Galaxy S10 Plus,S10,S10e Kullanıcıları
DH Forum
Bu kadındaki fizik kimsede yok...
DH Forum
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim