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Yeni Pixel modellerinin özellikleri ortaya çıktı

HTC U11’de bulunan dosyalar, Pixel 2 serisinin iki üyesi hakkında bazı bilgileri ortaya çıkardı. “Walleye” ve “Taimen” kod isimli akıllı telefonların özellikleri haberimizde.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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25
Cep Telefonları
Emre Karakullukçu
Yazar
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Yeni Pixel serisinin üreticisi olacak HTC, akıllı telefonların bazı özelliklerinin ortaya çıkmasını sağladı. HTC U11’in sistem dosyaları içerisinde yer alan S2 ve X2 isimli dosyaların yeni Pixel modellerine ait olduğu iddia ediliyor. “Walleye” kod isimli Pixel 2 modelinin dosya ismi S2 (önceki modelin dosya ismi S1’di) ve “Taimen” isimli Pixel XL 2 modelinin dosya ismi P2 (önceki modelin dosya ismi P1’di).

Dosyalardan elde edilen bilgilere göre Pixel 2’nin bazı donanımsal özellikleri şu şekilde olacak:

  • 5 inch, 1080 x 1920 çözünürlüklü ekran
  • Snapdragon 835 işlemci
  • 4 GB RAM, 64 GB depolama alanı
  • Stereo hoparlör (3.5mm kulaklık girişi mevcut değil)

Google’ın yeni amiral gemisi olacak Pixel XL 2 modelinin ise şu özelliklerle satışa sunulması bekleniyor:

  • 6 inch OLED, 1440 x 2560 çözünürlüklü ekran (LG tarafından üretilecek)
  • Snapdragon 835 işlemci
  • 4 GB RAM, 128 GB depolama alanı
  • Pixel XL’a benzer metal ve cam kaplama
  • Tek arka kamera, 3.5mm kulaklık girişi mevcut

Her ne kadar HTC dosyaları içerisinde bulunmuş olsalar da akıllı telefonların bu özelliklere sahip olup olmayacakları henüz belli değil. Pixel 2 serisinin Eylül ayında tanıtılması bekleniyor.


http://www.phonearena.com/news/Latest-specs-and-design-rumors-for-the-Pixel-sequels-are-right-here-right-now_id95318 Yorum Yaz
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TIME 2 yıl en beğenilen
İphone fiyatina cikarsa yine nal toplar..
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Mr. Jingles 2 yıl
S835, 5" FHD, 4GB RAM
Tartışmasız alınabilecek en hızlı ve en stabil Android telefon geliyor.
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DH Misafiri 2 yıl
Android dunyasi ve pazari tam bir copluge donusuyor. Kendini vaktinden once bitiren modeller , guncellenmeyen versiyonlar , ram canavari uygulamalar , pc konifgurasyonuna donusen cihazlar. Her yil 5-10 modle cikari bulundugu piyasayi mahveden , ayrica ciktiktan kisa bir sure sonra hizla fiyat dusuren ve itibarsizlastirip cihazlarina dger kaybettiren firmalar. Aynen boyle devam... Apple in ekmegine yag surun boyle...
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Jül Sezar 2 yıl Genola
Apple'dan sonra bu furya basladi, apple parmak izi koyduktan sonra parmak izi olmayan telefon kalmadi, simdi de kulaklik girisini kaldirdi yavas yavas diger firmalar da basliyor kaldirmaya. En basiti Hangi nexusda 3.5mm yoktu bugune kadar? 5s'den once hangi nexusda hangi samsungda parmak izi vardi? 3.5 mm de ayni bunun gibi olacak. Ilk parmak
izinin atiyorum motorola atrixde olmasi veya ilk 3.5mm kaldiranin xperia bilmemne olmasi ornek teskil etmiyor. 3.5mm kalkti diye burada zirlayan nesil max 1 seneye buna alismak zorunda kalacaklar.
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Genola 2 yıl Jül Sezar
Söylediklerin onu gosteriyor. Madem oyle neden apple i ornek verdin?
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Jül Sezar 2 yıl Genola
ilk kaldiran apple firmasidir mi demisim?
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Genola 2 yıl Jül Sezar
3.5mm girisini ilk kaldiran apple firmasi degildir. Sadece cok unlu oldugu icin onlarda meshur olmustur haber.
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FRAPS_TR 2 yıl
Mevcut pixelleri htc üretiyordu değilmi
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Jül Sezar 2 yıl
3.5mm kulaklık çıkışı yok


Apple hisseleri devretse bunlar da devredecek
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Sta1ker 2 yıl
Fiziksel tuş olmayan telefon almam. Nokia 5 bekliyorum
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Colouse 2 yıl
5" olan model çerçevesiz gelirse Z2'den sonra geçilesi bir telefon olur. Gerçi bu telefonu düşürdüğüm kadar çerçevesiz bir telefonu düşürsem n'olur bilmem :D
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V4LKyR 2 yıl
Xiaomi gibi bir F/P kralı varken bir işe yaramayacak olan telefondur.
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