Yeni Pixel modellerinin özellikleri ortaya çıktı

Yeni Pixel serisinin üreticisi olacak HTC, akıllı telefonların bazı özelliklerinin ortaya çıkmasını sağladı. HTC U11’in sistem dosyaları içerisinde yer alan S2 ve X2 isimli dosyaların yeni Pixel modellerine ait olduğu iddia ediliyor. “Walleye” kod isimli Pixel 2 modelinin dosya ismi S2 (önceki modelin dosya ismi S1’di) ve “Taimen” isimli Pixel XL 2 modelinin dosya ismi P2 (önceki modelin dosya ismi P1’di).

Dosyalardan elde edilen bilgilere göre Pixel 2’nin bazı donanımsal özellikleri şu şekilde olacak:

5 inch, 1080 x 1920 çözünürlüklü ekran

Snapdragon 835 işlemci

4 GB RAM, 64 GB depolama alanı

Stereo hoparlör (3.5mm kulaklık girişi mevcut değil)

Google’ın yeni amiral gemisi olacak Pixel XL 2 modelinin ise şu özelliklerle satışa sunulması bekleniyor:

6 inch OLED, 1440 x 2560 çözünürlüklü ekran (LG tarafından üretilecek)

Snapdragon 835 işlemci

4 GB RAM, 128 GB depolama alanı

Pixel XL’a benzer metal ve cam kaplama

Tek arka kamera, 3.5mm kulaklık girişi mevcut

Her ne kadar HTC dosyaları içerisinde bulunmuş olsalar da akıllı telefonların bu özelliklere sahip olup olmayacakları henüz belli değil. Pixel 2 serisinin Eylül ayında tanıtılması bekleniyor.

http://www.phonearena.com/news/Latest-specs-and-design-rumors-for-the-Pixel-sequels-are-right-here-right-now_id95318